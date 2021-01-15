Не копируется сигнал - страница 3

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timurzyan:
и мне кажется раньше индикатор сигнала в навигаторе горел зеленым.

Пока из подозрительного: я не могу найти в витрине сигналов сигнал на который Вы подписаны. Возможно он отключён...

 
Vladimir Karputov:

Пока из подозрительного: я не могу найти в витрине сигналов сигнал на который Вы подписаны. Возможно он отключён...

Он же там один. Кнопка продлить и дата оклнчания. 
 
timurzyan:
Он же там один. Кнопка продлить и дата оклнчания. 

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Не копируется сигнал

Vladimir Karputov, 2018.08.15 18:59

Пока из подозрительного: я не могу найти в витрине сигналов сигнал на который Вы подписаны. Возможно он отключён...

Витрина сигналов на сайте mql5.com
 
Vladimir Karputov:
Витрина сигналов на сайте mql5.com
3

Третий в списке. На его страничке сегодня открылись позиции.

 
Vladimir Karputov:
Витрина сигналов на сайте mql5.com

В Метатрейдере по поиску справа вверху тоже есть, и кнопка подписаться есть.

 
хм...в терминале чат почему то пуст.
 
timurzyan:
хм...в терминале чат почему то пуст.

Чат не нужен.
Я искал по поиску (кружок рядом с чатом) - чтобы проверить что он есть и что готов к подписке.
Нашел, все нормально.

 
Sergey Golubev:

Чат не нужен.
Я искал по поиску (кружок рядом с чатом) - чтобы проверить что он есть и что готов к подписке.
Нашел, все нормально.

Раньше там была переписка вроде и сообщения. 
 

Попробуйте следующее:

В терминале: Файл - Открыть каталог данных - перейдите в папку history - перейдите в папку signals - закройте терминал (это обязательно) - в папке signals удалите файл signals.dat

 
timurzyan:
Раньше там была переписка вроде и сообщения. 

там фиксили что-то.
чат к этой теме не относится.

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