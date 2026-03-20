Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 297

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Aleksey Masterov:
Есть. Есть грааль в виде оптимальной методике выбора актуальных ТС для торгов на реале. Да пусть не в постоянный профит , с лоссами, но ОБЩИМ НАКЛОНОМ кривой эквити и баланса счета вверх, чем не грааль для этого индикатора? Грааль и есть и плз проведи доп исследования зависимостей там всяких от времени суток профита от той иной ТС, это ИНТЕРЕСНО.
И, кстати, не помещала бы статейка.... это без шуток. С раскладами, планами, стат анализом и прочим, что сочтешь нужным.... вот это дело было бы.

ППС типа как в старте там что то было типа по работающему индикатору там несколько ТС  и типа когда какая то идет в профит или несколько на ту и перепрыгиваеши на торги на реале... можешь даже тут ссыль кинуть щас не помню - перечитал бы... там такие кривые разноцветные еще идут одни вверха другие вниза и вот выбираешь на торги себе, Георг, не сложно если, кинь ссыль перечитать...

Ну, не спорю, если найти оптимальную методику выбора... Но я ее не нашел. Так что у меня выбор пока что больше интуитивен.

 
Реter Konow:
Джорж, тут простая вилка: либо ветка заполена обсуждениями интересных исследований, либо превращается в бесполезное флудилище, где некоторые существа себя вольготно чувствуют. Решать тебе. В принципе, веселья ради можно и второй вариант выбрать, но я бы все ж на первом остановился.)))

Все верно.

Ну вот, нету у меня возможностей проводить исследования. И заняться этим тоже никто не хочет.  Значит - бесполезное флудилище...

Sad, but true.

 
Aleksey Masterov:
Это мне чем то напомнило кису и Остапа когда они согласовывали процент участия каждого, в процессе согласования, Остап, типа нуууу, если вам это не интересно, тогда я и без вас смогу отыскать сокровища вашей тети.... :-) 

Нету ничего общего.

В отличие от Остапа - у меня все, что мне было нужно - уже есть. Я поддерживаю систему в актуальном состоянии и все. Для развития - нужно выработать методику выбора ТС. Мне это не удается. ну вот, на том все и остановилось. 

[Удален]  
Georgiy Merts:

Все верно.

Ну вот, нету у меня возможностей проводить исследования. И заняться этим тоже никто не хочет.  Значит - бесполезное флудилище...

Sad, but true.

Например ветка Прогнозы 2020 сама по себе флуд, получается, все что в ней написано тоже. Так и твоя ветка, флуд изначально
 
Georgiy Merts:

Все верно.

Ну вот, нету у меня возможностей проводить исследования. И заняться этим тоже никто не хочет.  Значит - бесполезное флудилище...

Sad, but true.


...

 
Vladimir Baskakov:
Например ветка Прогнозы 2020 сама по себе флуд, получается, все что в ней написано тоже. Так и твоя ветка, флуд изначально

Да, вот такая несправедливость в жизни.

 
Georgiy Merts:

Ну, не спорю, если найти оптимальную методику выбора... Но я ее не нашел. Так что у меня выбор пока что больше интуитивен.

Надо формализовать, ИМХО. 
КИНЬ ссыль по вопросу в разделе ППС там внизу поста глянь
https://www.mql5.com/ru/forum/272032/page296#comment_18250560
 
Aleksey Masterov:
Надо формализовать, ИМХО. Я
КИНЬ ссыль по вопросу в разделе ППС там внизу поста глянь
https://www.mql5.com/ru/forum/272032/page296#comment_18250560

Не, что-то я такого не помню.

Раньше я просто по рейтингу - смотрел, какие из систем выходят в топ, какие вылетают из топа... Но давно уже прекратил за этим следить.

 
Georgiy Merts:

Не, что-то я такого не помню.

Раньше я просто по рейтингу - смотрел, какие из систем выходят в топ, какие вылетают из топа... Но давно уже прекратил за этим следить.

Да это не у тебя, но до ЛИГИ еще, там статья какая то была где можно было выбирать профитные системы и подключаться к ним на торги. Типа индиеатора что ли, до лиги... там такие кривые разноцветные часть вниз часть вверх, по вспоминай плиз. Статья толи здесь на форуме то ли нет, вроде здесь... 
 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

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