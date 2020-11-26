Делаем торговую систему на Python для МТ. - страница 2

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Sergey Chalyshev:

Где комментарии в коде? Вы думаете все здесь понимают питон и ваши задумки, комментарии будут излишними?

Что за кракозябры """ ÐžÐºÐ½Ð¾ Ð²Ð²Ð¾Ð´Ð° """ ?

Что за библиотека import tkinter, где описание её функций(методов)?

Это кодировка utf-8. Поменяйте расширение на .py, откройте файл в редакторе Python и все будет нормально читаться. Или поменяйте кодировку в программе, в кот читаете.

Извините, но Питон Вам придется изучать самому.)) Все материалы есть в инете. Я не готов их переписывать.

 
Yuriy Asaulenko:

Это кодировка utf-8. Поменяйте расширение на .py, откройте файл в редакторе Python и все будет нормально читаться. Или поменяйте кодировку в программе, в кот читаете.

Извините, но Питон Вам придется изучать самому.)) Все материалы есть в инете. Я не готов их переписывать.

Это точно не UTF-8.

И это при том что у меня Linux с настройкой по умолчанию UTF-8

 
Konstantin Nikitin:

Это точно не UTF-8.

И это при том что у меня Linux с настройкой по умолчанию UTF-8

У меня в utf-8 все читается в Нотепаде++. Попробую с сайта загрузить.

ЗЫ При загрузке с сайта тоже все ОК. Нотепад++ говорит, что utf-8. Не вижу проблемы.(

 
Yuriy Asaulenko:

У меня в utf-8 все читается в Нотепаде++. Попробую с сайта загрузить.

ЗЫ При загрузке с сайта тоже все ОК. Нотепад++ говорит, что utf-8. Не вижу проблемы.(

В нотераде нормально:

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Mon Jun  4 21:27:11 2018

@author: YUBA
"""

import tkinter
""" import math """

Win=tkinter.Tk()
Win.title("TS Python")
Win.geometry('300x250')

label_w=tkinter.Label(Win, text='Send Data')
label_w.place(x=0,y=140)

""" Окно вывода """

txt=tkinter.Text(Win,width=30,height=5)
"""txt.place(x=10,y=10) """
txt.pack()
txt.insert(1.0,'Окно вывода')

""" Окно ввода """
entry_w=tkinter.Entry(Win)
entry_w.place(x=60,y=140)

""" Кнопки """
btn_start=tkinter.Button(Win, text='Start')
btn_start.bind('<Button-1>',lambda event: Start()                                           )
btn_start.place(x=10,y=100)

btn_clean=tkinter.Button(Win, text='Clear')
btn_clean.bind('<Button-1>', lambda event: Clear())
btn_clean.place(x=60,y=100)

btn_stop=tkinter.Button(Win, text='Stop')
btn_stop.bind('<Button-1>', lambda event: Stop())
btn_stop.place(x=110,y=100)

btn_send=tkinter.Button(Win, text='Send')
btn_send.bind('<Button-1>', lambda event: Send())
btn_send.place(x=10,y=170)

def Start():
    a=0
    
def Clear():
    a=0
    
def Send():
    a=0
    
def Stop():
    a=0
    
Win.mainloop()
 
Yuriy Asaulenko:

Извините, но Питон Вам придется изучать самому.)) Все материалы есть в инете. Я не готов их переписывать.

Где комментарии в коде? Вы думаете все здесь понимают питон и ваши задумки, комментарии будут излишними?

Что за библиотека import tkinter, где описание её функций(методов)?

питон изучим,не проблема,

tkinter как я понял не относится к питону, это внешняя библиотека,

не надо переписывать, дайте ссылки.


 
Sergey Chalyshev:

питон изучим,не проблема,

tkinter как я понял не относится к питону, это внешняя библиотека,

не надо переписывать, дайте ссылки.

В Гугле как грязи. Например - https://ru.wikipedia.org/wiki/Tkinter

tkinter входит в базовую поставку. Ставить не надо.

Tkinter — Википедия
  • ru.wikipedia.org
Библиотека предназначена для организации диалогов в программе с помощью оконного графического интерфейса (GUI). В составе библиотеки присутствуют общие графические компоненты: Рамка. Содержит в себе другие визуальные компоненты Этикетка. Показывает некоторый текст или графическое изображение Холст. Может использоваться для вывода графических...
 
Yuriy Asaulenko:

В Гугле как грязи. Например - https://ru.wikipedia.org/wiki/Tkinter

tkinter входит в базовую поставку. Ставить не надо.

Грязи не надо, дайте один источник, по вашему мнению адекватный.

Получилось!


 
Yuriy Asaulenko:
Да, но почему, все-таки Python?
Собственно, Python заинтересовал меня наличием массы библиотек (модулей), в том числе для Machine Learning (машинное обучение или МО), чем я последний год и занимаюсь. Однако с Питоном не работал - пока не написал ни строчки.) Ну, что-то абстрактное пробовал, но без конкретных целей.
Однако, для того, чтобы конкретно применить Питон в торговых системах нужно, для начала, отладить его взаимодействие как с ТС, так и с терминалом.
Вызов функций Питон из MQL через DLL я считаю неправильным - чтобы таким образом вызвать функцию Питон, надо запустить интерпретатор, и уже через него вызвать функцию - и так при каждом вызове - это оч долго.
У меня другая концепция: ТС - это полноценное ЕХЕ приложение, хранящеее в себе все предыдущие данные и необходимую историю. Таким образом мы вызываем только функцию из уже работающего приложения - время вызова минимально.
Некоторые говорят-пишут, что Питон оч медленный. Это не так. Для большинства систем (даже интрадей) быстродействия Питон с избытком хватает, и мы в этом убедимся в дальнейшем. Что касается HFT, то конкурировать с ними мы не сможем на любых скоростях - это другие деньги.) И другие спреды.)

Что-то типа этого https://www.mql5.com/ru/forum/261479/page16#comment_8011085 хотите создать или е.б. в обход?)

Собираю команду для развития МО (Дерева решения/леса) применительно к трендовым стратегиям
Собираю команду для развития МО (Дерева решения/леса) применительно к трендовым стратегиям
  • 2018.07.07
  • www.mql5.com
Предлагаю сплотиться для решения задачи МО применительно к трендам, т.е...
 
Ivan Negreshniy:

Что-то типа этого https://www.mql5.com/ru/forum/261479/page16#comment_8011085 хотите создать или е.б. в обход?)

Это другая тема.)

Я не собираю команду. Гуляю сам по себе, занимаюсь тем, что считаю нужным и интересным, и никаких обязательств не принимаю.

Если кто хочет гулять со мной, - тоже никаких возражений, и никаких обязательств.

 
Sergey Chalyshev:

дайте один источник, по вашему мнению адекватный.

Я не видел доков по tkinter. Все собрано в инете по частям. Гугл в помощь.

На Гуру Python я явно не подхожу.)

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