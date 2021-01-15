Не копируется сигнал - страница 3
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и мне кажется раньше индикатор сигнала в навигаторе горел зеленым.
Пока из подозрительного: я не могу найти в витрине сигналов сигнал на который Вы подписаны. Возможно он отключён...
Пока из подозрительного: я не могу найти в витрине сигналов сигнал на который Вы подписаны. Возможно он отключён...
Он же там один. Кнопка продлить и дата оклнчания.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Не копируется сигнал
Vladimir Karputov, 2018.08.15 18:59
Пока из подозрительного: я не могу найти в витрине сигналов сигнал на который Вы подписаны. Возможно он отключён...
Третий в списке. На его страничке сегодня открылись позиции.
В Метатрейдере по поиску справа вверху тоже есть, и кнопка подписаться есть.
хм...в терминале чат почему то пуст.
Чат не нужен.
Я искал по поиску (кружок рядом с чатом) - чтобы проверить что он есть и что готов к подписке.
Нашел, все нормально.
Чат не нужен.
Я искал по поиску (кружок рядом с чатом) - чтобы проверить что он есть и что готов к подписке.
Нашел, все нормально.
Попробуйте следующее:
В терминале: Файл - Открыть каталог данных - перейдите в папку history - перейдите в папку signals - закройте терминал (это обязательно) - в папке signals удалите файл signals.dat
Раньше там была переписка вроде и сообщения.
там фиксили что-то.
чат к этой теме не относится.
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