Не копируется сигнал

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Добрый день! Не копируется сигнал. До этого подписался на ВПС. Он там не копировался, миграцию произвел полностью. Отказался от сервиса. Снова запустил на домашнем пк. В сообществе залогинился. Все галки включены. До этого два с половиной месяца работало все на ПК. В журнале стоит оповещение что законектился. В терминале горит индикатор. Но не копируется. В чем может быть дело?
 
timurzyan:
Добрый день! Не копируется сигнал. До этого подписался на ВПС. Он там не копировался, миграцию произвел полностью. Отказался от сервиса. Снова запустил на домашнем пк. В сообществе залогинился. Все галки включены. До этого два с половиной месяца работало все на ПК. В журнале стоит оповещение что законектился. В терминале горит индикатор. Но не копируется. В чем может быть дело?

Чтобы ответить нужен как минимум журнал терминала домашнего ПК от момента включения сигнала и на момент когда якобы должна была проведена копировка.

 
Vladimir Karputov:

Чтобы ответить нужен как минимум журнал терминала домашнего ПК от момента включения сигнала и на момент когда якобы должна была проведена копировка.

без проблем. Только журнал почемуто за 15 число только

Есть логи
 
timurzyan:

без проблем. Только журнал почемуто за 15 число только

Есть логи

попробуйте закрыть терминал и подождать. 

Иногда журнал скидывается позже

 
Vladimir Karputov:

Чтобы ответить нужен как минимум журнал терминала домашнего ПК от момента включения сигнала и на момент когда якобы должна была проведена копировка.


Там где ордер на селл по евро открыт вручную, чуть раньше были открыты позиции по сигналу. Но не у меня. Уже с понедельника не работает (((

 
timurzyan:


Там где ордер на селл по евро открыт вручную, чуть раньше были открыты позиции по сигналу. Но не у меня. Уже с понедельника не работает (((

Создавайте отдельную тему.

С подробным описанием. 

Журнал вставляйте в виде кода - в виде картинки ничего не ясно. Или прикрепите журнал терминала в виде файла (НЕ КАРТИНКИ!!!).


Также я надеюсь Вы понимаете, что при активированной подписке на сигнал Вы НЕ ДОЛЖНЫ ОТКРЫВАТЬ ПОЗИЦИИ ВРУЧНУЮ?

Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
 
Vladimir Karputov:

Создавайте отдельную тему.

С подробным описанием. 

Журнал вставляйте в виде кода - в виде картинки ничего не ясно.


Также я надеюсь Вы понимаете, что при активированной подписке на сигнал Вы НЕ ДОЛЖНЫ ОТКРЫВАТЬ ПОЗИЦИИ ВРУЧНУЮ?

Знаю. Я два дня ждал. Сегодня он открылся, я открыл следом. Как вставить журнал в виде кода? 
 
timurzyan:
Знаю. Я два дня ждал. Сегодня он открылся, я открыл следом. Как вставить журнал в виде кода? 

Прикрепите журнал терминала к сообщению (НЕ КАРТИНКУ!).

 
Vladimir Karputov:

Прикрепите журнал терминала к сообщению (НЕ КАРТИНКУ!).

