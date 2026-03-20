Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 298

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Georgiy Merts:

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

Георгий, не сложно, глянь в какой статье были типа прыганте по ТС там типа выходящим в профит, интнресно.... там кривули разноцветные и вверх и вниз.... типа надо подцепиться к роботам тем, у которых кривули вверх....
 
Georgiy Merts:

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

На самом нижнем графике, были роботы, которые с теми же настройками были ранее на верхних графиках?
 
Aleksey Masterov:
Георгий, не сложно, глянь в какой статье были типа прыганте по ТС там типа выходящим в профит, интнресно.... там кривули разноцветные и вверх и вниз.... типа надо подцепиться к роботам тем, у которых кривули вверх....

Да я даже не помню такой статьи !  Я ее точно не писал... А если где-то была - ну я не видел...

 
Aleksey Masterov:
На самом нижнем графике, были роботы, которые с теми же настройками были ранее на верхних графиках?

Да. У робота после оптимизации фиксируются параметры, и не меняются до самого его  снятия с торговли. Если на графике стоит магик  - то это везде один и тот же робот.

 
Georgiy Merts:

Да я даже не помню такой статьи !  Я ее точно не писал... А если где-то была - ну я не видел...

Понятно, что писал не ты, напишу в личку. Она есть, там типа поздно перескакивать на профитную ТС, типа она сливать начинает.... это еще до ЛИГИ ТС...
 
Georgiy Merts:

Да. У робота после оптимизации фиксируются параметры, и не меняются до самого его  снятия с торговли. Если на графике стоит магик  - то это везде один и тот же робот.

Понятно, спс.
 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучше 20 ТС по качеству торговли:

Чарт лучших пяти ТС по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

 

Ну что ж... Как я и ожидал, "красивость" топа заметно снизилась.

Если раньше, до ограничения SL - в топе "качество" минимальное качество было на четверть, а то и на треть выше 100%, то сейчас минимальное качество на 20% ниже единичного, а качество выше единицы имеют всего лишь пять ТС.  Да и по чартам видно, что системы "задергались", особенно в топе "баланс".

Ну... Посмотрим, что будет дальше...  

[Удален]  
Georgiy Merts:

Ну что ж... Как я и ожидал, "красивость" топа заметно снизилась.

Если раньше, до ограничения SL - в топе "качество" минимальное качество было на четверть, а то и на треть выше 100%, то сейчас минимальное качество на 20% ниже единичного, а качество выше единицы имеют всего лишь пять ТС.  Да и по чартам видно, что системы "задергались", особенно в топе "баланс".

Ну... Посмотрим, что будет дальше...  

Если поставишь реальный стоп, до 50 п., То в топе не будет никого вообще. А если и лот нормальный... Вообщем ты понял, цена твоей лиги , копейка
 
Vladimir Baskakov:
Если поставишь реальный стоп, до 50 п., То в топе не будет никого вообще. А если и лот нормальный... Вообщем ты понял, цена твоей лиги , копейка

У меня несколько ТС в топе имеют стопы меньше.

Цена моей Лиги меня не волнует, я ее не продаю, и не для тебя веду.

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