Делаем торговую систему на Python для МТ. - страница 17
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Наконец осилил компоновку графиков в Python. Ох, и тяжело плавать в соляной кислоте дается освоение пакета matplotlib.
Вот такой результат на графике:
Мне нравится.)
А вот и код:
Код приведен целиком, но данных я не привожу, это невозможно - это придется самим. Нужно использовать только #построение графиков. Прочее, только для понимания - что, куда и откуда.
Комменты, как обычно не пишу, но вам будет проще разбираться с готовым экземплом.
В дополнение к моему предыдущему посту посмотрел распределение относительно линии регрессии на 3000 отсчетах. На более коротких интервалах все оч изрезано.
Вообще-то оно оч. нестабильно, и его форма сильно меняется от участка к участку, однако мин и максы отклонений остаются примерно на тех-же уровнях. Ну, и от длинных хвостов не осталось и следа. Выводов не делаю, смотрите сами.
Могу только сказать, что хвосты распределения являются результатом наших действий, а не свойством рынка.
В общем и целом понятен смысл сиих изысканий на предмет получения конечности дисперсии отклонений.
В общем и целом понятен смысл сиих изысканий на предмет получения конечности дисперсии отклонений.
Нет, не понимаете.) Это вообще не результат и не изысканий.) Здесь нечего изыскивать. Это побочный продукт. Я обо всем этом писал в теме ТиП еще в самом начале разговора о хвостах и поисках неизвестно чего. Но уж коли можно это между делом показать, то pourquoi бы и не pas. Не принимайте все так серьезно, смотрите на вещи проще.) Совет, старого и опытного провокатора.))
Вы, возможно, читали материал о вейвлетах
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Делаем торговую систему на Python для МТ.
Yuriy Asaulenko, 2019.01.26 14:22Фурье и Вейвлет Преобразования.
Вообще, замечательная штука, видит в сигнале то, что глазами (возможно и другими способами) увидеть невозможно. Все великолепно и оч. заманчиво. Да, но все это в уже сформировавшемся сигнале. Все здорово и оч. впечетляет.
Попробовал на рыночных котировках. А, что? - великолепный индикатор. Однако, нет, опять краевые эффекты, на самом краю картинки, там, где котировки обрываются, ничего и ни о чем сказать нельзя.
Жаль, но тема с вейвлетами закрыта. Возможно, пока закрыта, до лучших времен.)
Наконец осилил компоновку графиков в Python. Ох, и тяжело плавать в соляной кислоте дается освоение пакета matplotlib.
Вот такой результат на графике:
Мне нравится.)
А вот и код:
Код приведен целиком, но данных я не привожу, это невозможно - это придется самим. Нужно использовать только #построение графиков. Прочее, только для понимания - что, куда и откуда.
Комменты, как обычно не пишу, но вам будет проще разбираться с готовым экземплом.
поместил код в файл
D:\PYTHON\YURAZ>yz_112.py
Traceback (most recent call last):
File "D:\PYTHON\YURAZ\yz_112.py", line 1, in <module>
import MyPack.Filters as flt
ModuleNotFoundError: No module named 'MyPack'
D:\PYTHON\YURAZ>pip install MyPack
Requirement already satisfied: MyPack in c:\users\yuraz\appdata\local\programs\python\python38\lib\site-packages (0.1)
D:\PYTHON\YURAZ>
что то не хватает ?
Подскажите пож-та, а где можно найти параметр о том что данный инструмент активен для торговли.
https://www.mql5.com/en/docs/integration/python_metatrader5/mt5symbolinfo_py
Подскажите пож-та, а где можно найти параметр о том что данный инструмент активен для торговли.
https://www.mql5.com/en/docs/integration/python_metatrader5/mt5symbolinfo_py
Структура описана на официальном сайте.
ну или вот так
Так решено для ММВБ и СПБ
Заготовка на питоне Python, с графическим интерфейсом tkinter
используется Python 3.7 64x + Microsoft Visual Studio Enterprise 2019 (2) 16.8.2