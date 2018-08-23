я разочарован в рынке ФОРЕКС :.( - страница 21
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откуда такие таблички красивые?
Ты о самой табличке или о красоте зелёного цвета?
Поправил.
Но вообще то, в контексте "выйти замуж за миллиардершу" звучит как то более правильно.
нужна им голытьба ))) еще молодой плейбой куда ни шло ))
нам нужно надеяться только на себя
Ты о самой табличке или о красоте зелёного цвета?
О самой. Если это Эксель и для себя, зачем надпись "Введите дату в виде 3.4.18"?
© Г. Хазанов.
Представьте себе, Вы стоите у окна, а в окне напротив ничего не подозревая стоит обнажённая женщина. Что Вы чувствуете???
Уверенность в завтрашнем дне!
О самой. Если это Эксель и для себя, зачем надпись "Введите дату в виде 3.4.18"?
Нет, не excel. Это самописный индикатор, доброго слова не стоит, так... ради забавы написан.
Ой... ситуёвина изменилась.
Если надо...
вот вот и я про то же, торговля пальцем на истории.... фибы то же работают и пивоты и ... все работает, но только на истории! )))
Я вам больше скажу: волны Эллиотта тоже всегда работают, если их заново перерисовать в случае когда изначальная разметка вылилась в противоречия с базовыми постулатами. Проблема в том, что деньги делаются именно на нарушениях: предполагали одно, а вышло другое.
Нет, не excel. Это самописный индикатор, доброго слова не стоит, так... ради забавы написан.
Ой... ситуёвина изменилась.
Если надо...
прибыль поперла? ))) спасибо за индюк, ща поставлю
прибыль поперла? ))) спасибо за индюк, ща поставлю
Прёт уже с 16.04.2018
Если чего добавишь полезного поделись.
тк во фриланс, там напишут
Там то напишут, а толку, я в кодах сам ничего не секу, вдруг не то напишут, вообще хотелось бы знать это програмирование, чтобы и самому можно было менять какие то параметры?
Ну так учите. Тут никто вас учить не будет. Поправить ошибку или подсказать - это да. Но у вас ни мыслей, ни кода, ничего нет, одна просьба- поможите люди добрые ))