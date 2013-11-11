Предложения по улучшению MetaEditor'а - страница 2

Urain:
Ни в коем случае, не надо.
Иногда надо, поэтому нужна галочка - "включение/отключение"
 
форматирование стайлера (разработчики обещали это сделать и даже начали собирать требования по форматированию)
Вот это стиль! :) - MQL4 форум
Вот это стиль! :) - MQL4 форум
 
Вырезка из Visual C++


Неужели настолько сложно сложно сделать сворачивание строк по функциям как в Вижуал Си?
Ведь это же реально удобно! Лучше бы добавили эту примочку, чем нумерацию строк.
А тем кому это мешает - можно сделать функцию отключаемую/включаемую ...
Уверен, что данное удобство ждет огромная масса людей, и низкий поклон будет от многих...

 
Shurik740:
сделать сворачивание строк по функциям как в Вижуал Си?

Поддерживаю.
 
Shurik740:

...сделать сворачивание строк по функциям как в Вижуал Си?
Ведь это же реально удобно! Лучше бы добавили эту примочку, чем нумерацию строк.
А тем кому это мешает - можно сделать функцию отключаемую/включаемую ...
Уверен, что данное удобство ждет огромная масса людей, и низкий поклон будет от многих...

Да, веЩьЧь удобная.
Shurik740:
Неужели настолько сложно сложно сделать сворачивание строк по функциям как в Вижуал Си?

Ведь это же реально удобно! Лучше бы добавили эту примочку, чем нумерацию строк.
А тем кому это мешает - можно сделать функцию отключаемую/включаемую ...
Уверен, что данное удобство ждет огромная масса людей, и низкий поклон будет от многих...

Хочется иметь такую вещицу, опционально конечно.
 

Тоже очень поддерживаю фолдинг! И не надо его делать опциональным, пускай постоянно будет!


И, вообще, надо признать, что редактор убогий, по нынешним временам.

Например, нельзя сделать поиск/замену в выделенной части.

Нельзя распечатать выделенный фрагмент.

В предварительном просмотре не работает колесо мыши для листания страниц, надо обязательно жать кнопку Next page.


Само выделение массива строк мышью работает позорно:

ставишь мышь на номера страниц, жмешь кнопку мыши и ведешь мышь вниз, строки выделяются.

как только мышь попадает на горизонтальную полосу прокрутки (чтобы еще выделить строки, лежащие ниже), так сразу листинг прокручивается в начало и выделение получается с начала листинга до текущего места.

Конечно, я приспособился - надо мышь вести немного левее, чтобы она не попадала на гориз полосу прокрутки, но, согласитесь, это как-то неправильно! :)


Ведь есть немало достойных редакторов (например, Notepad++), может, их взять за основу?

falkov:

Тоже очень поддерживаю фолдинг! И не надо его делать опциональным, пускай постоянно будет!


Опциональность нужна, ИМХО.
 

А вот стайлер, на мой взгляд, не нужен вообще!

Не понимаю цели его существования - ну пиши сразу код, как тебе нужно, и все!

Один раз попробовал его - эта уродская собака все перекроила по-своему, потом полчаса все восстанавливал :(

Зачем он вообще нужен? Чужие листинги под себя форматить, что-ли?

 
falkov:

А вот стайлер, на мой взгляд, не нужен вообще!

Не понимаю цели его существования - ну пиши сразу код, как тебе нужно, и все!

Один раз попробовал его - эта уродская собака все перекроила по-своему, потом полчаса все восстанавливал :(

Зачем он вообще нужен? Чужие листинги под себя делать, что-ли?


Программисты обычно удивляются и не верят, когда узнают, что они код пишут для других людей. А другие люди читают этот самый код.

Также программисты, кто не работает в командах, не в курсе, что единый стиль должен быть всегда. Неважно какой, главное чтобы был.

