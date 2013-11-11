Предложения по улучшению MetaEditor'а - страница 8
Обязательно, безотлагательно, непременно включить не моноширинные шрифты. Особенно Arial, Verdana. Пощадите наши глаза и место!
Этой просьбе уже более трех лет, начиная с metaeditor4. Что об стенку горох, обратная связь вообще не работает?
А что, если при запуске Мастера MQL5 (кнопка "Создать") появилась бы радио-кнопка (например "Загрузить шаблон") для своего шаблона с возможностью выбора оного из какой-то папки (желательно папки что-то вроде UserTemplates)?
было бы удобно перемещаться по коду советника как в навигаторе(чтобы отображались и закладки и функции где-то недалеко от кода, уже открытые, но это личная придирка)
очень раздражает тот факт что, если допустил ошибку скажем в двадцатой строчке, то при компиляции указывается ошибка не в двадцатой строче, а в куче строк после двадцатой, это существенно тормозит процесс исправления ошибки.
Разработчики обещали навигатор проекта еще хрен знает когда (т.е. очень давно), но, наверное, думают: Нафига им этот нафигатор?
Сами подумайте - до сих пор невозможно напечатать выделенный фрагмент! :)))
Я лично не знаю ни одного редактора, где нельзя было бы этого сделать! Ну, конечно, кроме МЕ.
Какой, вам, Стасикууус, фолдинг?! Вы что, не знаете, что это же никому не нужно!!
Зато создали Стилизатор, который нахрен никому не нужен нужен только в одном случае - если вы загрузили себе чужой код и пытаетесь в нем разобраться.
Я, дурак, попробовал применить этот стилизатор к одному из своих модулей - потом полдня с громкими матами в адрес МQ возвращал все обратно.
Вот стилизатор, по их мнению, срочно нужен всем, а навигатор проекта и фолдинг - это баловство!!!