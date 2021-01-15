Не копируется сигнал - страница 4
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там фиксили что-то.
чат к этой теме не относится.
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Метатрейдер законнектен к брокеру?
Попробуйте следующее:
В терминале: Файл - Открыть каталог данных - перейдите в папку history - перейдите в папку signals - закройте терминал (это обязательно) - в папке signals удалите файл signals.dat
Удалил. Терминал выключал перед этим. После запуска вот в журнале (((
Добрый день! Я недавно подписался на сигнал поставщика, и у меня 2ую неделю не копирует сделки. В чём дело может кто подскажет?
Лучше создайте отдельную тему (и заранее прочитайте эту ветку - в смысле о чем тут спрашивают - чтобы сразу дать исчерпывающую информацию в ветке).
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А то ваш вопрос выглядит например как "я это приаттачиваю приаттачиваю, а оно не приаттачивается - помогите" (извиняюсь на шутку, но реально такие ветки были в англ части).
Удалил. Терминал выключал перед этим. После запуска вот в журнале (((
Уже прошло достаточно много времени - копирование не пошло?
Уже прошло достаточно много времени - копирование не пошло?
Нет. Ничего. Там теперь мои ручные открыты. Но блин, раньше ему это не мешало. В журнале каждые пять минут: connecting to signal server.
???
Посмотрел последние отзывы сигнала на сегодняшний день - никто не пишет о дисконнекте (или еще не заметили, что вряд ли).
То есть, наверное, это только у вас.
Может я и ошибаюсь ...
Посмотрел страничку брокера по поводу сервера (этого брокера) - хеджирование разрешено.
И брокер вряд ли забанил здешний сервис сигналов, так как он как раз этот сервис и рекламирует ... хотя кто знает .. бывают случаи, когда брокер не разрешает копирование сигналов (и узнать об этом можно только если сам брокер признается). Тут можно у брокера спросить.
Я думаю, тут что-то другое ... но все известные моменты уже перебрали в ветке ...
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Может, у кого-то есть опыт решения подобного дисконнекта?
Посмотрел страничку брокера по поводу сервера (этого брокера) - хеджирование разрешено.
И брокер вряд ли забанил здешний сервис сигналов, так как он как раз этот сервис и рекламирует ... хотя кто знает .. бывают случаи, когда брокер не разрешает копирование сигналов (и узнать об этом можно только если сам брокер признается). Тут можно у брокера спросить.
Я думаю, тут что-то другое ... но все известные моменты уже перебрали в ветке ...
----------------
Может, у кого-то есть опыт решения подобного дисконнекта?