Делаем торговую систему на Python для МТ. - страница 6
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Вы неправильно поняли новость.
Поддержка .NET библиотек не означает, что контроль безопасности над DLL отключен. Контроль за DLL всегда работал и будет работать.
Не понял, что я неправильно понял, и причем здесь это.
Не понял, что я неправильно понял, и причем здесь это.
Прочите в моем сообщении свое квотирование и мое объяснение.
Прочите в моем сообщении свое квотирование и мое объяснение.
Все равно не понял, при чем тут контроль безопасности. Если про Маркет, так это известно.
И еще вопрос. Если уже есть NET-библиотека для того-же SQLite и она подключаема, зачем делать поддержку SQLite непосредственно в МТ?
Все равно не понял, при чем тут контроль безопасности. Если про Маркет, так это известно.
И еще вопрос. Если уже есть NET-библиотека для того-же SQLite и она подключаема, зачем делать поддержку SQLite непосредственно в МТ?
"Не нужны будут никакие DLL" - это вы сказали.
И в рамках сказанного никак без DLL не обойтись. Хоть нативных, хоть .NET.
"Не нужны будут никакие DLL" - это вы сказали.
И в рамках сказанного никак без DLL не обойтись. Хоть нативных, хоть .NET.
А, это. Здесь имелись в виду самописные ДЛЛ. - не надо ничего писать. Не нужны будут никакие DLL.
Некорректно выразился.
Интересно, а что ты будешь делать, если нужны тики, и об них известно что нужный тебе тик
2015-02-02 09:00:00.6???? по евро,
2014-02-02 09:00:00.6????? по по фунту и т.д.
Мож проще нарезать все же CSV по таймфремам и рассовать их по разным датам.
А теперь представь что тики за год и их 0,5гига на пару.
А теперь добавь снапшоты левел 2,
Если молотком где попало, можно и без пальцев остаться.
Ни мазкад и питон по графическим средствам, удобству и простоте и рядом с excel не валялись.
Язык vba excel процентов на 85-95 идентичен mql. и без dll.
Все равно не понял, при чем тут контроль безопасности. Если про Маркет, так это известно.
И еще вопрос. Если уже есть NET-библиотека для того-же SQLite и она подключаема, зачем делать поддержку SQLite непосредственно в МТ?
Вы могли бы для начала, составить для себя структурный план. Что, где когда. Все станет на свои места. Изучите более подробно API и поймете, что Вам не понадобится MetaTrader. Ах, Как странно!
Ах, как странно. Трам пам пам)) Мадам, вы бы для начала прочитали (просмотрели) всю тему и название форума. Подскажу - форум о МТ и MQL. А что мне лично понадобится или не понадобится - это уже другой вопрос, хотя и это в теме уже было написано.
И еще скажу, Метатрейдер или неметатрейдер (это че кому нравится) по любому понадобятся для доступа к рыночной информации и работы со сделками.
Кстати, подоспели и результаты первого теста ТС.
Как обычно, по х - номер сделки, по У - суммарная прибыль в пп. Работаем на минутах 1 фьючерсом Сбер. Тест - 3,5 мес. Пока никаких манипуляций-оптимизаций - прямо из под курочки, еще тепленький.
Начало теста, это работа до закрытия предыдущего фьючерса, где лучше вообще не работать.)) Ну, уж коли в базе данные есть, пусть будет.
Да, вся система делалась в шаблоне стратегии и все тестирование проводилось в тестере, исходники которых ранее выложены в теме.
Ах, как странно. Трам пам пам)) Мадам, вы бы для начала прочитали (просмотрели) всю тему и название форума. Подскажу - форум о МТ и MQL. А что мне лично понадобится или не понадобится - это уже другой вопрос, хотя и это в теме уже было написано.
И еще скажу, Метатрейдер или неметатрейдер (это че кому нравится) по любому понадобятся для доступа к рыночной информации и работы со сделками.