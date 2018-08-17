Как у Вас с рыночным складом ума? - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
хм... а с чего ты взял, что я с тобой собрался работать??? Поясни этот твой зигзаг мысли.
Я не собираюсь с тобой работать .
осчастливил ;))))))))))))))
зы
и в друзьях ты мне не нужен.
осчастливил ;))))))))))))))
зы
и в друзьях ты мне не нужен.
Я не собираюсь с тобой работать .
Извиняюсь, но тут я с вами не согласен. «Назвался груздем – полезай в кузов»
Если вы реально торгуете через MT , что вам мешает показать отчёт реальной торговли, а не тестера? При этом же можно сами сделки не показывать, вот как Олег.
А так это мне напоминает одного персонажа с мартином (думаю все поняли о ком я)
1. Не сидел бы тыт тут на форме и на разбирал до талого аттракторы и не скидывал бы видео псевдооколонаучного бреда. Это всем понятно)
1. Вы ошибаетесь думая, что человек ставший миллионером должен сразу бросить работу и предаться ничегонеделанью.
2. Ну это попахивает уже злопыхательством.
Обидно...лишился я забавного зверька в клетке своих надежд...:(((...
ну да, ну да... Ты ж "звезда". Эдакий взрыв "новой звезды". Да только не взрыв получился, а пшик...
1. Вы ошибаетесь думая, что человек ставший миллионером должен сразу бросить работу и предаться ничегонеделанью.
2. Ну это попахивает уже злопыхательством.
Килограмм графиков супер доходность? - пожалуйста.
Я ни одного плохого слова вперёд этому человеку не сказал.а он уже бан получил что меня пытался полить грязью
ты опять не понял, хотя говоришь, что универсал...
банили меня тогда за другого паразита, а на этот раз я не хотел, чтобы меня забанили, поэтому пояснил тебе, что не хочу быть снова забаненым после пояснения тебе сложившейся ситуации.
теперь, надеюсь, ты поймёшь, поскольку ты из тех, кто "Мы мыслим понятиями квантового мира.." ;))) блин, где ты эту замечательную ахинею подцепил?