Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 50

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Aliaksandr Maksimau:

Вот заладил

Так я ж болею за него, поддерживаю, так сказать ! И совет дал вполне себе рабочий.

А ты предложил хоть что-то дельное ?

 
Aleksandr Yakovlev:

Вот наверно и ответ про блокировку. )))  А раздули мы тут на несколько страниц. Хехе.

Куда ваш полет подевался? 

Я уже про второй...

Все? ))

 
Georgiy Merts:

Так я ж болею за него, поддерживаю, так сказать ! И совет дал вполне себе рабочий.

А ты предложил хоть что-то дельное ?

 Пускай пробует-вот мой совет! Если у одного не получается--это не значит что у другого тоже не получится.

 
Aliaksandr Maksimau:

 Пускай пробует-вот мой совет! Если у одного не получается--это не значит что у другого тоже не получится.

Ибо люди не равны – так говорит справедливость. Ф. Ницше.

 
Aliaksandr Maksimau:

 Пускай пробует-вот мой совет! Если у одного не получается--это не значит что у другого тоже не получится.

Не получится НИ У КОГО.

Исключения можно смело игнорировать - быть ими никому не повезет.

 
Georgiy Merts:

Не получится НИ У КОГО.

Исключения можно смело игнорировать - быть ими никому не повезет.

Если разрешат, то, я-бы мог попробовать показать эффективную торговлю на реальном счете с помощью АТС на базе реализации идей, заложенных в одной из теоретических веток.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Если разрешат, то, я-бы мог попробовать показать эффективную торговлю на реальном счете с помощью АТС на базе реализации идей, заложенных в одной из теоретических веток.

С удавольствие  бы посмотрел

 
Yousufkhodja Sultonov:

Если разрешат, то, я-бы мог попробовать показать эффективную торговлю на реальном счете с помощью АТС на базе реализации идей, заложенных в одной из теоретических веток.

Так в чем проблема. Регистрируйте как сигнал. Просто по форуму не распространяйтесь. Кому надо можно дать через ЛС, или кому интересно сам посмотрит.

 
Georgiy Merts:

Не получится НИ У КОГО.

Исключения можно смело игнорировать - быть ими никому не повезет.

Aliaksandr Maksimau:

С удавольствие  бы посмотрел

кто то раскручивали публично тут. даже мониторинг был. за пол года  с 1$ до 12к $

правда если память не изменяет то тут до 800 показали, а потом сигнал от сюда убрали и на другом сервисе мониторили.

 
Сегодня должны опубликовать код. Попробуем, перевернуть весь мир. 

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