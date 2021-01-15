Не копируется сигнал - страница 2

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Vladislav Andruschenko:


похоже терминал не смог подключится к серверу

должно быть так:

Я так и подумал. Но в чем может быть дело? 
 
timurzyan:
Я так и подумал. Но в чем может быть дело? 

Типы счетов совпадают? (Демо сигнал может быть скопирован только на демо-счёт, реал сигнал может быть скопирован только на реал счёт).

 
Vladimir Karputov:

Типы счетов совпадают? (Демо сигнал может быть скопирован только на демо-счёт, реал сигнал может быть скопирован только на реал счёт).

Да. Счет реальный. Сигнал платный и тоже реальный. До этого все работало. Два месяца. Хотел пересадить на впс. Вот с него все и началось. На нем не работало. Хотя миграцию сделал. Потом отключил впс. Запустил на пк и не работает. Ума не приложу... 
 

Просто не может приконектится и никакой ошибки не пишет:

0       21:21:26.013    '710073488': Signal - connecting to signal server
0       21:26:26.027    '710073488': Signal - connecting to signal server
0       21:31:25.995    '710073488': Signal - connecting to signal server
0       21:36:26.025    '710073488': Signal - connecting to signal server
0       21:41:26.011    '710073488': Signal - connecting to signal server
0       21:46:26.037    '710073488': Signal - connecting to signal server
0       21:51:26.034    '710073488': Signal - connecting to signal server
0       21:56:26.023    '710073488': Signal - connecting to signal server
0       22:01:26.020    '710073488': Signal - connecting to signal server
 
timurzyan:
Да. Счет реальный. Сигнал платный и тоже реальный. До этого все работало. Два месяца. Хотел пересадить на впс. Вот с него все и началось. На нем не работало. Хотя миграцию сделал. Потом отключил впс. Запустил на пк и не работает. Ума не приложу... 

Покажите скриншот из терминала (Сервис - Настройки)


 
Vladimir Karputov:

Покажите скриншот из терминала (Сервис - Настройки)


1
 
timurzyan:

Так ...

А окно "Инструменты" (Ctrl + T) - в нём есть вкладка "Сигналы" (скриншот пожалуйста покажите)?

 
Vladimir Karputov:

Так ...

А окно "Инструменты" (Ctrl + T) - в нём есть вкладка "Сигналы" (скриншот пожалуйста покажите)?

В терминале? 
 
timurzyan:
В терминале? 

Да, в терминале.

 
Vladimir Karputov:

Да, в терминале.

2и мне кажется раньше индикатор сигнала в навигаторе горел зеленым.
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