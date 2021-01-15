Не копируется сигнал
- Обсуждение статьи "Как стать поставщиком сигналов для MetaTrader 4 и MetaTrader 5"
- Сервисы. Уже работают?
- MQL5 Services.
Добрый день! Не копируется сигнал. До этого подписался на ВПС. Он там не копировался, миграцию произвел полностью. Отказался от сервиса. Снова запустил на домашнем пк. В сообществе залогинился. Все галки включены. До этого два с половиной месяца работало все на ПК. В журнале стоит оповещение что законектился. В терминале горит индикатор. Но не копируется. В чем может быть дело?
Чтобы ответить нужен как минимум журнал терминала домашнего ПК от момента включения сигнала и на момент когда якобы должна была проведена копировка.
Чтобы ответить нужен как минимум журнал терминала домашнего ПК от момента включения сигнала и на момент когда якобы должна была проведена копировка.
без проблем. Только журнал почемуто за 15 число толькоЕсть логи
без проблем. Только журнал почемуто за 15 число толькоЕсть логи
попробуйте закрыть терминал и подождать.
Иногда журнал скидывается позже
Чтобы ответить нужен как минимум журнал терминала домашнего ПК от момента включения сигнала и на момент когда якобы должна была проведена копировка.
Там где ордер на селл по евро открыт вручную, чуть раньше были открыты позиции по сигналу. Но не у меня. Уже с понедельника не работает (((
Там где ордер на селл по евро открыт вручную, чуть раньше были открыты позиции по сигналу. Но не у меня. Уже с понедельника не работает (((
Создавайте отдельную тему.
С подробным описанием.
Журнал вставляйте в виде кода - в виде картинки ничего не ясно. Или прикрепите журнал терминала в виде файла (НЕ КАРТИНКИ!!!).
Также я надеюсь Вы понимаете, что при активированной подписке на сигнал Вы НЕ ДОЛЖНЫ ОТКРЫВАТЬ ПОЗИЦИИ ВРУЧНУЮ?
- www.metatrader5.com
Создавайте отдельную тему.
С подробным описанием.
Журнал вставляйте в виде кода - в виде картинки ничего не ясно.
Также я надеюсь Вы понимаете, что при активированной подписке на сигнал Вы НЕ ДОЛЖНЫ ОТКРЫВАТЬ ПОЗИЦИИ ВРУЧНУЮ?
Знаю. Я два дня ждал. Сегодня он открылся, я открыл следом. Как вставить журнал в виде кода?
Прикрепите журнал терминала к сообщению (НЕ КАРТИНКУ!).
Прикрепите журнал терминала к сообщению (НЕ КАРТИНКУ!).
0 20:36:21.575 FC MT4 build 1090 started (Forex Club International Limited) 0 20:36:21.576 Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, 4 x Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz, RAM: 13130 / 16339 Mb, HDD: 68600 / 199449 Mb, GMT+06:00 0 20:36:21.576 Data Folder: C:\Users\kagas\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\CE014884047B38E535332C971089AB90 2 20:36:24.172 Custom indicator TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: loaded successfully 2 20:36:25.170 Custom indicator TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: loaded successfully 0 20:36:26.281 '710073488': login on ForexClub-MT4 Real 2 Server through FX Server1 (ping: 171.18 ms) 0 20:36:28.024 '710073488': login datacenter on ForexClub-MT4 Real 2 Server through FX Server1 (ping: 171.18 ms) 0 20:36:28.321 '710073488': previous successful authorization performed from 188.130.158.116 2 20:36:29.067 Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: loaded successfully 2 20:36:29.209 Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: loaded successfully 0 20:36:29.318 '710073488': Signal - 'TWILIGHTTRADE PROFIT EA' for 'timurzyan' subscription found, 2018.09.13 expiration, enabled 0 20:36:29.318 '710073488': Signal - money management: use 35% of deposit, equity limit: 0.00 USD, deviation/slippage: 1.0 spreads, copy SL/TP: enabled 0 20:36:29.318 '710073488': Signal - connecting to signal server 0 20:36:29.409 MQL5.community: activated for 'timurzyan', balance: 61.00 (frozen: 60.00) 2 20:36:29.774 Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: removed 2 20:36:29.893 Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: removed 2 20:36:30.059 Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: loaded successfully 2 20:36:30.166 Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: loaded successfully 2 20:36:30.514 Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: removed 2 20:36:30.571 Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: