Предложения по улучшению MetaEditor'а - страница 11
Понятно. Невнимательное прочтение моего вопроса про "позавчерашние значения" привело к неправильному ответу. Поэтому мне пришлось вместо термина "значения" использовать тавтологию типа "массив значений". В итоге правильный ответ получен, так и запишем: нет, одной строкой в MQL4 позавчерашние значения не вернешь.
Правильный ответ получен, так и записывайте. Главное - все подробно и многократно повторить, тогда лучше запомнится.
Да, я невнимательно прочел ваш вопрос и ответил неверно, потом исправился. Ведь в вопросе явно указывалось несколько значений и акцент стоял именно на этом, а я, невнимательный, пропустил это мимо глаз.
Записывайте правильный ответ.
Как Вы уже поняли, вопрос был про множественное число "позавчерашних значений"
Изначально вопрос был другой. И именно на него я ответил.
Уточню - вопрос был о моем тезисе про получение значения индикатора.
Я, конечно, не спец в MQL4, но процитированную выше строчку формально нельзя считать правильной. Ибо в ссылке, которую Вы привели, говорится о том, что "Индекс линии индикатора. Может быть от 0 до 7". Вы же почему-то, без дополнительных объяснений, приводите индекс буфера == 9.
Угу, и индикатора с именем "SampleInd" нет у вас на диске. Однозначно незачот.
Ответ был некорректным, потому что таким был вопрос, в МТ4 в индикаторе может быть только 8 буферов. Но на суть это не влияет, с 7-м буфером ответ будет таким же, как с 10-м. А вы приколупываетесь.
Пожалуйста за раскрытие темы.
Вот и пар выпустили заодно :)
Не нужно было рядом с Ренатом постить ;)
Сорри.
Ренат, найдите для диалога другое зеркало. До свидания.
Нисколько не сомневался, что в технических обсуждениях сливаетесь.
Желчи больше, чем знаний.
Нисколько не сомневался, что в технических обсуждениях сливаетесь.
Желчи больше, чем знаний.
Похоже, ветка умерла, но попробую написать. Авось услышат.))))))
Пара хотелок по поводу интерфейса МетаЕдитора 5.
1. Хотелось бы видеть больше возможностей в плане цветовых схем. А именно, возможность менять цвет еще и в окнах Инструменты и Навигатор (ну или хотя бы в последнем). Хотел избавиться от белого фона, что бы "не било по шарам" в темное время суток, но цвета меняются только в окне редактора. Также можно было забить несколько цветовых схем в шаблоны. На мой взгляд очень удобный вариант у Борланда, когда текст программы редактируется на синем фоне.
2. Хочется больше возможностей в плане настройки расположения окон в МЕ5. Опции Каскад, Мозаика и тд давно уже раритет. Хочется, что бы рабочие окна залипали ко всем сторонам окна МЕ5 и саморегулировались при изменении размера любого из них.
Поддерживаю по обоим пунктам!!
Но предсказываю "шаблонный" ответ разработчиков: "Еще масса других задач по важнее, а вся эта ерунда подождет и т.д. ..."
Не ужели такой скудный штат у разработчиков, что даже одного человека не получается выделить, чтоб не видеть на формах этих шаблонных ответов... ?
Поддерживаю по обоим пунктам!!
1) В MetaEditor мне не хватает возможности свернуть/развернуть часть кода. Иногда удобно всю функцию свернуть, и оставить только название. Особенно когда код уже занимает много места.
Чтобы не так много скроллить приходилось.
2) "Поиск и замена" отдельной иконкой на панели инструментов (и не говорите, что есть горячие клавиши).
3) Автоформат кода. Чтобы не самой каждый раз отступы делать для красоты и читаемости, а автоматически.