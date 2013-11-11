Предложения по улучшению MetaEditor'а
Скобки подсвечиваются, это классно!
Цвет синеватый, он ассоциируется с обычным выделение, возникает беспокойство, а не зацепил ли скобку. Хорошо бы выделение скобок делалось каким-нибудь зеленоватым или желтоватым цветом, непохожим на цвет обычного выделения.
Пожалуй лучше желтый.
Поддерживаю!
Постоянно такое чувство, что скобка тоже выделена.
Еще лучше, если бы цвет можно было бы менять самому в настройках.
Кажется, это уже лишнее, пусть будет зеленый/желтый и достаточно.
А вот что еще хотелось бы, возможно, что это несложно сделать разработчикам - выделение внешних/глобальных переменных цветом. Это те переменные которые объявлены перед всеми функциями и имеют глобальный контекст в рамках программного модуля (индикатор/эксперт/скрипт). Так сейчас подсвечиваются input переменные. Даже эта подсветка input переменных не так важна, как подсветка внешних/глобальных.
Разработчики, подумайте, пожалуйста!
- www.mql5.com
- www.mql5.com
Добавьте автоматический перенос длинных строк.
Не надо.
Сам редактор кода вполне хорош, по поводу цветов, это на вкус каждого.
На мой взгляд очень хромает функционал по отладке:
1. Реализовать возможность отображения значений переменных при наведении на них курсора мышки.
2. Расчет сложных (вложенных) выражений при их выделении.
3. Возможность отображения всех значений элементов массива в окне отладки.
4. Расчет сложных (вложенных) выражений в окне отладки.
if (isBSSymmetric(M) == false) { for (int t = M + 1; t > ML; t--) bazis[t] = bazis[t - 1]; bazis[ML + 1] = 0; }
5. возможно приблизить функционал отладки например к возможностям систем типа Delphi.
- www.mql5.com
1. Поддерживаю отдельный выбор цвета для глобальных переменных.
2. Выбор цвета и фона для парных скобок. (т.к. я например всегда работаю на черном фоне)
3. По прежнему не хватает возможности сворачивания строк.
4. Включение/отключение авто-переноса длинных строк.
- www.mql5.com
Добавьте автоматический перенос длинных строк.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Скобки подсвечиваются, это классно!
Цвет синеватый, он ассоциируется с обычным выделение, возникает беспокойство, а не зацепил ли скобку. Хорошо бы выделение скобок делалось каким-нибудь зеленоватым или желтоватым цветом, непохожим на цвет обычного выделения.
Пожалуй лучше желтый.