0       20:36:21.575    FC MT4 build 1090 started (Forex Club International Limited)
0       20:36:21.576    Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, 4 x Intel Core i7-2600  @ 3.40GHz, RAM: 13130 / 16339 Mb, HDD: 68600 / 199449 Mb, GMT+06:00
0       20:36:21.576    Data Folder: C:\Users\kagas\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\CE014884047B38E535332C971089AB90
2       20:36:24.172    Custom indicator TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: loaded successfully
2       20:36:25.170    Custom indicator TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: loaded successfully
0       20:36:26.281    '710073488': login on ForexClub-MT4 Real 2 Server through FX Server1 (ping: 171.18 ms)
0       20:36:28.024    '710073488': login datacenter on ForexClub-MT4 Real 2 Server through FX Server1 (ping: 171.18 ms)
0       20:36:28.321    '710073488': previous successful authorization performed from 188.130.158.116
2       20:36:29.067    Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: loaded successfully
2       20:36:29.209    Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: loaded successfully
0       20:36:29.318    '710073488': Signal - 'TWILIGHTTRADE PROFIT EA' for 'timurzyan' subscription found, 2018.09.13 expiration, enabled
0       20:36:29.318    '710073488': Signal - money management: use 35% of deposit, equity limit: 0.00 USD, deviation/slippage: 1.0 spreads, copy SL/TP: enabled
0       20:36:29.318    '710073488': Signal - connecting to signal server
0       20:36:29.409    MQL5.community: activated for 'timurzyan', balance: 61.00 (frozen: 60.00)
2       20:36:29.774    Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: removed
2       20:36:29.893    Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: removed
2       20:36:30.059    Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: loaded successfully
2       20:36:30.166    Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: loaded successfully
2       20:36:30.514    Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: removed
2       20:36:30.571    Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: loaded successfully
2       20:36:30.673    Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: removed
2       20:36:30.828    Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: loaded successfully
2       20:36:31.250    Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: removed
2       20:36:31.620    Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: removed
0       20:36:47.974    '710073488': ping to current access point FX Server1 is 171.72 ms
0       20:39:27.446    '710073488': Signal - 'TWILIGHTTRADE PROFIT EA' for 'timurzyan' subscription found, 2018.09.13 expiration, enabled
0       20:39:27.446    '710073488': Signal - money management: use 35% of deposit, equity limit: 0.00 USD, deviation/slippage: 0.5 spreads, copy SL/TP: enabled
0       20:39:27.446    '710073488': Signal - connecting to signal server
2       20:39:31.149    Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: loaded successfully
2       20:39:31.194    Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: loaded successfully
2       20:39:31.488    Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: removed
2       20:39:31.525    Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: removed
0       20:41:25.989    '710073488': Signal - connecting to signal server
2       20:42:31.116    Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: loaded successfully
2       20:42:31.163    Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: loaded successfully
2       20:42:31.481    Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: removed
2       20:42:31.498    Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: removed
2       20:45:31.085    Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: loaded successfully
2       20:45:31.133    Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: loaded successfully
2       20:45:31.462    Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: removed
2       20:45:31.467    Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: removed
0       20:46:25.999    '710073488': Signal - connecting to signal server
2       20:48:31.055    Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: loaded successfully
2       20:48:31.100    Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: loaded successfully
2       20:48:31.407    Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: removed
2       20:48:31.432    Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: removed
0       20:51:25.998    '710073488': Signal - connecting to signal server
2       20:51:31.023    Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: loaded successfully
2       20:51:31.070    Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: loaded successfully
2       20:51:31.406    Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: removed
2       20:51:31.517    Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: removed
2       20:54:31.102    Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: loaded successfully
2       20:54:31.194    Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: loaded successfully
2       20:54:31.541    Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: removed
2       20:54:31.580    Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: removed
0       20:55:48.016    '710073488': Signal - connecting to signal server
0       20:56:25.997    '710073488': Signal - connecting to signal server
0       20:56:51.893    '710073488': instant order sell 0.10 EURUSD at 1.13062 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0       20:56:53.096    '710073488': order was opened : #29856725 sell 0.10 EURUSD at 1.13062 sl: 0.00000 tp: 0.00000