loaded successfully 2 20:36:30.673 Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: removed 2 20:36:30.828 Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: loaded successfully 2 20:36:31.250 Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: removed 2 20:36:31.620 Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: removed 0 20:36:47.974 '710073488': ping to current access point FX Server1 is 171.72 ms 0 20:39:27.446 '710073488': Signal - 'TWILIGHTTRADE PROFIT EA' for 'timurzyan' subscription found, 2018.09.13 expiration, enabled 0 20:39:27.446 '710073488': Signal - money management: use 35% of deposit, equity limit: 0.00 USD, deviation/slippage: 0.5 spreads, copy SL/TP: enabled 0 20:39:27.446 '710073488': Signal - connecting to signal server 2 20:39:31.149 Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: loaded successfully 2 20:39:31.194 Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: loaded successfully 2 20:39:31.488 Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: removed 2 20:39:31.525 Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: removed 0 20:41:25.989 '710073488': Signal - connecting to signal server 2 20:42:31.116 Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: loaded successfully 2 20:42:31.163 Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: loaded successfully 2 20:42:31.481 Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: removed 2 20:42:31.498 Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: removed 2 20:45:31.085 Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: loaded successfully 2 20:45:31.133 Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: loaded successfully 2 20:45:31.462 Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: removed 2 20:45:31.467 Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: removed 0 20:46:25.999 '710073488': Signal - connecting to signal server 2 20:48:31.055 Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: loaded successfully 2 20:48:31.100 Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: loaded successfully 2 20:48:31.407 Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: removed 2 20:48:31.432 Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: removed 0 20:51:25.998 '710073488': Signal - connecting to signal server 2 20:51:31.023 Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: loaded successfully 2 20:51:31.070 Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: loaded successfully 2 20:51:31.406 Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: removed 2 20:51:31.517 Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: removed 2 20:54:31.102 Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: loaded successfully 2 20:54:31.194 Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: loaded successfully 2 20:54:31.541 Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: removed 2 20:54:31.580 Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: removed 0 20:55:48.016 '710073488': Signal - connecting to signal server 0 20:56:25.997 '710073488': Signal - connecting to signal server 0 20:56:51.893 '710073488': instant order sell 0.10 EURUSD at 1.13062 sl: 0.00000 tp: 0.00000 0 20:56:53.096 '710073488': order was opened : #29856725 sell 0.10 EURUSD at 1.13062 sl: 0.00000 tp: 0.00000 2 20:57:31.070 Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: loaded successfully 2 20:57:31.164 Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: loaded successfully 2 20:57:31.479 Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: removed 2 20:57:31.567 Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: removed 2 21:00:31.038 Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: loaded successfully 2 21:00:31.133 Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: loaded successfully 2 21:00:31.596 Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: removed 2 21:00:31.658 Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: removed 0 21:01:00.637 '710073488': pending order buy stop 0.04 EURUSD at 1.13197 sl: 0.00000 tp: 0.00000 0 21:01:02.708 '710073488': order was opened : #29856895 buy stop 0.04 EURUSD at 1.13197 sl: 0.00000 tp: 0.00000 0 21:01:18.488 '710073488': delete pending order #29856895 buy stop 0.04 