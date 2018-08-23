я разочарован в рынке ФОРЕКС :.( - страница 20
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Кто-то разочаровался в форекс, а я очаровался спортивным тотализатором. Правда играть на нем я не планирую, но впечатляет.
Вчера знакомый долго мне про это рассказывал. 2 недели назад он бросил туда 800 р, на сегодняшний день у него 70 т. р., часть вывел.
Я не все понял, но он мне долго рассказывал-показывал про свои ставки и балансы на мобильнике, и, в общем, результат соответствует сказанному.
Как-то ставки через инет делаются. Регистрация примерно аналогична как в ДЦ или у брокера. Кстати, маклеру по фиг - выигрываете вы или проигрываете, он с комиссии живет, че-то там 20% или около того - не запомнил. Да, если выигрыш больше 10000р (условно), то сдирают еще налог 13%.
Для меня все это абсолютно новая инфа, никогда не интересовался.
Кто-то разочаровался в форекс, а я очаровался спортивным тотализатором. Правда играть на нем я не планирую, но впечатляет.
Вчера знакомый долго мне про это рассказывал. 2 недели назад он бросил туда 800 р, на сегодняшний день у него 70 т. р., часть вывел.
Я не все понял, но он мне долго рассказывал-показывал про свои ставки и балансы на мобильнике, и, в общем, результат соответствует сказанному.
Как-то ставки через инет делаются. Регистрация примерно аналогична как в ДЦ или у брокера. Кстати, маклеру по фиг - выигрываете вы или проигрываете, он с комиссии живет, че-то там 20% или около того - не запомнил. Да, если выигрыш больше 10000р (условно), то сдирают еще налог 13%.
Для меня все это абсолютно новая инфа, никогда не интересовался.
Думаю там если заняться, то тоже алгоритмы можно разработать, которые позволят стабильно зарабатывать. Определенно закономерности есть.
Ну, он этим увлекся, и вчера спрашивал, как сделать таблицы для прогнозов, чтобы само считалось. Там тоже учитывается масса факторов о командах.
Посмотрим чем это дело закончится. М.б., новичкам просто везет.)
что мне делать :.(
Ответ из анекдота:
Стало одному ... так всё плохо, и на работе проблемы, и в семье беда, жена ушла, денег нет даже на кусок хлеба...
В общем решил ... повеситься. Привязал верёвку к люстре, соорудил петлю. Уже и голову сунул...
Вдруг видит в углу комнаты лежит окурок.
- "Покурю-ка я перед смертью"...
Закурил, похорошело на душе...
- "Ну вот, кажется жизнь налаживается. Чего это я так захандрил?"...
У меня тоже было разочарование. Слава Богу до таких мыслей дело не дошло, но последний месяц подаёт надежды.
Ответ из анекдота:
Стало одному ... так всё плохо, и на работе проблемы, и в семье беда, жена ушла, денег нет даже на кусок хлеба...
В общем решил ... повеситься. Привязал верёвку к люстре, соорудил петлю. Уже и голову сунул...
Вдруг видит в углу комнаты лежит окурок.
- "Покурю-ка я перед смертью"...
Закурил, похорошело на душе...
- "Ну вот, кажется жизнь налаживается. Чего это я так захандрил?"...
У меня тоже было разочарование. Слава Богу до таких мыслей дело не дошло, но последний месяц подаёт надежды.
Тогда уже "жениться на миллиардерше", а то "выйти замуж" - как-то голубизной попахивает...
да, с голубизной у меня не задалось )) Юра погорячился
Ответ из анекдота:
Стало одному ... так всё плохо, и на работе проблемы, и в семье беда, жена ушла, денег нет даже на кусок хлеба...
В общем решил ... повеситься. Привязал верёвку к люстре, соорудил петлю. Уже и голову сунул...
Вдруг видит в углу комнаты лежит окурок.
- "Покурю-ка я перед смертью"...
Закурил, похорошело на душе...
- "Ну вот, кажется жизнь налаживается. Чего это я так захандрил?"...
У меня тоже было разочарование. Слава Богу до таких мыслей дело не дошло, но последний месяц подаёт надежды.
откуда такие таблички красивые?
Вы не можете случайно помоч мне с написанием робота, или точнее алгоритма по которым робот будет торговать, стратегия есть, но блин как ее прописать?? А не то я тоже разочаруюсь :(
тк во фриланс, там напишут
Думаю там если заняться, то тоже алгоритмы можно разработать, которые позволят стабильно зарабатывать. Определенно закономерности есть.
надо разбираться в спорте, я так полный ноль со знаком минус ))