Предложения по улучшению MetaEditor'а - страница 2
Ни в коем случае, не надо.
Неужели настолько сложно сложно сделать сворачивание строк по функциям как в Вижуал Си?
Ведь это же реально удобно! Лучше бы добавили эту примочку, чем нумерацию строк.
А тем кому это мешает - можно сделать функцию отключаемую/включаемую ...
Уверен, что данное удобство ждет огромная масса людей, и низкий поклон будет от многих...
Тоже очень поддерживаю фолдинг! И не надо его делать опциональным, пускай постоянно будет!
И, вообще, надо признать, что редактор убогий, по нынешним временам.
Например, нельзя сделать поиск/замену в выделенной части.
Нельзя распечатать выделенный фрагмент.
В предварительном просмотре не работает колесо мыши для листания страниц, надо обязательно жать кнопку Next page.
Само выделение массива строк мышью работает позорно:
ставишь мышь на номера страниц, жмешь кнопку мыши и ведешь мышь вниз, строки выделяются.
как только мышь попадает на горизонтальную полосу прокрутки (чтобы еще выделить строки, лежащие ниже), так сразу листинг прокручивается в начало и выделение получается с начала листинга до текущего места.
Конечно, я приспособился - надо мышь вести немного левее, чтобы она не попадала на гориз полосу прокрутки, но, согласитесь, это как-то неправильно! :)
Ведь есть немало достойных редакторов (например, Notepad++), может, их взять за основу?
А вот стайлер, на мой взгляд, не нужен вообще!
Не понимаю цели его существования - ну пиши сразу код, как тебе нужно, и все!
Один раз попробовал его - эта уродская собака все перекроила по-своему, потом полчаса все восстанавливал :(
Зачем он вообще нужен? Чужие листинги под себя форматить, что-ли?
Программисты обычно удивляются и не верят, когда узнают, что они код пишут для других людей. А другие люди читают этот самый код.
Также программисты, кто не работает в командах, не в курсе, что единый стиль должен быть всегда. Неважно какой, главное чтобы был.