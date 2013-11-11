Предложения по улучшению MetaEditor'а - страница 12
3) Автоформат кода. Чтобы не самой каждый раз отступы делать для красоты и читаемости, а автоматически.
Стилизатор уже давно есть: Ctrl + ,
И как он работает? Спрашиваю, так как результата никакого не увидела.
Почитала по ссылке - это не то.
Кстати, как описано по ссылке, у меня почему-то результата такого нет....
Красивый толковый автоформат -это когда нажимаешь enter и если автоформат включен - то и новая строка начинается с нужного места и предыдущая подкорректирована.
Есть опыт программирования в другом редакторе. И на его основе хочу внести предложения по улучшению MetaEditor.
1) В MetaEditor мне не хватает возможности свернуть/развернуть часть кода. Иногда удобно всю функцию свернуть, и оставить только название. Особенно когда код уже занимает много места.
Чтобы не так много скроллить приходилось...
cat7, об этом [folding] 1000 раз писано... MQ своей позиции по этому вопросу не меняет, если правильно понимаю...
В другой ветке форума, уже, к сожалению, не помню в какой, модератор написал, что на все предложения они вначале реагируют негативно, так как любые изменения требуют трудозатрат. Но если настаивать и продавливать, то изменения вносятся...
Поэтому вода камень точит. А если меня еще и другие программисты услышат и поддержат...
Ведь удобнее же будет!
попробуйте выделить сначала весь текст, а потом применить слилизтор
Поняла. Если зайти в Сервис и нажать Стилизатор - то что-то произошло....
Почему-то Ctrl+ не срабатывает. Поэтому не получалось.
Ctrl + ,
То есть, Ctrl + запятая или < или Б
попробуйте выделить сначала весь текст, а потом применить слилизтор
Спасибо, что пояснили. Немножко другое нажимала.
Зато методом тыка нашла, как горячими клавишами
вот это
//---
и вот это
делать )))
...
2) "Поиск и замена" отдельной иконкой на панели инструментов (и не говорите, что есть горячие клавиши).
...
А вы копируете как, мышкой?
PS панель инструментов настраивается