Как у Вас с рыночным складом ума? - страница 8

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Martin Cheguevara:

Да. это точно) Я не везде преуспел к сожалению...

иногда приходится вручную закрывать сессии..

к счастью вовремя понять в каких ситуациях мой робот будет иметь большие просадки не составляет особого труда.

А подтверждения ваших слов Я так и не увидел) раз каждый первый ну предоставьте свои подобные результаты))

Можете глянуть здесь. Подобных тестов я на форуме массу выкладывал, если поискать. А вот последний день на прошлой неделе с реального счёта:


 
khorosh:

Можете глянуть здесь. Подобных тестов я на форуме массу выкладывал, если поискать. А вот последний день на прошлой неделе с реального счёта:


Вы предпочитаете сеточные методы торговли. И рано или поздно все равно сольетесь. Или поставьте тест на 10-13 лет)

Либо у вас будет такая просадка скорее всего из за обвала в кризис ... что вы будете вечно сидеть в просадке потому что рынок не сможет дать вам тренд перекрывающий ваши убытки. 

Тест на EURUSD c 2006 по 2012 год показал бы надежность ваших методов..

Согласитесь вы бы на это, не стали ставить деп на 2-5 лямов.
 
Martin Cheguevara:

да...вы правы по сути положительный своп играет огромную роль Я тоже это заметил) ну вот а если ваши ордера с профитом все таки не закрываются? и просадка допустим перекрывает большую часть вашей прибыли, как вы поступаете?? 

Стоп-лоссы рассчитываю так, чтобы при достижении суммарной просадкой критического уровня в 20% от депозита и закрытии части позиций, суммарная просадка на оставшихся открытых снова не превышала 5-10% от урезанного баланса. На практике такое ещё ни разу не случилось, т.к. торгую очень осторожно и с таких уровней, которые уже застолбились и пошли на коррекцию.

 
Sergey Vradiy:

Стоп-лоссы рассчитываю так, чтобы при достижении суммарной просадкой критического уровня в 20% от депозита и закрытии части позиций, суммарная просадка на оставшихся открытых снова не превышала 5-10% от урезанного баланса. На практике такое ещё ни разу не случилось, т.к. торгую очень осторожно и с таких уровней, которые уже застолбились и пошли на коррекцию.

А давно вы спекулируете?

И сколько у вас получается процент прибыли в год выходит? Если не секрет.
 
Martin Cheguevara:

Вы предпочитаете сеточные методы торговли. И рано или поздно все равно сольетесь. Или поставьте тест на 10-13 лет)

Когда-нибудь все сольются, но некоторые не успеют и так и умрут богатыми.(Паукас)) А если серьёзно, то сливается тот, кто не ограничивает убытки. Я свои убытки всегда ограничиваю - это видно из отчёта на реале.

Если просадка на реале превышает максимальную просадку теста, я торговлю останавливаю и либо оптимизирую, либо модернизирую ТС.

Что касается 10-13 лет и более, то я это проходил. Тоже верил, что если система в тесте проходит такой длительный период без слива, то это система на реале будет стабильна. Но однажды после успешной 1.5 -годичной работы, ТС, которая показывала стабильную работу в тестере за 15 лет ушла в глубокую просадку. Так что теперь я ни в какие сказки не верю. Результаты теста не дают никаких гарантий, даже результаты за 15 лет. И, если вы тратите много времени, чтобы добиться стабильной работы ТС в тестере за очень большой период, то это время потрачено почти в пустую. К тому же такая стабильная работа в тестере за длительный срок обычно достигается при очень низкой прибыльности.

 
khorosh:

Для универсалиста, мыслящего понятиями квантового мира, как то не солидно представлять результаты тестов с такой низкой прибыльностью и такой высокой максимальной просадкой.)

Прибыльность высокой быть не может. Иначе слишком высокие риски получаются...выше 200% прибыли в год резко растут риски слиться. И это просто неизбежно, так на прибыли на рынке всегда пропорциональны убыткам. 

у меня даже моей прибыльности инвесторы не особо доверяют. слишком много это. обычно прибыль в год около 40-45% должна быть чтобы это имело смысл для большого капитала.

Попробуйте найти крупного инвестора с прибылью от 200% и выше...никто вам просто не поверит)

Гарантия и стабильность результата вот, что главное. Вы должны быть абсолютно уверены, что завтра вы не потеряете все свои деньги. пускай 50% в год но сделайте это так чтобы вы были уверены в прибыли, сделайте так чтобы ваши результаты тестирования не имели случайных характер.

И цены вам не будет, поверьте.

Вы же не думаете что менее 0.1% где-то на Форексе зарабатывают, потому что все остальные глупые?)

 
khorosh:

Когда-нибудь все сольются, но некоторые не успеют и так и умрут богатыми.(Паукас)) А если серьёзно, то сливается тот, кто не ограничивает убытки. Я свои убытки всегда ограничиваю - это видно из отчёта на реале.

Если просадка на реале превышает максимальную просадку теста, я торговлю останавливаю и либо оптимизирую, либо модернизирую ТС.

Что касается 10-13 лет и более, то я это проходил. Тоже верил, что если система в тесте проходит такой длительный период без слива, то это система на реале будет стабильна. Но однажды после успешной 1.5 -годичной работы, ТС, которая показывала стабильную работу в тестере за 15 лет ушла в глубокую просадку. Так что теперь я ни в какие сказки не верю. Результаты теста не дают никаких гарантий, даже результаты за 15 лет. И, если вы тратите много времени, чтобы добиться стабильной работы ТС в тестере за очень большой период, то это время потрачено почти в пустую. К тому же такая стабильная работа в тестере за длительный срок обычно достигается при очень низкой прибыльности.

Все полностью зависит от типа ТС.

А не от того, что тестер неправильный.

Я трачу не более получаса на оптимизацию по одному инструменту за 13 летний период. 

Более не не настраиваю. 

Конечно ... усреднялки никогда стабильного результата не дадут, а знаете почему??

убыток стремится к бесконечности раз.

стабилизирование вероятности получения прибыли не может быть два.

изначальные риски не обоснованы три.

а прибыль постоянна и конечна.

 

Спред 5 пунктовспред 11 пунктов

видите как даже спред влияет на торговлю и это ваши любимые сетки.)

Я уже обо всех других рисках не говорю...

 
Martin Cheguevara:

Все полностью зависит от типа ТС.

А не от того, что тестер неправильный.

Я трачу не более получаса на оптимизацию по одному инструменту за 13 летний период. 

Более не не настраиваю. 

Конечно ... усреднялки никогда стабильного результата не дадут, а знаете почему??

убыток стремится к бесконечности раз.

стабилизирование вероятности получения прибыли не может быть два.

изначальные риски не обоснованы три.

а прибыль постоянна и конечна.

Усреднялки бывают разные и нельзя по какой то одной судить обо всех. В ТС, по которой я торгую на реале, всего один усредняющий ордер и жёсткое ограничение убытка. Так что страсти, о которых вы поведали к моей системе никак не относятся.)

 
khorosh:

Усреднялки бывают разные и нельзя по какой то одной судить обо всех. В ТС, по которой я торгую на реале, всего один усредняющий ордер и жёсткое ограничение убытка. Так что страсти, о которых вы поведали к моей системе никак не относятся.)

Но принцип то один и тот же верно?)
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