EURUSD at 1.13197 sl: 0.00000 tp: 0.00000 0 21:01:20.747 '710073488': pending order #29856895 was deleted 0 21:01:26.017 '710073488': Signal - connecting to signal server 0 21:01:55.578 '710073488': pending order sell limit 0.04 EURUSD at 1.13197 sl: 0.00000 tp: 0.00000 0 21:01:56.777 '710073488': order was opened : #29856926 sell limit 0.04 EURUSD at 1.13197 sl: 0.00000 tp: 0.00000 0 21:03:14.071 '710073488': Signal - connecting to signal server 2 21:03:31.101 Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: loaded successfully 2 21:03:31.216 Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: loaded successfully 2 21:03:31.452 Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: removed 2 21:03:31.905 Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: removed 0 21:06:26.004 '710073488': Signal - connecting to signal server 2 21:06:31.070 Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: loaded successfully 2 21:06:31.650 Script TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: removed 2 21:06:32.194 Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: loaded successfully 2 21:06:32.470 Script TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: removed 2 21:06:43.004 Custom indicator TC.TechnicalAnalysis EURUSD,H1: removed 2 21:06:51.785 Custom indicator TC.TechnicalAnalysis GBPUSD,H1: removed 0 21:08:21.558 '710073488': order #29856926 sell limit 0.04 EURUSD at 1.13197 activated at price 1.13197 0 21:11:26.007 '710073488': Signal - connecting to signal server 0 21:15:18.146 '710073488': modify order #29856725 sell 0.10 EURUSD at 1.13062 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> sl: 0.00000 tp: 1.12650 0 21:15:19.954 '710073488': order #29856725 sell 0.10 EURUSD at 1.13062 was modified -> sl: 0.00000 tp: 1.12650 0 21:15:38.136 '710073488': modify order #29856926 sell 0.04 EURUSD at 1.13197 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> sl: 0.00000 tp: 1.12650 0 21:15:38.644 '710073488': order #29856926 sell 0.04 EURUSD at 1.13197 was modified -> sl: 0.00000 tp: 1.12650 0 21:16:25.996 '710073488': Signal - connecting to signal server 0 21:17:38.980 '710073488': pending order sell limit 0.02 EURUSD at 1.13350 sl: 0.00000 tp: 0.00000 0 21:17:39.794 '710073488': order was opened : #29857649 sell limit 0.02 EURUSD at 1.13350 sl: 0.00000 tp: 0.00000 0 21:18:05.199 '710073488': modify pending order #29857649 sell limit 0.02 EURUSD at 1.13350 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> price: 1.13350 sl: 0.00000 tp: 1.12650 0 21:18:06.025 '710073488': pending order #29857649 sell limit 0.02 EURUSD was modified -> price: 1.13350 sl: 0.00000 tp: 1.12650 0 21:21:26.013 '710073488': Signal - connecting to signal server 0 21:26:26.027 '710073488': Signal - connecting to signal server 0 21:31:25.995 '710073488': Signal - connecting to signal server 0 21:36:26.025 '710073488': Signal - connecting to signal server 0 21:41:26.011 '710073488': Signal - connecting to signal server 0 21:46:26.037 '710073488': Signal - connecting to signal server 0 21:51:26.034 '710073488': Signal - connecting to signal server 0 21:56:26.023 '710073488': Signal - connecting to signal server 0 22:01:26.020 '710073488': Signal - connecting to signal server
похоже терминал не смог подключится к серверу
должно быть так:
2018.08.15 19:14:53.823 '12354646': Signal - copy position [#496782060 buy 0.01 USDCHF at 0.99552] 2018.08.15 19:14:53.823 '12354646': Signal - signal changed, cache cleared 2018.08.15 19:14:53.818 '12354646': Signal - signal provider has position [#496782060 buy 0.01 USDCHF at 0.99552] 2018.08.15 19:14:53.818 '12354646': Signal - percentage for volume conversion selected according to the ratio of balances and leverages, new value 169720% (old value 0%) 2018.08.15 19:14:53.789 '12354646': Signal - subscriber has balance 4 931 661.34 USD, leverage 1:100 2018.08.15 19:14:53.789 '12354646': Signal - signal provider has balance 2 034.02 USD, leverage 1:100 2018.08.15 19:14:53.789 '12354646': Signal - local position [#496993011 buy 9.86 GBPUSD at 1.28032], does not correspond to signal provider 2018.08.15 19:14:53.789 '12354646': Signal - local position [#496993000 sell 9.86 GBPUSD at 1.28017], does not correspond to signal provider
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