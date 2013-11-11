Предложения по улучшению MetaEditor'а - страница 3
Возможно, что для командного программинга это так и есть, но в данном случае-то это зачем? Разве много отдельных программеров MQL объединяются в стада, где важен единый стиль?
Впрочем, неважно, раз Вы так считаете, значит, так и будет.
Но не кажется ли Вам, что озвученные выше простые проблемы МетаЕдитора тоже важны не менее, чем единый стиль программирования, отсутствие которого, как мне кажется, почти всем по барабану?
Вы интересные ребята - сами решаете, что мне нужно и потом еще доказываете, что я не понимаю, что мне нужно.
Как известный лозунг Apple: Если у нас нет нужной вам программы, значит, она вам не нужна! :)
Предлагаю сделать голосовалку, где можно будет проголосовать за нужные фичи. Это реально бы показало, что нужно народу!
Только обязательно в нее нужно добавить пункты не только "За", но и обязательно "Против", чтобы не набрасывали Вам всякую, на мой взгляд, ненужную хрень, которая нужна всего лишь нескольким.
Голосовалку может открыть любой - для этого начните новую тему и вместо темы выберите "Новый опрос":
Спасибо, Ренат!
Я подумаю над этим, но позже - на работе завал, проект не сдали вовремя, теперь работаем все праздники подряд, начиная с 2 января. Может, поэтому, я такой дерганый сейчас :)
решил приподнять актуальную ветку
Пару дней назад по рабочей необходимости поставил шароварный редактор NuSphere PhpED. и вобщем... не могу сдержаться, чтоб не написать здесь.
Редактор после 15 минутного ознакомления вызвал просто цунами положительных эмоций и черную обиду, что этим ничем нельзя пользоваться в IDE метатрейдера. Создавать софт в нем - огромное удовольствие, все настолько информативно, компактно... а поиск ошибок компиляции еще на этапе ввода текста - это "контрольный в голову".
Разработчики, посмотрите на него краем глаза и возьмите хотя бы четверть возможностей, чтоб пользователи MQL не чувствовали себя ущербными.
Не надо ничего придумывать нового, просто дайте то что есть и чем активно пользуются программисты других языков.
...черную обиду, что этим ничем нельзя пользоваться в IDE метатрейдера...
К счастью, MetaEditor - это не notepad.
Не такой он простой и имеет массу хороших функций:
Работа над редактором будет идти еще долго, мы добавим в него много удобных функций.
...Работа над редактором будет идти еще долго, мы добавим в него много удобных функций.
Renat, я полагаю, что о недостатках MetaEditor'a мы говорили не для того, чтобы обижаться или кого-то обидеть... просто надеемся, что его усовершенствуют! Улучшения уже есть, что вселяет надежду!
Карфаген должен быть разрушен!
Т.е. лично мне крайне не хватает разделителя окна и фоулдинга...
...
В ответ ему уважаемый Ренат:
К счастью, MetaEditor - это не notepad.
Не такой он простой и имеет массу хороших функций:...
Работа над редактором будет идти еще долго, мы добавим в него много удобных функций.
Типа:
"Пап, купи велик! Ну купи, все во дворе давно уже гоняют, я один, как дурак, на самокате..."
"Да что ты, сынок, посмотри, какой у нас шикарный самокат! В нем масса хороших функций! Он имеет два колеса! Может не только ездить по прямой, но и поворачивать налево и направо. Если ехать с горы, то неизвестно, кто кого еще обгонит!"
:)
Не совсем верно, Ренат как раз и указал тот функционал который отличает ME от аналогичных (возможно пока в чем-то лучших IDE).
Возможно половина из того что было указано Ренатом для кого-то будет спорна, но кто-то ведь этим так или иначе пользуется. Зато вот вторая половина из того что было указано точно стоит внимание.
Да и редактор действительно развивается, так что мы еще посмотрим кто с горки быстрей (в этом деле ведь как показывает практика главное тормоза хорошие)...
кстати о птичках, раз речь зашла о сравнении "самокатов". Я бы в таком случаи сравнивал эти две программы как велики, с разным назначением. Только вот хочется уточнить что один из них узкоспециализированный и имеющий перспективу развития.
PS
А если Вам так хочется взглянуть на "самокат", как раз предназначенный для торговли, возьмите Rumus2 (от Форекс клуба) и обратите внимание на его функционал в области написания индикаторов и всего прочего.
Совсем забыл, укажу тогда в этой ветке (все равно по поводу редактора).
Разработчикам, баг со спискам функций решили (там вроде как ограничение на показ 100 имен выявилось) или ждать нормального навигатора?