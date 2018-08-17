Как у Вас с рыночным складом ума? - страница 2

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Алексей Тарабанов:

D-S(r1...rX)

Вы привели древнее определение прибыли, которую я описал выше, которая не позволяет анализировать рынок во всей его красе.

 

Так .. что тут происходит))

что за загадочная формула D-S(r1...rX) ?)

 
Yousufkhodja Sultonov:

Вы привели древнее определение прибыли, которую я описал выше, которая не позволяет анализировать рынок во всей его красе.

Юсуф Ходжа, древнее не означает неправильное, не так? 

 

если что..=)

 
Martin Cheguevara:

если что..=)

Какого инструмента? 

 
Алексей Тарабанов:

Юсуф Ходжа, древнее не означает неправильное, не так? 

Она абсолютно правильная, мы ищем ее прототип в развернутом виде. Мы будем сравнивать новую формулу именно с ней на предмет компьютерной точности по части абсолютного совпадения. Калькулятором не получиться - нужен именно компьютер, чтобы убедиться в полном совпадении, настолько все на тонком уровне будет показано, даже в случае реализации картошки .

 
Алексей Тарабанов:

Какого инструмента? 

любого)

 
Может, просто поторгуем? 
 
Yousufkhodja Sultonov:

Приведите эту формулу, как и при каких обстоятельствах она получена, кем и где опробована.

Это гипотиза, ее нужно разрабатывать и проводить исследования. Я поделился своими мыслями, может кому-то будет интересно заняться.
 
Алексей Тарабанов:
Может, просто поторгуем? 

=)+100=))

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