2       20:57:31.070    Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: loaded successfully
2       20:57:31.164    Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: loaded successfully
2       20:57:31.479    Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: removed
2       20:57:31.567    Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: removed
2       21:00:31.038    Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: loaded successfully
2       21:00:31.133    Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: loaded successfully
2       21:00:31.596    Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: removed
2       21:00:31.658    Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: removed
0       21:01:00.637    '710073488': pending order buy stop 0.04 EURUSD at 1.13197 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0       21:01:02.708    '710073488': order was opened : #29856895 buy stop 0.04 EURUSD at 1.13197 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0       21:01:18.488    '710073488': delete pending order #29856895 buy stop 0.04 EURUSD at 1.13197 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0       21:01:20.747    '710073488': pending order #29856895 was deleted
0       21:01:26.017    '710073488': Signal - connecting to signal server
0       21:01:55.578    '710073488': pending order sell limit 0.04 EURUSD at 1.13197 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0       21:01:56.777    '710073488': order was opened : #29856926 sell limit 0.04 EURUSD at 1.13197 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0       21:03:14.071    '710073488': Signal - connecting to signal server
2       21:03:31.101    Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: loaded successfully
2       21:03:31.216    Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: loaded successfully
2       21:03:31.452    Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: removed
2       21:03:31.905    Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: removed
0       21:06:26.004    '710073488': Signal - connecting to signal server
2       21:06:31.070    Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: loaded successfully
2       21:06:31.650    Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: removed
2       21:06:32.194    Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: loaded successfully
2       21:06:32.470    Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: removed
2       21:06:43.004    Custom indicator TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: removed
2       21:06:51.785    Custom indicator TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: removed
0       21:08:21.558    '710073488': order #29856926 sell limit 0.04 EURUSD at 1.13197 activated at price 1.13197
0       21:11:26.007    '710073488': Signal - connecting to signal server
0       21:15:18.146    '710073488': modify order #29856725 sell 0.10 EURUSD at 1.13062 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> sl: 0.00000 tp: 1.12650
0       21:15:19.954    '710073488': order #29856725 sell 0.10 EURUSD at 1.13062 was modified -> sl: 0.00000 tp: 1.12650
0       21:15:38.136    '710073488': modify order #29856926 sell 0.04 EURUSD at 1.13197 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> sl: 0.00000 tp: 1.12650
0       21:15:38.644    '710073488': order #29856926 sell 0.04 EURUSD at 1.13197 was modified -> sl: 0.00000 tp: 1.12650
0       21:16:25.996    '710073488': Signal - connecting to signal server
0       21:17:38.980    '710073488': pending order sell limit 0.02 EURUSD at 1.13350 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0       21:17:39.794    '710073488': order was opened : #29857649 sell limit 0.02 EURUSD at 1.13350 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0       21:18:05.199    '710073488': modify pending order #29857649 sell limit 0.02 EURUSD at 1.13350 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> price: 1.13350 sl: 0.00000 tp: 1.12650
0       21:18:06.025    '710073488': pending order #29857649 sell limit 0.02 EURUSD was modified -> price: 1.13350 sl: 0.00000 tp: 1.12650
0       21:21:26.013    '710073488': Signal - connecting to signal server
0       21:26:26.027    '710073488': Signal - connecting to signal server
0       21:31:25.995    '710073488': Signal - connecting to signal server
0       21:36:26.025    '710073488': Signal - connecting to signal server
0       21:41:26.011    '710073488': Signal - connecting to signal server
0       21:46:26.037    '710073488': Signal - connecting to signal server
0       21:51:26.034    '710073488': Signal - connecting to signal server
0       21:56:26.023    '710073488': Signal - connecting to signal server
0       22:01:26.020    '710073488': Signal - connecting to signal server
 
timurzyan:


похоже терминал не смог подключится к серверу

должно быть так:

2018.08.15 19:14:53.823 '12354646': Signal - copy position [#496782060 buy 0.01 USDCHF at 0.99552]
2018.08.15 19:14:53.823 '12354646': Signal - signal changed, cache cleared
2018.08.15 19:14:53.818 '12354646': Signal - signal provider has position [#496782060 buy 0.01 USDCHF at 0.99552]
2018.08.15 19:14:53.818 '12354646': Signal - percentage for volume conversion selected according to the ratio of balances and leverages, new value 169720% (old value 0%)
2018.08.15 19:14:53.789 '12354646': Signal - subscriber has balance 4 931 661.34 USD, leverage 1:100
2018.08.15 19:14:53.789 '12354646': Signal - signal provider has balance 2 034.02 USD, leverage 1:100
2018.08.15 19:14:53.789 '12354646': Signal - local position [#496993011 buy 9.86 GBPUSD at 1.28032], does not correspond to signal provider
2018.08.15 19:14:53.789 '12354646': Signal - local position [#496993000 sell 9.86 GBPUSD at 1.28017], does not correspond to signal provider
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