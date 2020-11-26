Делаем торговую систему на Python для МТ. - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
http://www.thealgoengineer.com/2014/online_linear_regression_kalman_filter/
к этому все идет, я надеюсь.. или в чем суть повествований
http://www.thealgoengineer.com/2014/online_linear_regression_kalman_filter/
к этому все идет, я надеюсь.. или в чем суть повествований
Калман уже пройденный этап.
А суть повествований ни в чем.) Я этим сейчас занимаюсь для своих целей. С экземплами этого в инете тяжело, пришлось самому разбираться, и если кому понадобится пусть пользуются.
Калман уже пройденный этап.
А суть повествований ни в чем.) Я этим сейчас занимаюсь, и если кому понадобится пусть пользуются. С экземплами этого в инете тяжело, пришлось самому разбираться.
не знаю, у меня похожий пример с поли регр. сохранен откуда-то, почти 1 в1
а с Калманом и лин. регр я не понял.. какая-то незаконченная статья
не знаю, у меня похожий пример с поли регр. сохранен откуда-то, почти 1 в1
а с Калманом и лин. регр я не понял.. какая-то незаконченная статья
Вот так всегда, когда нужно хрен чего найдешь.)) А потом отовсюду прет.)
Вместо картинки код помести, возможно? До кучи, пусть будет.
Для Алекса, интродьюсинг в питон.
ставите версию 3.7 64 бит (анаконду не пользую и не понимаю нафиг она нужна, это для соишком умных наверное)
открываете командную строку, пишите pip install catboost
будет запущен процесс установки и также выдаст предупреждения каких либ не хватает
еще можно установить jupyter notebook (pip install jupyter notebook) или jupyter lab
нюансы гуглятся и уточняются
Юра, ты, как всегда, отчаянно дубеешь. Сравниваешь МА, т.е. число в конкретный момент времени - центр текущего распределения вероятностей, с аппроксимирующими функциями :)))
Я б тебя отчитал еще хлеще, как малолетнего дитятю, но, т.к. ты хоть немного, но разбираешься в физике - не буду этого делать, а то форум и так в скопище продавцов позорных сигналов превратился, читать нечего.
Ущучиваешь разницу аль нет?
Юра, ты, как всегда, отчаянно дубеешь. Сравниваешь МА, т.е. число в конкретный момент времени - центр текущего распределения вероятностей, с аппроксимирующими функциями :)))
А_К, вы вообще не в теме, не понимаете что происходит, и принимаете свой поток сознания за реальность. Все не то, чем кажется.)) В контексте темы ваше ценное замечание не имеет ни смысла, ни значения.
Если что-то непонятно, задавайте вопросы, хотя не факт, что вам ответят.
Для Алекса, интродьюсинг в питон.
ставите версию 3.7 64 бит (анаконду не пользую и не понимаю нафиг она нужна, это для соишком умных наверное)
Алекс - это кто?
Юстас Алексу - анаконду не пользую.
Анаконда нужна не умным, а ленивым )) - все что нужно (и много лишнего, jupyter notebook, в том числе) получаешь сразу и в одном флаконе. Делать больше ничего не надо, никаких командных строк и pip install, - поставил и забыл. Но, для слишком умных, если оч хочется, то можно и ком строку.))
Алекс - это кто?
Юстас Алексу - анаконду не пользую.
Анаконда нужна не умным, а ленивым )) - все что нужно (и много лишнего, jupyter notebook, в том числе) получаешь сразу и в одном флаконе. Делать больше ничего не надо, никаких командных строк и pip install, - поставил и забыл. Но, для слишком умных, если оч хочется, то можно и ком строку.))
ну Алекс с чупакаброй на аватаркеобновлять все равно надо. Тензор флоу не работает пока на 3.7
ну Алекс с чупакаброй на аватаркеобновлять все равно надо. Тензор флоу не работает пока на 3.7
Я ленив и нелюбопытен. Сносим старую анаконду, ставим новую - вопрос 15 мин раз в неск месяцев.)
Кстати, в анаконде есть кнопочки - install и update.)) Птичку ставишь, кнопочку нажимаешь, и пусть сама думает.)
PS кстати об обновлении. При обновлении Анаконда часть пакетов апдейтила, а часть откатила назад, в том числе Питон с версии 3.7.2 на 3.7.1.