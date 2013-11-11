Предложения по улучшению MetaEditor'а - страница 12

Новый комментарий
 
cat7:
 ...

3) Автоформат кода. Чтобы не самой каждый раз отступы делать для красоты и читаемости, а автоматически.

Стилизатор уже давно есть: Ctrl + ,
 
tol64:
Стилизатор уже давно есть: Ctrl + ,

И как он работает?  Спрашиваю, так как результата никакого не увидела.

Почитала по ссылке - это не то.

Кстати, как описано по ссылке, у меня почему-то результата такого нет....

Красивый толковый автоформат -это когда нажимаешь enter и если автоформат включен - то и новая строка начинается с нужного места и предыдущая подкорректирована.

 
cat7:
Есть опыт программирования в другом редакторе. И на его основе хочу внести предложения по улучшению MetaEditor.

1) В MetaEditor мне не хватает возможности свернуть/развернуть часть кода. Иногда удобно всю функцию свернуть, и оставить только название. Особенно когда код уже занимает много места.

Чтобы не так много скроллить приходилось...

cat7, об этом [folding] 1000 раз писано... MQ своей позиции по этому вопросу не меняет, если правильно понимаю...
 
denkir:
cat7, об этом [folding] 1000 раз писано... MQ своей позиции по этому вопросу не меняет, если правильно понимаю...

В другой ветке форума, уже, к сожалению, не помню в какой, модератор написал, что на все предложения они вначале реагируют негативно, так как любые изменения требуют трудозатрат. Но если настаивать и продавливать, то изменения вносятся...

Поэтому вода камень точит. А если меня еще и другие программисты услышат и поддержат...

Ведь удобнее же будет!

 
cat7:

И как он работает?  Спрашиваю, так как результата никакого не увидела.

Почитала по ссылке - это не то.

Кстати, как описано по ссылке, у меня почему-то результата такого нет....

Красивый толковый автоформат -это когда нажимаешь enter и если автоформат включен - то и новая строка начинается с нужного места и предыдущая подкорректирована.

попробуйте выделить сначала весь текст, а потом применить слилизтор
 
Vladon:
попробуйте выделить сначала весь текст, а потом применить слилизтор

Поняла. Если зайти в Сервис и нажать Стилизатор - то что-то произошло....

Почему-то Ctrl+ не срабатывает. Поэтому не получалось.

 
cat7:

Поняла. Если зайти в Сервис и нажать Стилизатор - то что-то произошло....

Почему-то Ctrl+ не срабатывает. Поэтому не получалось.

Ctrl + ,

То есть, Ctrl + запятая или < или Б

 
Vladon:
попробуйте выделить сначала весь текст, а потом применить слилизтор
Выделять не нужно.
 
tol64:

Ctrl + ,

То есть, Ctrl + запятая или < или Б

Спасибо, что пояснили. Немножко другое нажимала.

Зато методом тыка нашла, как горячими клавишами 

вот это

//---

и вот это

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+

делать )))

 
cat7:
...

2) "Поиск и замена" отдельной иконкой на панели инструментов (и не говорите, что есть горячие клавиши).

...

А вы копируете как, мышкой?

PS панель инструментов настраивается


1...567891011121314
Новый комментарий