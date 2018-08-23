я разочарован в рынке ФОРЕКС :.( - страница 17

Новый комментарий
 
Maxim Romanov:

И что является основой разочарования? Не нашлось халявы? ну тогда можно еще посмотреть фонду, сырье, ну крипту на крайний случай. а когда и там халявы не найдется, можно еще фьючерсы, опционы посмотреть, но если уж и там нет халявы, остается азино три топора))

забыл, еще говорят халява на ставках есть, можно там посмотреть. А когда и там не найдется... говорят халява на пенсии будет, надо только дожить... ах, забыл, пенсии на оплату квартиры только хватает, ну жизнь боль.

))) четко раскрыл всю схему халявщика.

 
Alexey Volchanskiy:

пипл хавает - лекторы вещают

помню, Парабеллум  (типа крутой инфобизнесмен) жаловался на Питерскую аудиторию, что на выступлениях не покупают его обучающие курсы и вообще его бедного обстебывают

потом он мечтательно закатил глаза, - вот в Киеве такой народ, все подряд покупает! это у меня подруга ходила, рассказывала

вспоминается "Золотой теленок" и славный город Бобруйск ))

значит совковый еще народ в Питере. не готов платить за свое образование)))
 
igrok333:
значит совковый еще народ в Питере. не готов платить за свое образование)))

Если учесть что чемпионами мира по программированию часто становятся из университетов  С.П. и Москвы, то значит что народ просто не хочет быть обманутым.

 
Petros Shatakhtsyan:

Если учесть что чемпионами мира по программированию часто становятся из университетов  С.П. и Москвы, то значит что народ просто не хочет быть обманутым.

тогда зачем  ходить на эти платные лекции вообще. я не пойму.

то есть прийти на платную лекцию - это не обман. а купить какую-нибудь книгу автора или dvd-диск - это обман.
 
igrok333:
значит совковый еще народ в Питере. не готов платить за свое образование)))

ага, герчикам не хотим )) фуле, питер этож деревня ))

 
igrok333:
тогда зачем  ходить на эти платные лекции вообще. я не пойму.

то есть прийти на платную лекцию - это не обман. а купить какую-нибудь книгу автора или dvd-диск - это обман.

так платные курсы разные бывают

я пару лет назад был на вебинаре, где транслировался онлайн курс для женщин "Как выйти замуж за миллиардера"

ведущая, дама лет 40 и массой под 150 истерично кричала, - я жена Трампа (он еще не был президентом и был не так известен) !!!!!!!!!!!! а ты хочешь тоже найти миллиардера?????

и все толстухи бальзаковского возраста вскакивали и начинали грузно прыгать с криками ХОЧУ!!!!

-----

и таких курсов очень много

 
Alexey Volchanskiy:

так платные курсы разные бывают

я пару лет назад был на вебинаре, где транслировался онлайн курс для женщин "Как выйти замуж за миллиардера"

ведущая, дама лет 40 и массой под 150 истерично кричала, - я жена Трампа (он еще не был президентом и был не так известен) !!!!!!!!!!!! а ты хочешь тоже найти миллиардера?????

и все толстухи бальзаковского возраста вскакивали и начинали грузно прыгать с криками ХОЧУ!!!!

-----

и таких курсов очень много

))))

У меня интимный вопрос - как Вы попали на вебинар "Как выйти замуж за миллиардера"? ))

 
Alexey Volchanskiy:

так платные курсы разные бывают

я пару лет назад был на вебинаре, где транслировался онлайн курс для женщин "Как выйти замуж за миллиардера"

ведущая, дама лет 40 и массой под 150 истерично кричала, - я жена Трампа (он еще не был президентом и был не так известен) !!!!!!!!!!!! а ты хочешь тоже найти миллиардера?????

и все толстухи бальзаковского возраста вскакивали и начинали грузно прыгать с криками ХОЧУ!!!!

-----

и таких курсов очень много

а я видел видео как некий Левашов собирал целый зал людей и при всем зале рассказывал, что существует жизнь на Марсе.

 
Sergey Savinkin:

))))

У меня интимный вопрос - как Вы попали на вебинар "Как выйти замуж за миллиардера"? ))

А какая-то ссылка пришла в спаме, заглянул из интереса, чем там тетки развлекаются ))

 
Vitaliy Kashcheev:

ХАХаххахаха))))) а как же Уровни? Уровни то пипс в пипс отрабатываются) тут вошёл тут вышел) а если вошёл и не вышел, значит полоску не там начертил

вот вот и я про то же, торговля пальцем на истории.... фибы то же работают и пивоты и ... все работает, но только на истории! )))

1...101112131415161718192021222324...26
Новый комментарий