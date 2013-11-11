Предложения по улучшению MetaEditor'а - страница 7

Urain:

А что в тестере отправлять через событие? если

А) чарты в тестере не открываются

Б) индикаторы события не получают

советник что будет самому себе слать события, какой в этом смысл?

Да можно и эту схему иногда использовать с пользой. На вскидку: можно торговые сигналы отправлять из индикатора, можно мультивалютник сделать с использованием "шпионов".

Что-то обсуждение не в тему ветки. 

Lizar:

Да можно и эту схему иногда использовать с пользой. На вскидку: можно торговые сигналы отправлять из индикатора, можно мультивалютник сделать с использованием "шпионов".

Что-то обсуждение не в тему ветки. 

Да все равно по большому счету флуд. Хотя есть и дельные предложения.
 
Interesting:
Да все равно по большому счету флуд.
поддерживаю
 
Interesting:

Суть не в том как передать, а в том что то что работало в тестере (по сути и должно было) перестало там работать этак примерно 6 месяцев назад.

Я про проблему EventChartCustom() -> OnChartEvent() в тестере для экспертов. Может я чего не понимаю конечно, но до чемпионата все работало прекрасно, а теперь нет.

 

Не работало оно в тестере до чемпионата.

Со следующего билда будет работать. 

stringo:

Не работало оно в тестере до чемпионата.

Со следующего билда будет работать. 

Не знаю когда сломали точно, но до сентября 2010 я ее юзал в тестере постоянно. Поэтому с уверенностью на 100% могу сказать что сломали примерно 05.09.2010 (по крайней мере обнаружил я это именно тогда.)

Предположу что "сломали" это дело 02/09/2010 при переходе на 319 билд. 


Если восстановите в следующем билде буду безмерно благодарен, наверное и не только я...

 
Interesting:
Не знаю когда сломали точно, но до сентября 2010 я ее юзал в тестере постоянно. Поэтому с уверенностью на 100% могу сказать что сломали примерно 05.09.2010 (по крайней мере обнаружил я это именно тогда.)

Не работало это никогда!

В нужном месте заглушка стояла (вернее, не было нужного кода вызова. никогда не было). Сегодня после окончательной проверки заглушку сняли.

Таймер в тестере работал всегда. События от торговли - тоже. 

stringo:

Не работало это никогда!

В нужном месте заглушка стояла (вернее, не было нужного кода вызова. никогда не было). Сегодня после окончательной проверки заглушку сняли.

Таймер в тестере работал всегда. События от торговли - тоже. 

Значит я совсем уже? Или мой эксперт весь год до 05/09/2010 получал и успешно обрабатывал более сотни событий в обход "заглушки".

Может мне какой особый билд рассылался? А может это все мне приснилось?...


 
Interesting:

Значит я совсем уже? Или мой эксперт весь год до 05/09/2010 получал и успешно обрабатывал более сотни событий в обход "заглушки".

Может мне какой особый билд рассылался? А может это все мне приснилось?...

В тестере? OnChartEvent? после EventChartCustom? Приснилось.
stringo:
В тестере? OnChartEvent? после EventChartCustom? Приснилось.

Да в тестере, именно в тестере.

Если бы было дело в обработке определенных событий (таких как запрет/разрешение использовать DLL, разрешение/запрет торговать и подобных) я бы еще поверил в то что в тестере нет возможности.

Но у меня была реализация ролловеров в специализированном классе "таймер", при которой таймер посылал эксперту события каждые: час, день, неделя, месяц, год.

Поэтому как минимум пять типов событий (были и другие) проходили и в тестере и в терминале. До 319 билда проходили, потом нет...

 
stringo:

Со следующего билда будет работать. 

Спа-си-бо!
