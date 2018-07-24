Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 44

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Пока держимся)))


 
Aleksandr Yakovlev:

Пока держимся)))


а где сигнал?
 
Aliaksandr Maksimau:

Нормально. А что за он? В личку скиньте

Скинул

 
Alexey Volchanskiy:

Скинул

Спасибо

 

Что думали, я слился. Не дождетесь)))


 
Aleksandr Yakovlev:

Что думали, я слился. Не дождетесь)))


ты уже показал раз, и еще обещал вытянуть, пытался обмануть MQ с копеечным счетом, это уже третий вроде раз 

бан бы тебе

 
Fast528:

ты уже показал раз, и еще обещал вытянуть, пытался обмануть MQ с копеечным счетом, это уже третий вроде раз 

бан бы тебе

Зачем ?

Скоро уже второй раз надо откладывать 20тр с очередной зарплаты.

Я верю в Александра, он может стать за пару лет рублевым миллионером. Главное - не забывать откладывать деньги, и торговать-торговать-торговать какими-нибудь микролотами...

 
Georgiy Merts:

Зачем ?

Скоро уже второй раз надо откладывать 20тр с очередной зарплаты.

Я верю в Александра, он может стать за пару лет рублевым миллионером. Главное - не забывать откладывать деньги, и торговать-торговать-торговать какими-нибудь микролотами...

я ему тоже желаю удачи

 
Fast528:

ты уже показал раз, и еще обещал вытянуть, пытался обмануть MQ с копеечным счетом, это уже третий вроде раз 

бан бы тебе

А с этого момента поподробнее пожалуйста. Факты моей попытки обмана. И прошу не увиливать. И кстати не третий, а второй.

 
Aleksandr Yakovlev:

А с этого момента поподробнее пожалуйста. Факты моей попытки обмана. И прошу не увиливать. И кстати не третий, а второй.

счет центовый? почему сигнал был заблокирован?

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