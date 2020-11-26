Делаем торговую систему на Python для МТ. - страница 6

Новый комментарий
 
Renat Fatkhullin:

Вы неправильно поняли новость.

Поддержка .NET библиотек не означает, что контроль безопасности над DLL отключен. Контроль за DLL всегда работал и будет работать.

Не понял, что я неправильно понял, и причем здесь это.

 
Yuriy Asaulenko:

Не понял, что я неправильно понял, и причем здесь это.

Прочите в моем сообщении свое квотирование и мое объяснение.

 
Renat Fatkhullin:

Прочите в моем сообщении свое квотирование и мое объяснение.

Все равно не понял, при чем тут контроль безопасности. Если про Маркет, так это известно.

И еще вопрос. Если уже есть NET-библиотека для того-же SQLite и она подключаема, зачем делать поддержку SQLite непосредственно в МТ?

 
Yuriy Asaulenko:

Все равно не понял, при чем тут контроль безопасности. Если про Маркет, так это известно.

И еще вопрос. Если уже есть NET-библиотека для того-же SQLite и она подключаема, зачем делать поддержку SQLite непосредственно в МТ?

"Не нужны будут никакие DLL" - это вы сказали.

И в рамках сказанного никак без DLL не обойтись. Хоть нативных, хоть .NET.

 
Renat Fatkhullin:

"Не нужны будут никакие DLL" - это вы сказали.

И в рамках сказанного никак без DLL не обойтись. Хоть нативных, хоть .NET.

А, это. Здесь имелись в виду самописные ДЛЛ. - не надо ничего писать. Не нужны будут никакие DLL.

Некорректно выразился.

 
Как видите, все оч. просто и быстро. На месте потребителей CSV-файлов, я бы задумался, отчего-бы под МТ не написать ДЛЛ с 5-6-ю функциями и использовать БД вместо CSV-файлов.

Интересно, а что ты будешь делать, если нужны тики, и об них известно что нужный тебе тик

2015-02-02 09:00:00.6???? по евро,

2014-02-02 09:00:00.6????? по по фунту и т.д.


Мож проще нарезать все же CSV по таймфремам и рассовать их по разным датам.

А теперь представь что тики за год и их 0,5гига на пару.

А теперь добавь снапшоты левел 2,

Если молотком где попало, можно и без пальцев остаться.


Ни мазкад и питон по графическим средствам, удобству и простоте и рядом с excel не валялись.

Язык vba excel процентов на 85-95 идентичен mql. и без dll.

[Удален]  
Yuriy Asaulenko:

Все равно не понял, при чем тут контроль безопасности. Если про Маркет, так это известно.

И еще вопрос. Если уже есть NET-библиотека для того-же SQLite и она подключаема, зачем делать поддержку SQLite непосредственно в МТ?

Вы могли бы для начала, составить для себя структурный план. Что, где когда. Все станет на свои места. Изучите более подробно API и поймете, что Вам не понадобится MetaTrader. Ах, Как странно!
 
Bob1Thec:
Вы могли бы для начала, составить для себя структурный план. Что, где когда. Все станет на свои места. Изучите более подробно API и поймете, что Вам не понадобится MetaTrader. Ах, Как странно!

Ах, как странно. Трам пам пам)) Мадам, вы бы для начала прочитали (просмотрели) всю тему и название форума. Подскажу - форум о МТ и MQL. А что мне лично понадобится или не понадобится - это уже другой вопрос, хотя и это в теме уже было написано.

И еще скажу, Метатрейдер или неметатрейдер (это че кому нравится) по любому понадобятся для доступа к рыночной информации и работы со сделками.

 

Кстати, подоспели и результаты первого теста ТС.

Как обычно, по х - номер сделки, по У - суммарная прибыль в пп. Работаем на минутах 1 фьючерсом Сбер. Тест - 3,5 мес. Пока никаких манипуляций-оптимизаций - прямо из под курочки, еще тепленький.

Начало теста, это работа до закрытия предыдущего фьючерса, где лучше вообще не работать.)) Ну, уж коли в базе данные есть, пусть будет.

Да, вся система  делалась в шаблоне стратегии и все тестирование проводилось в тестере, исходники которых ранее выложены в теме.

[Удален]  
Yuriy Asaulenko:

Ах, как странно. Трам пам пам)) Мадам, вы бы для начала прочитали (просмотрели) всю тему и название форума. Подскажу - форум о МТ и MQL. А что мне лично понадобится или не понадобится - это уже другой вопрос, хотя и это в теме уже было написано.

И еще скажу, Метатрейдер или неметатрейдер (это че кому нравится) по любому понадобятся для доступа к рыночной информации и работы со сделками.

Конечно же, Вы правы. На всякий случай зайду на эту ветку через 6 месяцев, проверить свои догадки. Удачи,
12345678910111213...17
Новый комментарий