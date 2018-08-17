Как у Вас с рыночным складом ума? - страница 2
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D-S(r1...rX)
Вы привели древнее определение прибыли, которую я описал выше, которая не позволяет анализировать рынок во всей его красе.
Так .. что тут происходит))
что за загадочная формула D-S(r1...rX) ?)
Вы привели древнее определение прибыли, которую я описал выше, которая не позволяет анализировать рынок во всей его красе.
Юсуф Ходжа, древнее не означает неправильное, не так?
если что..=)
если что..=)
Какого инструмента?
Юсуф Ходжа, древнее не означает неправильное, не так?
Она абсолютно правильная, мы ищем ее прототип в развернутом виде. Мы будем сравнивать новую формулу именно с ней на предмет компьютерной точности по части абсолютного совпадения. Калькулятором не получиться - нужен именно компьютер, чтобы убедиться в полном совпадении, настолько все на тонком уровне будет показано, даже в случае реализации картошки .
Какого инструмента?
любого)
Приведите эту формулу, как и при каких обстоятельствах она получена, кем и где опробована.
Может, просто поторгуем?
=)+100=))