Не копируется сигнал - страница 2
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похоже терминал не смог подключится к серверу
должно быть так:
Я так и подумал. Но в чем может быть дело?
Типы счетов совпадают? (Демо сигнал может быть скопирован только на демо-счёт, реал сигнал может быть скопирован только на реал счёт).
Типы счетов совпадают? (Демо сигнал может быть скопирован только на демо-счёт, реал сигнал может быть скопирован только на реал счёт).
Просто не может приконектится и никакой ошибки не пишет:
Да. Счет реальный. Сигнал платный и тоже реальный. До этого все работало. Два месяца. Хотел пересадить на впс. Вот с него все и началось. На нем не работало. Хотя миграцию сделал. Потом отключил впс. Запустил на пк и не работает. Ума не приложу...
Покажите скриншот из терминала (Сервис - Настройки)
Покажите скриншот из терминала (Сервис - Настройки)
Так ...
А окно "Инструменты" (Ctrl + T) - в нём есть вкладка "Сигналы" (скриншот пожалуйста покажите)?
Так ...
А окно "Инструменты" (Ctrl + T) - в нём есть вкладка "Сигналы" (скриншот пожалуйста покажите)?
В терминале?
Да, в терминале.
Да, в терминале.