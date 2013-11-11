Предложения по улучшению MetaEditor'а

Новый комментарий
 

Скобки подсвечиваются, это классно!

 

Цвет синеватый, он ассоциируется с обычным выделение, возникает беспокойство, а не зацепил ли скобку. Хорошо бы выделение скобок делалось каким-нибудь зеленоватым или желтоватым цветом, непохожим на цвет обычного выделения.

 

Пожалуй лучше желтый. 

 
Integer:

Поддерживаю!

Постоянно такое чувство, что скобка тоже выделена.

 

тоже согласен.

Еще хотелось бы фолдинга функций и навигатор проекта, Аlt+М не очень удобен, его вообще можно убрать, если будет навигатор проекта.

 
Еще лучше, если бы цвет можно было бы менять самому в настройках.
 
C-4:
Кажется, это уже лишнее, пусть будет зеленый/желтый и достаточно.

А вот что еще хотелось бы, возможно, что это несложно сделать разработчикам - выделение внешних/глобальных переменных цветом. Это те переменные которые объявлены перед всеми функциями и имеют глобальный контекст в рамках программного модуля (индикатор/эксперт/скрипт). Так сейчас подсвечиваются input переменные. Даже эта подсветка input переменных не так важна, как подсветка внешних/глобальных.

Разработчики, подумайте, пожалуйста!

Добавьте автоматический перенос длинных строк.
Graff:
Добавьте автоматический перенос длинных строк.
Не надо.
[Удален]  
TheXpert:
Не надо.
+1000
 

Сам редактор кода вполне хорош, по поводу цветов, это на вкус каждого.

На мой взгляд очень хромает функционал по отладке:

1. Реализовать возможность отображения значений переменных при наведении на них курсора мышки.

2. Расчет сложных (вложенных) выражений при их выделении.

3. Возможность отображения всех значений элементов массива в окне отладки.

4. Расчет сложных (вложенных) выражений в окне отладки.

   if (isBSSymmetric(M) == false)
    {
     for (int t = M + 1; t > ML; t--)
      bazis[t] = bazis[t - 1];
     bazis[ML + 1] = 0; 
    }


5. возможно приблизить функционал отладки например к возможностям систем типа Delphi.

1. Поддерживаю отдельный выбор цвета для глобальных переменных.
2. Выбор цвета и фона для парных скобок. (т.к. я например всегда работаю на черном фоне)
3. По прежнему не хватает возможности сворачивания строк.
4. Включение/отключение авто-переноса длинных строк.

Graff:
Добавьте автоматический перенос длинных строк.
Ни в коем случае, не надо.
Новый комментарий