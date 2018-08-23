я разочарован в рынке ФОРЕКС :.( - страница 23
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что мне делать :.(
Сделать перерыв. :) А почему разочарован, кстати?
идеальный слив, будет кто в Маркете брать? )
В маркет такое не надо
)
Я вам больше скажу: волны Эллиотта тоже всегда работают, если их заново перерисовать в случае когда изначальная разметка вылилась в противоречия с базовыми постулатами. Проблема в том, что деньги делаются именно на нарушениях: предполагали одно, а вышло другое.
Рынком правит хаос - если какой-то порядок идентифицируем с критически большой достоверностью, он (порядок) дальше будет нарушен.
Сделать перерыв. :) А почему разочарован, кстати?
Он вам не ответит. От топик стартера тут всего одно сообщение (самое первое), остальные 23 страницы нафлудили добрые пользователи форума. :)
Рынком правит хаос - если какой-то порядок идентифицируем с критически большой достоверностью, он (порядок) дальше будет нарушен.
Вы заблуждаетесь.
Рынок -- это высоко упорядоченная структура. Наблюдаемый хаос -- это лишь её внешнее проявление.
Наблюдаемые графики -- это нечто сродни сечению Пуанкаре для динамической системы.
Для примера на рисунке показана иллюстрация сечения Пуанкаре четырехоборотного предельного цикла. Можно видеть, что в таком сечении изображающая точка будет последовательно занимать положения, отмеченные цифрами 1, 2, 3 и 4. Таким образом, в терминах отображений можно сказать, что реализуется цикл периода 4. Перестройки предельного цикла будут приводить и к перестройкам в сечении Пуанкаре.
Вы заблуждаетесь.
Рынок -- это высоко упорядоченная структура. Наблюдаемый хаос -- это лишь её внешнее проявление.
И после этого тезиса Олег небрежно кинул ссылку на свой счет ))
Наблюдаемые графики -- это нечто сродни сечению Пуанкаре для динамической системы.
И после этого тезиса Олег небрежно кинул ссылку на свой счет ))
Небрежно кидать не буду, но результаты экспериментов говорят именно об этом. Мною проделана большая работа, подтверждающая этот тезис.
В моей ветке сейчас запущен в работу важный эксперимент (до НГ), результаты которого можно будет видеть в развитии.
А чтобы совсем не быть голословным, я покажу результат работы за три дня с момента начала этого эксперимента :
.Но сегодня день ещё впереди. ;))
ТС Smoothing Downshift
Небрежно кидать не буду, но результаты экспериментов говорят именно об этом. Мною проделана большая работа, подтверждающая этот тезис.
В моей ветке сейчас запущен в работу важный эксперимент (до НГ), результаты которого можно будет видеть в развитии.
А чтобы совсем не быть голословным, я покажу результат работы за три дня с момента начала этого эксперимента :
.Но сегодня день ещё впереди. ;))
я тупой и нихххх******я не понял
где мониторинг?