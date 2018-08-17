Как у Вас с рыночным складом ума? - страница 11

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Олег avtomat:

хм... а с чего ты взял, что я с тобой собрался работать??? Поясни этот твой зигзаг мысли.

Я не собираюсь с тобой работать .
[Удален]  
Martin Cheguevara:
Я не собираюсь с тобой работать .

осчастливил ;))))))))))))))

зы

 и в друзьях ты мне не нужен.

 
Олег avtomat:

осчастливил ;))))))))))))))

зы

 и в друзьях ты мне не нужен.

Обидно...лишился я забавного зверька в клетке своих надежд...:(((...
 
Martin Cheguevara:
Я не собираюсь с тобой работать .

Извиняюсь, но тут я с вами не согласен. «Назвался груздемполезай в кузов»

Если вы реально торгуете через MT , что вам мешает показать отчёт реальной торговли, а не тестера?  При этом же можно сами сделки не показывать, вот как Олег.  

А так это мне напоминает одного персонажа с мартином (думаю все поняли о ком я)

 
Martin Cheguevara:
1. Не сидел бы тыт тут на форме и на разбирал до талого аттракторы и не скидывал бы видео псевдооколонаучного бреда. Это всем понятно) 
2. Где подтверждение что его ещё 10 лет не придется доводить до  с ума)) и доведение не  доведет до инфаркта доводящего ахах)))

1. Вы ошибаетесь думая, что человек ставший миллионером должен сразу бросить работу и предаться ничегонеделанью.

2. Ну это попахивает уже злопыхательством.

[Удален]  
Martin Cheguevara:
Обидно...лишился я забавного зверька в клетке своих надежд...:(((...

ну да, ну да...  Ты ж "звезда".  Эдакий взрыв "новой звезды".  Да только не взрыв получился, а пшик...

 
Килограмм графиков супер доходность? - пожалуйста.
 
khorosh:

1. Вы ошибаетесь думая, что человек ставший миллионером должен сразу бросить работу и предаться ничегонеделанью.

2. Ну это попахивает уже злопыхательством.

Я ни одного плохого слова вперёд этому человеку не сказал.а он уже бан получил что меня пытался полить грязью
Не так ли ? Olegavtomat?)
 
Martin Cheguevara:
Килограмм графиков супер доходность? - пожалуйста.
Ну так бы сразу, что бы не было болтовни.
[Удален]  
Martin Cheguevara:
Я ни одного плохого слова вперёд этому человеку не сказал.а он уже бан получил что меня пытался полить грязью

ты опять не понял, хотя говоришь, что универсал...

банили меня тогда за другого паразита, а на этот раз я не хотел, чтобы меня забанили, поэтому пояснил тебе, что не хочу быть снова забаненым после пояснения тебе сложившейся ситуации.

теперь, надеюсь, ты поймёшь, поскольку ты из тех, кто "Мы мыслим понятиями квантового мира.."   ;)))  блин, где ты эту замечательную ахинею подцепил?

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