я разочарован в рынке ФОРЕКС :.( - страница 22
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Там то напишут, а толку, я в кодах сам ничего не секу, вдруг не то напишут, вообще хотелось бы знать это програмирование, чтобы и самому можно было менять какие то параметры?
По любому не то и не так напишут. Кто-бы не писал. В теории все стратегии замечательные, но только в теории.)
Ответ из анекдота:
Стало одному ... так всё плохо, и на работе проблемы, и в семье беда, жена ушла, денег нет даже на кусок хлеба...
В общем решил ... повеситься. Привязал верёвку к люстре, соорудил петлю. Уже и голову сунул...
Вдруг видит в углу комнаты лежит окурок.
- "Покурю-ка я перед смертью"...
Закурил, похорошело на душе...
- "Ну вот, кажется жизнь налаживается. Чего это я так захандрил?"...
У меня тоже было разочарование. Слава Богу до таких мыслей дело не дошло, но последний месяц подаёт надежды.
Есть еще одна версия этого анекдота. После того как он покурил он полез опять вешаться и увидел недопитую бутылку портвейна. Выпил, и после этого жизнь наладилась. :)
Ответ из анекдота:
Стало одному ... так всё плохо, и на работе проблемы, и в семье беда, жена ушла, денег нет даже на кусок хлеба...
В общем решил ... повеситься. Привязал верёвку к люстре, соорудил петлю. Уже и голову сунул...
Вдруг видит в углу комнаты лежит окурок.
- "Покурю-ка я перед смертью"...
Закурил, похорошело на душе...
- "Ну вот, кажется жизнь налаживается. Чего это я так захандрил?"...
У меня тоже было разочарование. Слава Богу до таких мыслей дело не дошло, но последний месяц подаёт надежды.
Есть еще одна версия этого анекдота. После того как он покурил он полез опять вешаться и увидел недопитую бутылку портвейна. Выпил, и после этого жизнь наладилась. :)
Неправильный чел, у меня вот недопитые бутылки не водятся. Короток их век...
Неправильный чел, у меня вот недопитые бутылки не водятся. Короток их век...
везет же! у меня с Нового года половина/половины литра какой то блатной бурды стоит в баре, то некогда, то проще пару банок пива по пути купить (то ли текилы, то ли хенеси - не помню уже ночью не пойду!- соблазн велик бутылками погреметь! ))) )
ЗЫ: значит еще не все потеряно, есть чем заняться!
везет же! у меня с Нового года половина/половины литра какой то блатной бурды стоит в баре, то некогда, то проще пару банок пива по пути купить (то ли текилы, то ли хенеси - не помню уже ночью не пойду!- соблазн велик бутылками погреметь! ))) )
ЗЫ: значит еще не все потеряно, есть чем заняться!
Думаю, это мне надо тебе завидовать )) Стараюсь не бухать, но как-то если взял - не застаивается надолго.
идеальный слив, будет кто в Маркете брать? )
идеальный слив, будет кто в Маркете брать? )
Мы, mql-неудачники, тебе не верим! ))))
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Закинь в блог .ex4 или ex5, в блоге хоть фотки порно Анжелины Джоли размещай, ни один модер ничего не сделает. Ну и посмотри на реакцию переворотчиков. Ты же сделал переворот в настройках?
Мы, mql-неудачники, тебе не верим! ))))
-----------
Закинь в блог .ex4 или ex5, в блоге хоть фотки порно Анжелины Джоли размещай, ни один модер ничего не сделает. Ну и посмотри на реакцию переворотчиков. Ты же сделал переворот в настройках?
Buy на Sell заменить)
если поменять то все криво капец будет, сам не понимаю как на мультивалютнике с 20-30 пипсами такая ровная кривая вниз) вообще я был уверен наверх пойдет с теми настройками, щас тест пройдет посмотрю что там, где то баг
Buy на Sell заменить)если поменять то все криво капец будет, сам не понимаю как на мультивалютнике с 20-30 пипсами такая ровная кривая вниз) вообще я был уверен наверх пойдет с теми настройками, щас тест пройдет посмотрю что там, где то баг
центовик разрулит))
центовик разрулит))
не, по 0.1 все, заново запускал тест, щас пройдет выложу