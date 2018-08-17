Как у Вас с рыночным складом ума? - страница 12
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Ну так бы сразу, что бы не было болтовни.
Да Я не против этих доходов.... Вы уж простите...
Ну вы не понимаете я мыслю на пять -десять лет вперед...и конечно понимаю что то, что даже Я тут показал работать через пять лет не будет и то что olegavtomat показал тоже...
ты опять не понял, хотя говоришь, что универсал...
банили меня тогда за другого паразита, а на этот раз я не хотел, чтобы меня забанили, поэтому пояснил тебе, что не хочу быть снова забаненым после пояснения тебе сложившейся ситуации.
теперь, надеюсь, ты поймёшь, поскольку ты из тех, кто "Мы мыслим понятиями квантового мира.." ;))) блин, где ты эту замечательную ахинею подцепил?
Может Тебе конечно в новинку но вот, что Ты пытаешься гениально проанализировать и найти какие-то там закономерности. Я кое кому уже это показывал.
И это МАТЕМАТИКА элементарнейшая не то что Твои аттракторы...
Ты сначала пойми что ты анализируешь, а уже потом пускайся во все тяжкие вот, что Я Тебе хотел довести.
Я совершенно не зря тут болтаю у меня есть основания и подтверждения каждого моего слова.
Ты можешь грубить или не грубить, анализировать или нет, зарабатывать или проигрывать, рынку, не мне, а рынку на тебя и твои усилия все равно.
Мне просто неприятно видеть такую фрустрацию умственных способностей...Я не считаю Себя умнее Тебя...Я считаю что следует делиться опытом а не кидаться грубостями!!!
Если Ты не знал, но "квантово мыслить" значит воспринимать цену как некий процесс в определенных пределах который может принимать какое угодно значение.Это не ахинея, а доказанный факт. И перестань грубить уже.НИкто Твои грубости не оценит.
Может Тебе конечно в новинку но вот, что Ты пытаешься гениально проанализировать и найти какие-то там закономерности. Я кое кому уже это показывал.
И это МАТЕМАТИКА элементарнейшая не то что Твои аттракторы...
Ты сначала пойми что ты анализируешь, а уже потом пускайся во все тяжкие вот, что Я Тебе хотел довести.
Я совершенно не зря тут болтаю у меня есть основания и подтверждения каждого моего слова.
Ты можешь грубить или не грубить, анализировать или нет, зарабатывать или проигрывать, рынку, не мне, а рынку на тебя и твои усилия все равно.
Мне просто неприятно видеть такую фрустрацию умственных способностей...Я не считаю Себя умнее Тебя...Я считаю что следует делиться опытом а не кидаться грубостями!!!
Если Ты не знал, но "квантово мыслить" значит воспринимать цену как некий процесс в определенных пределах который может принимать какое угодно значение.Это не ахинея, а доказанный факт. И перестань грубить уже.НИкто Твои грубости не оценит.
картинка эта твоя ни о чём. Совершенно ничего не поясняет, а уж тем более не объясняет динамику инструмента. Посчитаны элементарные статистические показатели, которые полезно принимать во внимание. Да, но не более того. Как в песне: "Кого ты хотел удивить?" (впрочем, тебе эта песня не знакома)
картинка эта твоя ни о чём. Совершенно ничего не поясняет, а уж тем более не объясняет динамику инструмента. Посчитаны элементарные статистические показатели, которые полезно принимать во внимание. Да, но не более того. Как в песне: "Кого ты хотел удивить?" (впрочем, тебе эта песня не знакома)
ага...) Точно)) ну удачи)))
Я просто надеюсь, что оградил от ваших "исследований" молодых людей , от бесполезной траты времени на это... вы то что для меня... Я просто беспокоюсь о других наивных...сам же когда-то вот на такую л*а*б*у*д*у натыкался и клевал когда-то... Будьте с покойны)
Кесарю кесарево как говорится)
Вот не зря же только 0.1% спекулянтов, а то и меньше зарабатывает, не зря))
ага...) Точно)) ну удачи)))
Я просто надеюсь, что оградил от ваших "исследований" молодых людей , от бесполезной траты времени на это... вы то что для меня... Я просто беспокоюсь о других наивных...сам же когда-то вот на такую л*а*б*у*д*у натыкался и клевал когда-то... Будьте с покойны)
Кесарю кесарево как говорится)
Вот не зря же только 0.1% спекулянтов, а то и меньше зарабатывает, не зря))
ох, не зря, не зря ;)))))))))
Заявленная тема слишком велика и необъятна. По сути - это заявка на написание учебника по экономикс.
