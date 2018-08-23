я разочарован в рынке ФОРЕКС :.( - страница 20

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Кто-то разочаровался в форекс, а я очаровался спортивным тотализатором. Правда играть на нем я не планирую, но впечатляет.

Вчера знакомый долго мне про это рассказывал. 2 недели назад он бросил туда 800 р, на сегодняшний день у него 70 т. р., часть вывел.

Я не все понял, но он мне долго рассказывал-показывал про свои ставки и балансы на мобильнике, и, в общем, результат соответствует сказанному.

Как-то ставки через инет делаются. Регистрация примерно аналогична как в ДЦ или у брокера. Кстати, маклеру по фиг - выигрываете вы или проигрываете, он с комиссии живет, че-то там  20% или около того - не запомнил. Да, если выигрыш больше 10000р (условно), то сдирают еще налог 13%.

Для меня все это абсолютно новая инфа, никогда не интересовался.

 
Yuriy Asaulenko:

Кто-то разочаровался в форекс, а я очаровался спортивным тотализатором. Правда играть на нем я не планирую, но впечатляет.

Вчера знакомый долго мне про это рассказывал. 2 недели назад он бросил туда 800 р, на сегодняшний день у него 70 т. р., часть вывел.

Я не все понял, но он мне долго рассказывал-показывал про свои ставки и балансы на мобильнике, и, в общем, результат соответствует сказанному.

Как-то ставки через инет делаются. Регистрация примерно аналогична как в ДЦ или у брокера. Кстати, маклеру по фиг - выигрываете вы или проигрываете, он с комиссии живет, че-то там  20% или около того - не запомнил. Да, если выигрыш больше 10000р (условно), то сдирают еще налог 13%.

Для меня все это абсолютно новая инфа, никогда не интересовался.

Думаю там если заняться, то тоже алгоритмы можно разработать, которые позволят стабильно зарабатывать. Определенно закономерности есть. 
 
Maxim Romanov:
Думаю там если заняться, то тоже алгоритмы можно разработать, которые позволят стабильно зарабатывать. Определенно закономерности есть. 

Ну, он этим увлекся, и вчера спрашивал, как сделать таблицы для прогнозов, чтобы само считалось. Там тоже учитывается масса факторов о командах.

Посмотрим чем это дело закончится. М.б., новичкам просто везет.)

 
Aleksandr Petrunin:
что мне делать :.(

Ответ из анекдота:

Стало одному ... так всё плохо, и на работе проблемы, и в семье беда, жена ушла, денег нет даже на кусок хлеба...

В общем решил ... повеситься. Привязал верёвку к люстре, соорудил петлю. Уже и голову сунул...

Вдруг видит в углу комнаты лежит окурок.

- "Покурю-ка я перед смертью"...

Закурил, похорошело на душе...

- "Ну вот, кажется жизнь налаживается. Чего это я так захандрил?"...


У меня тоже было разочарование. Слава Богу до таких мыслей дело не дошло, но последний месяц подаёт надежды.


 
Alexey Viktorov:

Ответ из анекдота:

Стало одному ... так всё плохо, и на работе проблемы, и в семье беда, жена ушла, денег нет даже на кусок хлеба...

В общем решил ... повеситься. Привязал верёвку к люстре, соорудил петлю. Уже и голову сунул...

Вдруг видит в углу комнаты лежит окурок.

- "Покурю-ка я перед смертью"...

Закурил, похорошело на душе...

- "Ну вот, кажется жизнь налаживается. Чего это я так захандрил?"...


У меня тоже было разочарование. Слава Богу до таких мыслей дело не дошло, но последний месяц подаёт надежды.


нормалек
 
Вы не можете случайно помоч мне с написанием робота, или точнее алгоритма по которым робот будет торговать, стратегия есть, но блин как ее прописать?? А не то я тоже разочаруюсь :(
 
Sergey Savinkin:

Тогда уже "жениться на миллиардерше", а то "выйти замуж" - как-то голубизной попахивает...

да, с голубизной у меня не задалось )) Юра погорячился

 
Alexey Viktorov:

Ответ из анекдота:

Стало одному ... так всё плохо, и на работе проблемы, и в семье беда, жена ушла, денег нет даже на кусок хлеба...

В общем решил ... повеситься. Привязал верёвку к люстре, соорудил петлю. Уже и голову сунул...

Вдруг видит в углу комнаты лежит окурок.

- "Покурю-ка я перед смертью"...

Закурил, похорошело на душе...

- "Ну вот, кажется жизнь налаживается. Чего это я так захандрил?"...


У меня тоже было разочарование. Слава Богу до таких мыслей дело не дошло, но последний месяц подаёт надежды.


откуда такие таблички красивые?

 
Ap Shen:
Вы не можете случайно помоч мне с написанием робота, или точнее алгоритма по которым робот будет торговать, стратегия есть, но блин как ее прописать?? А не то я тоже разочаруюсь :(

тк во фриланс, там напишут

 
Maxim Romanov:
Думаю там если заняться, то тоже алгоритмы можно разработать, которые позволят стабильно зарабатывать. Определенно закономерности есть. 

надо разбираться в спорте, я так полный ноль со знаком минус ))

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