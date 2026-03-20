Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 297
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Есть. Есть грааль в виде оптимальной методике выбора актуальных ТС для торгов на реале. Да пусть не в постоянный профит , с лоссами, но ОБЩИМ НАКЛОНОМ кривой эквити и баланса счета вверх, чем не грааль для этого индикатора? Грааль и есть и плз проведи доп исследования зависимостей там всяких от времени суток профита от той иной ТС, это ИНТЕРЕСНО.
Ну, не спорю, если найти оптимальную методику выбора... Но я ее не нашел. Так что у меня выбор пока что больше интуитивен.
Джорж, тут простая вилка: либо ветка заполена обсуждениями интересных исследований, либо превращается в бесполезное флудилище, где некоторые существа себя вольготно чувствуют. Решать тебе. В принципе, веселья ради можно и второй вариант выбрать, но я бы все ж на первом остановился.)))
Все верно.
Ну вот, нету у меня возможностей проводить исследования. И заняться этим тоже никто не хочет. Значит - бесполезное флудилище...
Sad, but true.
Это мне чем то напомнило кису и Остапа когда они согласовывали процент участия каждого, в процессе согласования, Остап, типа нуууу, если вам это не интересно, тогда я и без вас смогу отыскать сокровища вашей тети.... :-)
Нету ничего общего.
В отличие от Остапа - у меня все, что мне было нужно - уже есть. Я поддерживаю систему в актуальном состоянии и все. Для развития - нужно выработать методику выбора ТС. Мне это не удается. ну вот, на том все и остановилось.
Все верно.
Ну вот, нету у меня возможностей проводить исследования. И заняться этим тоже никто не хочет. Значит - бесполезное флудилище...
Sad, but true.
Все верно.
Ну вот, нету у меня возможностей проводить исследования. И заняться этим тоже никто не хочет. Значит - бесполезное флудилище...
Sad, but true.
...
Например ветка Прогнозы 2020 сама по себе флуд, получается, все что в ней написано тоже. Так и твоя ветка, флуд изначально
Да, вот такая несправедливость в жизни.
Ну, не спорю, если найти оптимальную методику выбора... Но я ее не нашел. Так что у меня выбор пока что больше интуитивен.
Надо формализовать, ИМХО. Я
Не, что-то я такого не помню.
Раньше я просто по рейтингу - смотрел, какие из систем выходят в топ, какие вылетают из топа... Но давно уже прекратил за этим следить.
Не, что-то я такого не помню.
Раньше я просто по рейтингу - смотрел, какие из систем выходят в топ, какие вылетают из топа... Но давно уже прекратил за этим следить.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50: