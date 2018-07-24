Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 50
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот заладил
Так я ж болею за него, поддерживаю, так сказать ! И совет дал вполне себе рабочий.
А ты предложил хоть что-то дельное ?
Вот наверно и ответ про блокировку. ))) А раздули мы тут на несколько страниц. Хехе.
Куда ваш полет подевался?
Я уже про второй...
Все? ))
Так я ж болею за него, поддерживаю, так сказать ! И совет дал вполне себе рабочий.
А ты предложил хоть что-то дельное ?
Пускай пробует-вот мой совет! Если у одного не получается--это не значит что у другого тоже не получится.
Пускай пробует-вот мой совет! Если у одного не получается--это не значит что у другого тоже не получится.
Ибо люди не равны – так говорит справедливость. Ф. Ницше.
Пускай пробует-вот мой совет! Если у одного не получается--это не значит что у другого тоже не получится.
Не получится НИ У КОГО.
Исключения можно смело игнорировать - быть ими никому не повезет.
Не получится НИ У КОГО.
Исключения можно смело игнорировать - быть ими никому не повезет.
Если разрешат, то, я-бы мог попробовать показать эффективную торговлю на реальном счете с помощью АТС на базе реализации идей, заложенных в одной из теоретических веток.
Если разрешат, то, я-бы мог попробовать показать эффективную торговлю на реальном счете с помощью АТС на базе реализации идей, заложенных в одной из теоретических веток.
С удавольствие бы посмотрел
Если разрешат, то, я-бы мог попробовать показать эффективную торговлю на реальном счете с помощью АТС на базе реализации идей, заложенных в одной из теоретических веток.
Так в чем проблема. Регистрируйте как сигнал. Просто по форуму не распространяйтесь. Кому надо можно дать через ЛС, или кому интересно сам посмотрит.
Не получится НИ У КОГО.
Исключения можно смело игнорировать - быть ими никому не повезет.
С удавольствие бы посмотрел
кто то раскручивали публично тут. даже мониторинг был. за пол года с 1$ до 12к $
правда если память не изменяет то тут до 800 показали, а потом сигнал от сюда убрали и на другом сервисе мониторили.