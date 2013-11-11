Предложения по улучшению MetaEditor'а - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А что в тестере отправлять через событие? если
А) чарты в тестере не открываются
Б) индикаторы события не получают
советник что будет самому себе слать события, какой в этом смысл?
Да можно и эту схему иногда использовать с пользой. На вскидку: можно торговые сигналы отправлять из индикатора, можно мультивалютник сделать с использованием "шпионов".
Что-то обсуждение не в тему ветки.
Да можно и эту схему иногда использовать с пользой. На вскидку: можно торговые сигналы отправлять из индикатора, можно мультивалютник сделать с использованием "шпионов".
Что-то обсуждение не в тему ветки.
Да все равно по большому счету флуд.
Суть не в том как передать, а в том что то что работало в тестере (по сути и должно было) перестало там работать этак примерно 6 месяцев назад.
Я про проблему EventChartCustom() -> OnChartEvent() в тестере для экспертов. Может я чего не понимаю конечно, но до чемпионата все работало прекрасно, а теперь нет.
Не работало оно в тестере до чемпионата.
Со следующего билда будет работать.
Не работало оно в тестере до чемпионата.
Со следующего билда будет работать.
Не знаю когда сломали точно, но до сентября 2010 я ее юзал в тестере постоянно. Поэтому с уверенностью на 100% могу сказать что сломали примерно 05.09.2010 (по крайней мере обнаружил я это именно тогда.)
Предположу что "сломали" это дело 02/09/2010 при переходе на 319 билд.
Если восстановите в следующем билде буду безмерно благодарен, наверное и не только я...
Не знаю когда сломали точно, но до сентября 2010 я ее юзал в тестере постоянно. Поэтому с уверенностью на 100% могу сказать что сломали примерно 05.09.2010 (по крайней мере обнаружил я это именно тогда.)
Не работало это никогда!
В нужном месте заглушка стояла (вернее, не было нужного кода вызова. никогда не было). Сегодня после окончательной проверки заглушку сняли.
Таймер в тестере работал всегда. События от торговли - тоже.
Не работало это никогда!
В нужном месте заглушка стояла (вернее, не было нужного кода вызова. никогда не было). Сегодня после окончательной проверки заглушку сняли.
Таймер в тестере работал всегда. События от торговли - тоже.
Значит я совсем уже? Или мой эксперт весь год до 05/09/2010 получал и успешно обрабатывал более сотни событий в обход "заглушки".
Может мне какой особый билд рассылался? А может это все мне приснилось?...
Значит я совсем уже? Или мой эксперт весь год до 05/09/2010 получал и успешно обрабатывал более сотни событий в обход "заглушки".
Может мне какой особый билд рассылался? А может это все мне приснилось?...
В тестере? OnChartEvent? после EventChartCustom? Приснилось.
Да в тестере, именно в тестере.
Если бы было дело в обработке определенных событий (таких как запрет/разрешение использовать DLL, разрешение/запрет торговать и подобных) я бы еще поверил в то что в тестере нет возможности.
Но у меня была реализация ролловеров в специализированном классе "таймер", при которой таймер посылал эксперту события каждые: час, день, неделя, месяц, год.
Поэтому как минимум пять типов событий (были и другие) проходили и в тестере и в терминале. До 319 билда проходили, потом нет...
Со следующего билда будет работать.