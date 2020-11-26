Делаем торговую систему на Python для МТ. - страница 2
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Где комментарии в коде? Вы думаете все здесь понимают питон и ваши задумки, комментарии будут излишними?
Что за кракозябры """ ÐžÐºÐ½Ð¾ Ð²Ð²Ð¾Ð´Ð° """ ?
Что за библиотека import tkinter, где описание её функций(методов)?
Это кодировка utf-8. Поменяйте расширение на .py, откройте файл в редакторе Python и все будет нормально читаться. Или поменяйте кодировку в программе, в кот читаете.
Извините, но Питон Вам придется изучать самому.)) Все материалы есть в инете. Я не готов их переписывать.
Это кодировка utf-8. Поменяйте расширение на .py, откройте файл в редакторе Python и все будет нормально читаться. Или поменяйте кодировку в программе, в кот читаете.
Извините, но Питон Вам придется изучать самому.)) Все материалы есть в инете. Я не готов их переписывать.
Это точно не UTF-8.
И это при том что у меня Linux с настройкой по умолчанию UTF-8
Это точно не UTF-8.
И это при том что у меня Linux с настройкой по умолчанию UTF-8
У меня в utf-8 все читается в Нотепаде++. Попробую с сайта загрузить.
ЗЫ При загрузке с сайта тоже все ОК. Нотепад++ говорит, что utf-8. Не вижу проблемы.(
У меня в utf-8 все читается в Нотепаде++. Попробую с сайта загрузить.
ЗЫ При загрузке с сайта тоже все ОК. Нотепад++ говорит, что utf-8. Не вижу проблемы.(
В нотераде нормально:
Извините, но Питон Вам придется изучать самому.)) Все материалы есть в инете. Я не готов их переписывать.
Где комментарии в коде? Вы думаете все здесь понимают питон и ваши задумки, комментарии будут излишними?
Что за библиотека import tkinter, где описание её функций(методов)?
питон изучим,не проблема,
tkinter как я понял не относится к питону, это внешняя библиотека,
не надо переписывать, дайте ссылки.
питон изучим,не проблема,
tkinter как я понял не относится к питону, это внешняя библиотека,
не надо переписывать, дайте ссылки.
В Гугле как грязи. Например - https://ru.wikipedia.org/wiki/Tkinter
tkinter входит в базовую поставку. Ставить не надо.
В Гугле как грязи. Например - https://ru.wikipedia.org/wiki/Tkinter
tkinter входит в базовую поставку. Ставить не надо.
Грязи не надо, дайте один источник, по вашему мнению адекватный.
Получилось!
Что-то типа этого https://www.mql5.com/ru/forum/261479/page16#comment_8011085 хотите создать или е.б. в обход?)
Что-то типа этого https://www.mql5.com/ru/forum/261479/page16#comment_8011085 хотите создать или е.б. в обход?)
Это другая тема.)
Я не собираю команду. Гуляю сам по себе, занимаюсь тем, что считаю нужным и интересным, и никаких обязательств не принимаю.
Если кто хочет гулять со мной, - тоже никаких возражений, и никаких обязательств.
дайте один источник, по вашему мнению адекватный.
Я не видел доков по tkinter. Все собрано в инете по частям. Гугл в помощь.
На Гуру Python я явно не подхожу.)