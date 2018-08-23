я разочарован в рынке ФОРЕКС :.( - страница 23

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Aleksandr Petrunin:
что мне делать :.(

Сделать перерыв. :) А почему разочарован, кстати?

 
Fast451:


идеальный слив, будет кто в Маркете брать? )

В маркет такое не надо

)

 
Sergey Vradiy:

Я вам больше скажу: волны Эллиотта тоже всегда работают, если их заново перерисовать в случае когда изначальная разметка вылилась в противоречия с базовыми постулатами. Проблема в том, что деньги делаются именно на нарушениях: предполагали одно, а вышло другое. 

Рынком правит хаос - если какой-то порядок идентифицируем с критически большой достоверностью, он (порядок) дальше будет нарушен.

 
Ivan Gurov:

Сделать перерыв. :) А почему разочарован, кстати?

Он вам не ответит. От топик стартера тут всего одно сообщение (самое первое), остальные 23 страницы нафлудили добрые пользователи форума. :)

[Удален]  
Aleksey Ivanov:

Рынком правит хаос - если какой-то порядок идентифицируем с критически большой достоверностью, он (порядок) дальше будет нарушен.

Вы заблуждаетесь.

Рынок -- это высоко упорядоченная структура. Наблюдаемый хаос -- это лишь её внешнее проявление.

Наблюдаемые графики -- это нечто сродни сечению Пуанкаре для динамической системы.


 

Для примера на рисунке показана иллюстрация сечения Пуанкаре четырехоборотного предельного цикла. Можно видеть, что в таком сечении изображающая точка будет последовательно занимать положения, отмеченные цифрами 1, 2, 3 и 4. Таким образом, в терминах отображений можно сказать, что реализуется цикл периода 4. Перестройки предельного цикла будут приводить и к перестройкам в сечении Пуанкаре.

 
Олег avtomat:

Вы заблуждаетесь.

Рынок -- это высоко упорядоченная структура. Наблюдаемый хаос -- это лишь её внешнее проявление.

И после этого тезиса Олег небрежно кинул ссылку на свой счет ))

 
Олег avtomat:

Наблюдаемые графики -- это нечто сродни сечению Пуанкаре для динамической системы.

[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

И после этого тезиса Олег небрежно кинул ссылку на свой счет ))

Небрежно кидать не буду, но результаты экспериментов говорят именно об этом. Мною проделана большая работа, подтверждающая этот тезис.

В моей ветке сейчас запущен в работу важный эксперимент (до НГ), результаты которого можно будет видеть в развитии.

А чтобы совсем не быть голословным, я покажу результат работы за три дня с момента начала этого эксперимента :

 

.

Но сегодня день ещё впереди.  ;))
 

ТС Smoothing Downshift


Смутчинг

 
Олег avtomat:

Небрежно кидать не буду, но результаты экспериментов говорят именно об этом. Мною проделана большая работа, подтверждающая этот тезис.

В моей ветке сейчас запущен в работу важный эксперимент (до НГ), результаты которого можно будет видеть в развитии.

А чтобы совсем не быть голословным, я покажу результат работы за три дня с момента начала этого эксперимента :

 

.

Но сегодня день ещё впереди.  ;))

я тупой и нихххх******я не понял

где мониторинг?

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