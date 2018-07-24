Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 44
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Пока держимся)))
Пока держимся)))
Нормально. А что за он? В личку скиньте
Скинул
Скинул
Спасибо
Что думали, я слился. Не дождетесь)))
Что думали, я слился. Не дождетесь)))
ты уже показал раз, и еще обещал вытянуть, пытался обмануть MQ с копеечным счетом, это уже третий вроде раз
бан бы тебе
ты уже показал раз, и еще обещал вытянуть, пытался обмануть MQ с копеечным счетом, это уже третий вроде раз
бан бы тебе
Зачем ?
Скоро уже второй раз надо откладывать 20тр с очередной зарплаты.
Я верю в Александра, он может стать за пару лет рублевым миллионером. Главное - не забывать откладывать деньги, и торговать-торговать-торговать какими-нибудь микролотами...
Зачем ?
Скоро уже второй раз надо откладывать 20тр с очередной зарплаты.
Я верю в Александра, он может стать за пару лет рублевым миллионером. Главное - не забывать откладывать деньги, и торговать-торговать-торговать какими-нибудь микролотами...
я ему тоже желаю удачи
ты уже показал раз, и еще обещал вытянуть, пытался обмануть MQ с копеечным счетом, это уже третий вроде раз
бан бы тебе
А с этого момента поподробнее пожалуйста. Факты моей попытки обмана. И прошу не увиливать. И кстати не третий, а второй.
А с этого момента поподробнее пожалуйста. Факты моей попытки обмана. И прошу не увиливать. И кстати не третий, а второй.
счет центовый? почему сигнал был заблокирован?