Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 299
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У меня несколько ТС в топе имеют стопы меньше.
Цена моей Лиги меня не волнует, я ее не продаю, и не для тебя веду.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти ТС по балансу:
Лучшие 20 ТС по качеству торговли:
Чарт лучших пяти ТС по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС, с числом сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с числом сделок не менее 50:
Ну что ж... Как я и предполагал - ситуация в топе с введением принудительного ограничения SL - существенно изменилась. (Сейчас ни одна из 700 ТС не имеет SL более, чем 140% от дневного диапазона. Раньше у большинства ТС SL был равен 200%-300% от дневного диапазона, а у некоторых ТС он был более 1000% от дневного диапазона.)
В результате сейчас в топе ни по качеству, ни по балансу - нет ни одной "шестерки" !!!
При этом средний показатель качества в топе уменьшился, а графики стали куда "дерганнее"...
Но, все же, эти "дерганные" графики, на мой взгляд, лучше, чем те "гладкие", которые в любой момент могли "рухнуть".
Посмотрим, что будет дальше...
Ну что ж... Как я и предполагал - ситуация в топе с введением принудительного ограничения SL - существенно изменилась. (Сейчас ни одна из 700 ТС не имеет SL более, чем 140% от дневного диапазона. Раньше у большинства ТС SL был равен 200%-300% от дневного диапазона, а у некоторых ТС он был более 1000% от дневного диапазона.)
В результате сейчас в топе ни по качеству, ни по балансу - нет ни одной "шестерки" !!!
При этом средний показатель качества в топе уменьшился, а графики стали куда "дерганнее"...
Но, все же, эти "дерганные" графики, на мой взгляд, лучше, чем те "гладкие", которые в любой момент могли "рухнуть".
Посмотрим, что будет дальше...
Вообще, с такими далекими стопами нужно сильно уменьшать лот, чтобы не выбил "margin call". То есть, стоп отодвигаем чтобы выйграть сделку, и пропорционально уменьшам лот, чтобы позволить себе такой стоп. В итоге, лот получается настолько мизерный, что придется собирать центы. А смысл?
Джорж, проверь работу роботов с обычными стопами, рассчитываемыми по манименеджменту (в процентах от депозита). 300% (даже 140%) от дневного диапазона нереальный стоп, - разорит в первой же убыточной сделке. Смысл в таких настройках?))
Нет. Не разорит. Скажем, берем ТП 5 дневных диапазонов, СЛ - 3 дневного диапазона. Запросто можем быть в прибыли - вполне себе разумные условия.
Но, такой СЛ получается автоматически.
"Чистая ТС" СЛ не предусматривает. (Скажем, чисто переворотная). И там СЛ выставляется так, чтобы он ни разу не задевался на истории. Если на истории был просад в пять дневных диапазонов - то СЛ ставится чуть больше.
Вообще, с такими далекими стопами нужно сильно уменьшать лот, чтобы не выбил "margin call". То есть, стоп отодвигаем чтобы выйграть сделку, и пропорционально уменьшам лот, чтобы позволить себе такой стоп. В итоге, лот получается настолько мизерный, что придется собирать центы. А смысл?
Да, разумеется. Все верно.
Смысл в том, чтобы проверить ТИП системы на данном символе. Вот, та же переворотная система. В классическом виде она не имеет ни стопов, ни тейков. Поэтому ставятся защитные стопы и тейки, которые на истории ни разу не выбиваются. И именно так система и запускается в торговлю.
Проблема была лишь одна - "за деревьями леса не видно". В топ вырывались "системы-выскочки", как правило, с обратным трейлингом, которые выигрывали чисто случайно, а по характеру торговли жутко напоминали мартина.
Сам погляди - мартинами торгуют очень многие. Именно по этой причине... Что мартин позволяет все время понемногу зарабатывать, пока не будет пропущен тренд в другую сторону...
Лот у меня везде фиксированный. А насчет смысла торговли - ты не прав. Я уже сто раз говорил - в Лиге ВСЕ варианты систем.
Вот сам и посуди - мы берем сильно флетовый символ, и оптимизируем на нем сильно трендовую систему. Как по-твоему, будут ли там параметры так уж хороши ?
И наоборот, берем трендовый символ, и ставим на него флетовую систему... Оптимизация что, по-твоему, найдет ?
Как раз все правильно. Такая система показывает, что данный символ ей не соответствует.
Проблема у меня была лишь в том, что надо было как-то ограничить количество "систем-выскочек". Которые выигрывали благодаря чистой случайности. Вот, принудительное ограничение SL во время оптимизации это, как я вижу, может обеспечить.
Следим дальше.