При этом, само название "рыночный склад ума" вполне может означать человека, которому все эти теории не нужны из-за его интуитивно-правильного понимания рынка.
Думаю, одно другому не мешает. Осознание выводов теории только обогатит имеющийся багаж интуитивно- правильного понимания рынка, как Вы выразились. В крайнем случае, у всех есть выбор не обращать внимание на возможные выводы теории, если они покажутся им сомнительными.
Юсуф, а как вписывается в вашу теорию рынка Золотой фиксинг (англ. Gold Fixing) ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотой_фиксинг
Юсуф, а как вписывается в вашу теорию рынка Золотой фиксинг (англ. Gold Fixing) ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотой_фиксинг
Как только основные положения теории рынка по части описания реального рынка товаров и услуг будут доведены до сведения участников, полностью освоены причины, неизбежность возникновения и признания всех 17 видов реальных и виртуальных цен, их роль в цепи понимания и управления рынком, причем, Вы, как специалист по управлению рынком, приятно удивитесь тому, что, рынком управляют сами указанные цены во взаимодействии с коэффициентом эластичности, который определяется по результатам реальной торговли конкретным товаром на конкретном рынке и больше ничем, приступим к самому главному - распространению основных положений теории к финансовым рынкам, в частности, к золотому фиксингу, используя вот это их свойство: В процессе фиксинга представители «золотой пятёрки» поддерживали непрерывную связь со своими дилерами, а через них с торговыми фирмами, предлагающими и/или покупающими физическое (реальное в отличие от фьючерсных и опционных золотых контрактов) золото со всего мира. Процедура начиналась с объявления председательствующим цены, которую он считал оптимальной на данный момент. Если продавцов по этой цене не находилось, то цена повышалась. Если не находилось покупателей, то цена понижалась. Если поступали встречные предложения, то подсчитывалось соотношение между продавцами и покупателями золота. Этот процесс продолжался до тех пор, пока не наступало рыночное равновесие между спросом и предложением. Нужно добыть фактический материал по ценам и объемам торгов для оценки коэффициента эластичности рынка. Это в прошлом, сейчас золотой фиксинг ведется по результатам электронных торгов, что, возможно, облегчит добычу фактического материала.
Как только основные положения теории рынка по части описания реального рынка товаров и услуг будут доведены до сведения участников, полностью освоены причины, неизбежность возникновения и признания всех 17 видов реальных и виртуальных цен, их роль в цепи понимания и управления рынком, причем, Вы, как специалист по управлению рынком, приятно удивитесь тому, что, рынком управляют сами указанные цены во взаимодействии с коэффициентом эластичности, который определяется по результатам реальной торговли конкретным товаром на конкретном рынке и больше ничем, приступим к самому главному - распространению основных положений теории к финансовым рынкам, в частности, к золотому фиксингу, используя вот это их свойство: В процессе фиксинга представители «золотой пятёрки» поддерживали непрерывную связь со своими дилерами, а через них с торговыми фирмами, предлагающими и/или покупающими физическое (реальное в отличие от фьючерсных и опционных золотых контрактов) золото со всего мира. Процедура начиналась с объявления председательствующим цены, которую он считал оптимальной на данный момент. Если продавцов по этой цене не находилось, то цена повышалась. Если не находилось покупателей, то цена понижалась. Если поступали встречные предложения, то подсчитывалось соотношение между продавцами и покупателями золота. Этот процесс продолжался до тех пор, пока не наступало рыночное равновесие между спросом и предложением. Нужно добыть фактический материал по ценам и объемам торгов для оценки коэффициента эластичности рынка. Это в прошлом, сейчас золотой фиксинг ведется по результатам электронных торгов, что, возможно, облегчит добычу фактического материала.
Понимаю вашу мысль.
(одно лишь уточнение: моей специализацией являются системы автоматического управления, а не, как вы выразились, "специалист по управлению рынком" -- это, согласитесь, нечто совсем иное)
рынком управляют сами указанные цены во взаимодействии с коэффициентом эластичности, который определяется по результатам реальной торговли конкретным товаром на конкретном рынке и больше ничем
Насколько я знаю, обычно говорят про коэффициент эластичности спроса, предложения (или ещё чего-либо) в зависимости от чего-либо другого. По сути своей - это просто первая производная (только делается замена переменных на их логарифмы). Как с этим стандартным понятием соотносится ваш коэффициент эластичности?