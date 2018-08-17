Как у Вас с рыночным складом ума? - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Наконец-то услышал слова разумного человека, рад что вы вернулись)
Ну а коли ты используешь МТ4, то можешь вывести такой вот детализированный отчёт (МТ4 это позволяет сделать).
Вот мой детализированный отчёт за предыдущие две недели с реального счёта
.
Продемонстрируй свой результат.
А далее, чтобы больше не заморачиваться, предлагаю открыть демо-счёт и замониторить его прямо здесь на MQL. И всё станет ясно и понятно без лишних слов об универсализме и прочей ахинее.
А свои тестерные граали заверни в трубочку. Они здесь не являются весомыми аргументами, а скорее даже наоборот.
Здесь попытаемся выяснять и обсуждать представление участников о рынке, рыночных отношениях, наблюдаемых рыночных механизмах, принципов организации оптимальной торговли/покупки на реальном рынке товаров и услуг с точки зрения предпринимателей/продавцов и покупателей/потребителей.
Сначала определимся с понятием РЫНОК. Какие имеются различия между рынком товаров и услуг и финансовыми рынками, если осилим этот вопрос после всестороннего анализа реального рынка, с которым мы с детства сталкиваемся и выработали какие-то незыблимые, на наш взгляд, правила бизнеса на рынке.
Итак, РЫНОК - это место или пространство, реальное или виртуальное, где участники ищут и находят материальную и/или моральную выгоду в виде скрытой или явной прибыли, приобретение качественной и/или модной, нужной, новой, ...., продукции.
Предлагаю обсуждать следующие тематики, на Ваш взгляд, если Вы продавец и/или покупатель:
1. Как складывается текущая рыночная цена на реальном рынке товаров и услуг, какие главные факторы влияют, на Ваш взгляд, на ее формирование?
2. Покупать дешевле - продавать дороже, какие рамки дешевизны и дороговизны?
3. По какой цене продавать/покупать, чтобы получать наибольшую прибыль или другую выгоду?
4. Как определить предельную цену реализации товара на конкретном рынке?
5. Спрос и предложение оцениваются коэффициентом эластичности - во сколько раз изменится доход, если цена изменится на одну единицу или лучше оценивать по кривым спроса и предложения?
6. Верите-ли Вы в неизбежности и необходимости существования виртуальных цен на реальном рынке товаров и услуг?
7. Знаете-ли Вы, что, кроме текущей цены на товар, о котором Вы узнаете расспрашивая цену товара у каждого продавца, над рынком витает виртуальная рыночная цена, о которой не знают ни продавец и ни покупатель, но, именно она заставляет, неведомым образом, продавцов и покупателей продавать и покупать именно так, как свершилась купля-продажа, а не иначе?
Этот список будет продолжен мною и Вами
Заявленная тема слишком велика и необъятна. По сути - это заявка на написание учебника по экономикс.
При этом, само название "рыночный склад ума" вполне может означать человека, которому все эти теории не нужны из-за его интуитивно-правильного понимания рынка.
Ну а коли ты используешь МТ4, то можешь вывести такой вот детализированный отчёт (МТ4 это позволяет сделать).
Вот мой детализированный отчёт за предыдущие две недели с реального счёта
.
Продемонстрируй свой результат.
А далее, чтобы больше не заморачиваться, предлагаю открыть демо-счёт и замониторить его прямо здесь на MQL. И всё станет ясно и понятно без лишних слов об универсализме и прочей ахинее.
А свои тестерные граали заверни в трубочку. Они здесь не являются весомыми аргументами, а скорее даже наоборот.
Ну а коли ты используешь МТ4, то можешь вывести такой вот детализированный отчёт (МТ4 это позволяет сделать).
Вот мой детализированный отчёт за предыдущие две недели с реального счёта
.
Продемонстрируй свой результат.
А далее, чтобы больше не заморачиваться, предлагаю открыть демо-счёт и замониторить его прямо здесь на MQL. И всё станет ясно и понятно без лишних слов об универсализме и прочей ахинее.
А свои тестерные граали заверни в трубочку. Они здесь не являются весомыми аргументами, а скорее даже наоборот.
Чего ж ты ещё не миллионер с такими результатами))) две недели .. а что Ты предыдущие 7 лет делал?)))
Вот грубить ты точно мастер)))
Съехал таки... Вот и весь твой универсализм...
Съехал таки... Вот и весь твой универсализм...
Я Тебе вопрос задал что Ты предыдущие 7 лет делал??кажется тут Ты съехал с темы не так ли? Вполне рациональный вопрос для инвестора.
Работал, дружок, над решением задачи. Тебе этого не понять. А за предыдущие 7 лет бывали разные результаты -- бывали положительные, бывали отрицательные. И я не скрывал этого, поэтому твой упрёк неуместен.
Чего ж ты ещё не миллионер с такими результатами))) две недели .. а что Ты предыдущие 7 лет делал?)))
1. Чего ж ты ещё не миллионер с такими результатами. Откуда вам это известно?
2. ...а что Ты предыдущие 7 лет делал? Как что, разве не ясно? Грааль свой до ума доводил.
Я Тебе вопрос задал что Ты предыдущие 7 лет делал??кажется тут Ты съехал с темы не так ли? Вполне рациональный вопрос для инвестора.
хм... а с чего ты взял, что я с тобой собрался работать??? Поясни этот твой зигзаг мысли.
1. Чего ж ты ещё не миллионер с такими результатами. Откуда вам это известно?
2. ...а что Ты предыдущие 7 лет делал? Как что, разве не ясно? Грааль свой до ума доводил.