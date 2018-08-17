Как у Вас с рыночным складом ума? - страница 10

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Martin Cheguevara:
Наконец-то услышал слова разумного человека, рад что вы вернулись)
Да конечно согласен!) Я только рад этому) хоть кто-то идёт правильным путем. Стоило вас немного расшевелить  как вы сразу начали думать рационально))
Вместе мы можем больше но нужна постоянная практика.тем более тут вроде все уже бывалые:)

Ну а коли ты используешь МТ4, то можешь вывести такой вот детализированный отчёт (МТ4 это позволяет сделать).

Вот мой детализированный отчёт за предыдущие две недели с реального счёта

 

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Продемонстрируй свой результат.


А далее, чтобы больше не заморачиваться, предлагаю открыть демо-счёт и замониторить его прямо здесь на MQL. И всё станет ясно и понятно без лишних слов об универсализме и прочей ахинее.

А свои тестерные граали заверни в трубочку. Они здесь не являются весомыми аргументами, а скорее даже наоборот.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Здесь попытаемся выяснять и обсуждать представление участников о рынке, рыночных отношениях, наблюдаемых рыночных механизмах, принципов организации оптимальной торговли/покупки на реальном рынке товаров и услуг с точки зрения предпринимателей/продавцов и покупателей/потребителей. 

Сначала определимся с понятием РЫНОК. Какие имеются различия между рынком товаров и услуг и финансовыми рынками, если осилим этот вопрос после всестороннего анализа реального рынка, с которым мы с детства сталкиваемся и выработали какие-то незыблимые, на наш взгляд, правила бизнеса на рынке.

Итак, РЫНОК - это место или пространство, реальное или виртуальное, где участники ищут и находят материальную и/или моральную выгоду в виде скрытой или явной прибыли, приобретение качественной и/или модной, нужной, новой, ....,  продукции.

Предлагаю обсуждать следующие тематики, на Ваш взгляд, если Вы продавец и/или покупатель:

1. Как складывается текущая рыночная цена на реальном рынке товаров и услуг, какие главные факторы влияют, на Ваш взгляд, на ее формирование?

2. Покупать дешевле - продавать дороже, какие рамки дешевизны и дороговизны?

3. По какой цене продавать/покупать, чтобы получать наибольшую прибыль или другую выгоду?

4. Как определить предельную цену реализации товара на конкретном рынке?

5. Спрос и предложение оцениваются коэффициентом эластичности - во сколько раз изменится доход, если цена изменится на одну единицу или лучше оценивать по кривым спроса и предложения?

6. Верите-ли Вы в неизбежности и необходимости существования виртуальных цен на реальном рынке товаров и услуг?

7. Знаете-ли Вы, что, кроме текущей цены на товар, о котором Вы узнаете расспрашивая цену товара у каждого продавца, над рынком витает виртуальная рыночная цена, о которой не знают ни продавец и ни покупатель, но, именно она заставляет, неведомым образом, продавцов и покупателей продавать и покупать именно так, как свершилась купля-продажа, а не иначе?

 Этот список будет продолжен мною и Вами

 Заявленная тема слишком велика и необъятна. По сути - это заявка на написание учебника по экономикс.

При этом, само название "рыночный склад ума" вполне может означать человека, которому все эти теории не нужны из-за его интуитивно-правильного понимания рынка.

 
Олег avtomat:

Ну а коли ты используешь МТ4, то можешь вывести такой вот детализированный отчёт (МТ4 это позволяет сделать).

Вот мой детализированный отчёт за предыдущие две недели с реального счёта

 

.


Продемонстрируй свой результат.


А далее, чтобы больше не заморачиваться, предлагаю открыть демо-счёт и замониторить его прямо здесь на MQL. И всё станет ясно и понятно без лишних слов об универсализме и прочей ахинее.

А свои тестерные граали заверни в трубочку. Они здесь не являются весомыми аргументами, а скорее даже наоборот.

Чего ж ты ещё не миллионер с такими результатами))) две недели .. а что Ты предыдущие 7 лет делал?)))
 
Олег avtomat:

Ну а коли ты используешь МТ4, то можешь вывести такой вот детализированный отчёт (МТ4 это позволяет сделать).

Вот мой детализированный отчёт за предыдущие две недели с реального счёта

 

.


Продемонстрируй свой результат.


А далее, чтобы больше не заморачиваться, предлагаю открыть демо-счёт и замониторить его прямо здесь на MQL. И всё станет ясно и понятно без лишних слов об универсализме и прочей ахинее.

А свои тестерные граали заверни в трубочку. Они здесь не являются весомыми аргументами, а скорее даже наоборот.

Вот грубить ты точно мастер)))
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Martin Cheguevara:
Чего ж ты ещё не миллионер с такими результатами))) две недели .. а что Ты предыдущие 7 лет делал?)))
Martin Cheguevara:
Вот грубить ты точно мастер)))

Съехал таки... Вот и весь твой универсализм...

 
Олег avtomat:

Съехал таки... Вот и весь твой универсализм...

Я Тебе вопрос задал что Ты предыдущие 7 лет делал??кажется тут Ты съехал с темы не так ли? Вполне рациональный вопрос для инвестора.
Я не собираюсь работать С человеком который не в состоянии адекватно разговаривать с людьми!
Уважаемый вам не кажется что зависимость ваших неудач от грубиянства прямопропорциональна?)
[Удален]  
Martin Cheguevara:
Я Тебе вопрос задал что Ты предыдущие 7 лет делал??кажется тут Ты съехал с темы не так ли? Вполне рациональный вопрос для инвестора.

Работал, дружок, над решением задачи. Тебе этого не понять. А за предыдущие 7 лет бывали разные результаты -- бывали положительные, бывали отрицательные. И я не скрывал этого, поэтому твой упрёк неуместен.

 
Martin Cheguevara:
Чего ж ты ещё не миллионер с такими результатами))) две недели .. а что Ты предыдущие 7 лет делал?)))

1. Чего ж ты ещё не миллионер с такими результатами. Откуда вам это известно?

2. ...а что Ты предыдущие 7 лет делал?  Как что, разве не ясно? Грааль свой до ума доводил.

[Удален]  
Martin Cheguevara:
Я Тебе вопрос задал что Ты предыдущие 7 лет делал??кажется тут Ты съехал с темы не так ли? Вполне рациональный вопрос для инвестора.
Я не собираюсь работать С человеком который не в состоянии адекватно разговаривать с людьми!
Уважаемый вам не кажется что зависимость ваших неудач от грубиянства прямопропорциональна?)

хм... а с чего ты взял, что я с тобой собрался работать??? Поясни этот твой зигзаг мысли.

 
khorosh:

1. Чего ж ты ещё не миллионер с такими результатами. Откуда вам это известно?

2. ...а что Ты предыдущие 7 лет делал?  Как что, разве не ясно? Грааль свой до ума доводил.

1. Не сидел бы тыт тут на форме и на разбирал до талого аттракторы и не скидывал бы видео псевдооколонаучного бреда. Это всем понятно) 
2. Где подтверждение что его ещё 10 лет не придется доводить до  с ума)) и доведение не  доведет до инфаркта доводящего ахах)))
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