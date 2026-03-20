Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 298
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Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Георгий, не сложно, глянь в какой статье были типа прыганте по ТС там типа выходящим в профит, интнресно.... там кривули разноцветные и вверх и вниз.... типа надо подцепиться к роботам тем, у которых кривули вверх....
Да я даже не помню такой статьи ! Я ее точно не писал... А если где-то была - ну я не видел...
На самом нижнем графике, были роботы, которые с теми же настройками были ранее на верхних графиках?
Да. У робота после оптимизации фиксируются параметры, и не меняются до самого его снятия с торговли. Если на графике стоит магик - то это везде один и тот же робот.
Да я даже не помню такой статьи ! Я ее точно не писал... А если где-то была - ну я не видел...
Да. У робота после оптимизации фиксируются параметры, и не меняются до самого его снятия с торговли. Если на графике стоит магик - то это везде один и тот же робот.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучше 20 ТС по качеству торговли:
Чарт лучших пяти ТС по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Ну что ж... Как я и ожидал, "красивость" топа заметно снизилась.
Если раньше, до ограничения SL - в топе "качество" минимальное качество было на четверть, а то и на треть выше 100%, то сейчас минимальное качество на 20% ниже единичного, а качество выше единицы имеют всего лишь пять ТС. Да и по чартам видно, что системы "задергались", особенно в топе "баланс".
Ну... Посмотрим, что будет дальше...
Ну что ж... Как я и ожидал, "красивость" топа заметно снизилась.
Если раньше, до ограничения SL - в топе "качество" минимальное качество было на четверть, а то и на треть выше 100%, то сейчас минимальное качество на 20% ниже единичного, а качество выше единицы имеют всего лишь пять ТС. Да и по чартам видно, что системы "задергались", особенно в топе "баланс".
Ну... Посмотрим, что будет дальше...
Если поставишь реальный стоп, до 50 п., То в топе не будет никого вообще. А если и лот нормальный... Вообщем ты понял, цена твоей лиги , копейка
У меня несколько ТС в топе имеют стопы меньше.
Цена моей Лиги меня не волнует, я ее не продаю, и не для тебя веду.