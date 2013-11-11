Предложения по улучшению MetaEditor'а - страница 11

Yedelkin:

Понятно. Невнимательное прочтение моего вопроса про "позавчерашние значения" привело к неправильному ответу. Поэтому мне пришлось вместо термина "значения" использовать тавтологию типа "массив значений". В итоге правильный ответ получен, так и запишем: нет, одной строкой в MQL4 позавчерашние значения не вернешь.

Правильный ответ получен, так и записывайте. Главное - все подробно и многократно повторить, тогда лучше запомнится.
Да, я невнимательно прочел ваш вопрос и ответил неверно, потом исправился. Ведь в вопросе явно указывалось несколько значений и акцент стоял именно на этом, а я, невнимательный, пропустил это мимо глаз.

Записывайте правильный ответ. 

 

Yedelkin:

Как Вы уже поняли, вопрос был про множественное число "позавчерашних значений"

Изначально вопрос был другой. И именно на него я ответил.

Уточню - вопрос был о моем тезисе про получение значения индикатора.

 

Yedelkin:

Я, конечно, не спец в MQL4, но процитированную выше строчку формально нельзя считать правильной.  Ибо в ссылке, которую Вы привели, говорится о том, что "Индекс линии индикатора. Может быть от 0 до 7". Вы же почему-то, без дополнительных объяснений, приводите индекс буфера == 9.

Угу, и индикатора с именем "SampleInd" нет у вас на диске. Однозначно незачот.

Ответ был некорректным, потому что таким был вопрос, в МТ4 в индикаторе может быть только 8 буферов. Но на суть это не влияет, с 7-м буфером ответ будет таким же, как с 10-м. А вы приколупываетесь.

 

Пожалуйста за раскрытие темы. 

 
komposter: Пожалуйста за раскрытие темы. 
Вот и пар выпустили заодно :)
 
Yedelkin:
Вот и пар выпустили заодно :)

Не нужно было рядом с Ренатом постить ;)

Сорри. 

 
komposter:
Ренат, найдите для диалога другое зеркало. До свидания.

Нисколько не сомневался, что в технических обсуждениях сливаетесь.

Желчи больше, чем знаний.

 
Renat:

Нисколько не сомневался, что в технических обсуждениях сливаетесь.

Желчи больше, чем знаний.

Осторожно, не захлебнитесь.
 

Похоже, ветка умерла, но попробую написать. Авось услышат.))))))

Пара хотелок по поводу интерфейса МетаЕдитора 5.

1. Хотелось бы видеть больше возможностей в плане цветовых схем. А именно, возможность менять цвет еще и в окнах Инструменты и Навигатор (ну или хотя бы в последнем). Хотел избавиться от белого фона, что бы "не било по шарам" в темное время суток, но цвета меняются только в окне редактора. Также можно было забить несколько цветовых схем в шаблоны. На мой взгляд очень удобный вариант у Борланда, когда текст программы редактируется на синем фоне.

 

2. Хочется больше возможностей в плане настройки расположения окон в МЕ5. Опции Каскад, Мозаика и тд давно уже раритет. Хочется, что бы рабочие окна залипали ко всем сторонам окна МЕ5 и саморегулировались при изменении размера любого из них. 

 
Поддерживаю по обоим пунктам!!

Но предсказываю "шаблонный" ответ разработчиков: "Еще масса других задач по важнее, а вся эта ерунда подождет и т.д. ..."
Не ужели такой скудный штат у разработчиков, что даже одного человека не получается выделить, чтоб не видеть на формах этих шаблонных ответов... ?

 
Shurik740:

Но предсказываю "шаблонный" ответ разработчиков: "Еще масса других задач по важнее, а вся эта ерунда подождет и т.д. ..."

И это правильно!
 
Shurik740:

Поддерживаю по обоим пунктам!!

Но предсказываю "шаблонный" ответ разработчиков: "Еще масса других задач по важнее, а вся эта ерунда подождет и т.д. ..."
Не ужели такой скудный штат у разработчиков, что даже одного человека не получается выделить, чтоб не видеть на формах этих шаблонных ответов... ?

Боюсь, проблема не в штате, а в полном отсутствии конкуренции.
 
Есть опыт программирования в другом редакторе. И на его основе хочу внести предложения по улучшению MetaEditor.

1) В MetaEditor мне не хватает возможности свернуть/развернуть часть кода. Иногда удобно всю функцию свернуть, и оставить только название. Особенно когда код уже занимает много места.

Чтобы не так много скроллить приходилось.

2) "Поиск и замена" отдельной иконкой на панели инструментов (и не говорите, что есть горячие клавиши).

3) Автоформат кода. Чтобы не самой каждый раз отступы делать для красоты и читаемости, а автоматически.



