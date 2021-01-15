Не копируется сигнал - страница 4

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Sergey Golubev:

там фиксили что-то.
чат к этой теме не относится.

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Вы на вкладке Community ввели логин/пароль?


Метатрейдер законнектен к брокеру?


Конечно и то и другое
 
Vladimir Karputov:

Попробуйте следующее:

В терминале: Файл - Открыть каталог данных - перейдите в папку history - перейдите в папку signals - закройте терминал (это обязательно) - в папке signals удалите файл signals.dat

Удалил. Терминал выключал перед этим. После запуска вот в журнале (((


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Добрый день! Я недавно подписался на сигнал поставщика, и у меня 2ую неделю не копирует сделки. В чём дело может кто подскажет?
 
Imperialist:
Добрый день! Я недавно подписался на сигнал поставщика, и у меня 2ую неделю не копирует сделки. В чём дело может кто подскажет?

Лучше создайте отдельную тему (и заранее прочитайте эту ветку - в смысле о чем тут спрашивают - чтобы сразу дать исчерпывающую информацию в ветке).

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А то ваш вопрос выглядит например как "я это приаттачиваю приаттачиваю, а оно не приаттачивается - помогите" (извиняюсь на шутку, но реально такие ветки были в англ части).

 
timurzyan:

Удалил. Терминал выключал перед этим. После запуска вот в журнале (((



Уже прошло достаточно много времени - копирование не пошло?

 
Vladimir Karputov:

Уже прошло достаточно много времени - копирование не пошло?

Нет. Ничего. Там теперь мои ручные открыты. Но блин, раньше ему это не мешало. В журнале каждые пять минут: connecting to signal server. 

??? 

 
timurzyan:

Посмотрел последние отзывы сигнала на сегодняшний день - никто не пишет о дисконнекте (или еще не заметили, что вряд ли).
То есть, наверное, это только у вас.
Может я и ошибаюсь ...

 
Как я понял, это наверное сервер вашего брокера не может законнектиться к серверу сигналов.
 

Посмотрел страничку брокера по поводу сервера (этого брокера) - хеджирование разрешено.
И брокер вряд ли забанил здешний сервис сигналов, так как он как раз этот сервис и рекламирует ... хотя кто знает .. бывают случаи, когда брокер не разрешает копирование сигналов (и узнать об этом можно только если сам брокер признается). Тут можно у брокера спросить.

Я думаю, тут что-то другое ... но все известные моменты уже перебрали в ветке ...

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Может, у кого-то есть опыт решения подобного дисконнекта?

 
Sergey Golubev:

Посмотрел страничку брокера по поводу сервера (этого брокера) - хеджирование разрешено.
И брокер вряд ли забанил здешний сервис сигналов, так как он как раз этот сервис и рекламирует ... хотя кто знает .. бывают случаи, когда брокер не разрешает копирование сигналов (и узнать об этом можно только если сам брокер признается). Тут можно у брокера спросить.

Я думаю, тут что-то другое ... но все известные моменты уже перебрали в ветке ...

----------------

Может, у кого-то есть опыт решения подобного дисконнекта?

Два месяца все было нормально. Потом я взял впс. Смигрировал на него терминал с сигналом. Там не заработало. Отключил впс. Включил на пк. И все равно не работает. Хотя до этого все работало. 
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