я разочарован в рынке ФОРЕКС :.( - страница 17
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И что является основой разочарования? Не нашлось халявы? ну тогда можно еще посмотреть фонду, сырье, ну крипту на крайний случай. а когда и там халявы не найдется, можно еще фьючерсы, опционы посмотреть, но если уж и там нет халявы, остается азино три топора))
забыл, еще говорят халява на ставках есть, можно там посмотреть. А когда и там не найдется... говорят халява на пенсии будет, надо только дожить... ах, забыл, пенсии на оплату квартиры только хватает, ну жизнь боль.
))) четко раскрыл всю схему халявщика.
пипл хавает - лекторы вещают
помню, Парабеллум (типа крутой инфобизнесмен) жаловался на Питерскую аудиторию, что на выступлениях не покупают его обучающие курсы и вообще его бедного обстебывают
потом он мечтательно закатил глаза, - вот в Киеве такой народ, все подряд покупает! это у меня подруга ходила, рассказывала
вспоминается "Золотой теленок" и славный город Бобруйск ))
значит совковый еще народ в Питере. не готов платить за свое образование)))
Если учесть что чемпионами мира по программированию часто становятся из университетов С.П. и Москвы, то значит что народ просто не хочет быть обманутым.
Если учесть что чемпионами мира по программированию часто становятся из университетов С.П. и Москвы, то значит что народ просто не хочет быть обманутым.
то есть прийти на платную лекцию - это не обман. а купить какую-нибудь книгу автора или dvd-диск - это обман.
значит совковый еще народ в Питере. не готов платить за свое образование)))
ага, герчикам не хотим )) фуле, питер этож деревня ))
тогда зачем ходить на эти платные лекции вообще. я не пойму.
то есть прийти на платную лекцию - это не обман. а купить какую-нибудь книгу автора или dvd-диск - это обман.
так платные курсы разные бывают
я пару лет назад был на вебинаре, где транслировался онлайн курс для женщин "Как выйти замуж за миллиардера"
ведущая, дама лет 40 и массой под 150 истерично кричала, - я жена Трампа (он еще не был президентом и был не так известен) !!!!!!!!!!!! а ты хочешь тоже найти миллиардера?????
и все толстухи бальзаковского возраста вскакивали и начинали грузно прыгать с криками ХОЧУ!!!!
-----
и таких курсов очень много
так платные курсы разные бывают
я пару лет назад был на вебинаре, где транслировался онлайн курс для женщин "Как выйти замуж за миллиардера"
ведущая, дама лет 40 и массой под 150 истерично кричала, - я жена Трампа (он еще не был президентом и был не так известен) !!!!!!!!!!!! а ты хочешь тоже найти миллиардера?????
и все толстухи бальзаковского возраста вскакивали и начинали грузно прыгать с криками ХОЧУ!!!!
-----
и таких курсов очень много
))))
У меня интимный вопрос - как Вы попали на вебинар "Как выйти замуж за миллиардера"? ))
так платные курсы разные бывают
я пару лет назад был на вебинаре, где транслировался онлайн курс для женщин "Как выйти замуж за миллиардера"
ведущая, дама лет 40 и массой под 150 истерично кричала, - я жена Трампа (он еще не был президентом и был не так известен) !!!!!!!!!!!! а ты хочешь тоже найти миллиардера?????
и все толстухи бальзаковского возраста вскакивали и начинали грузно прыгать с криками ХОЧУ!!!!
-----
и таких курсов очень много
))))
У меня интимный вопрос - как Вы попали на вебинар "Как выйти замуж за миллиардера"? ))
А какая-то ссылка пришла в спаме, заглянул из интереса, чем там тетки развлекаются ))
ХАХаххахаха))))) а как же Уровни? Уровни то пипс в пипс отрабатываются) тут вошёл тут вышел) а если вошёл и не вышел, значит полоску не там начертил
вот вот и я про то же, торговля пальцем на истории.... фибы то же работают и пивоты и ... все работает, но только на истории! )))