я разочарован в рынке ФОРЕКС :.( - страница 21

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Alexey Volchanskiy:

откуда такие таблички красивые?

Ты о самой табличке или о красоте зелёного цвета?

 
Yuriy Zaytsev:

Поправил.

Но вообще то,  в контексте  "выйти замуж за миллиардершу" звучит как то более правильно.

нужна им голытьба ))) еще молодой плейбой куда ни шло ))

нам нужно надеяться только на себя

 
Alexey Viktorov:

Ты о самой табличке или о красоте зелёного цвета?

О самой. Если это Эксель и для себя, зачем надпись "Введите дату в виде 3.4.18"?

 

© Г. Хазанов.

Представьте себе, Вы стоите у окна, а в окне напротив ничего не подозревая стоит обнажённая женщина. Что Вы чувствуете???

Уверенность в завтрашнем дне!

 
Alexey Volchanskiy:

О самой. Если это Эксель и для себя, зачем надпись "Введите дату в виде 3.4.18"?

Нет, не excel. Это самописный индикатор, доброго слова не стоит, так... ради забавы написан.

Ой... ситуёвина изменилась.


Если надо...

Файлы:
MyProfit.mq5  29 kb
 
Igor Makanu:

вот вот и я про то же, торговля пальцем на истории.... фибы то же работают и пивоты и ... все работает, но только на истории! )))

Я вам больше скажу: волны Эллиотта тоже всегда работают, если их заново перерисовать в случае когда изначальная разметка вылилась в противоречия с базовыми постулатами. Проблема в том, что деньги делаются именно на нарушениях: предполагали одно, а вышло другое. 

 
Alexey Viktorov:

Нет, не excel. Это самописный индикатор, доброго слова не стоит, так... ради забавы написан.

Ой... ситуёвина изменилась.


Если надо...

прибыль поперла? ))) спасибо за индюк, ща поставлю

 
Alexey Volchanskiy:

прибыль поперла? ))) спасибо за индюк, ща поставлю

Прёт уже с 16.04.2018

Если чего добавишь полезного поделись.

 
Alexey Volchanskiy:

тк во фриланс, там напишут

Там то напишут, а толку, я в кодах сам ничего не секу, вдруг не то напишут, вообще хотелось бы знать это програмирование, чтобы и самому можно было менять какие то параметры? 
 
Ap Shen:
Там то напишут, а толку, я в кодах сам ничего не секу, вдруг не то напишут, вообще хотелось бы знать это програмирование, чтобы и самому можно было менять какие то параметры? 

Ну так учите. Тут никто вас учить не будет. Поправить ошибку или подсказать - это да. Но у вас ни мыслей, ни кода, ничего нет, одна просьба- поможите люди добрые ))

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