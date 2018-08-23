я разочарован в рынке ФОРЕКС :.( - страница 25

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Vitaly Muzichenko:

Я участвовал во втором сезоне, занял 127 место.

Сейчас к сожалению не могу, совсем нет времени.

Продолжительность конкурса -- три месяца. 

Да и не каждый день надо молотить.


"2.6. В течение Срока проведения Конкурса количество торговых сделок, осуществленных Участником, должно быть не менее 10."

"3.3. Участник, у которого на Конкурсном счету возникла просадка по эквити – 20% и более от самой высокой точки доходности, зафиксированной в один из часовых ролловеров, автоматически прекращает дальнейшее участие в Конкурсе в качестве Участника."

 
Aleksandr Petr

форекс простой ищи крупняка и как охотится

 
silver-75:

форекс простой ищи крупняка и как охотится

Ну так расскажите пожалуйста нам всю эту простоту и способы охоты на этого крупняка.

 
Alexandr Saprykin:

Ну так расскажите пожалуйста нам всю эту простоту и способы охоты на этого крупняка.

 
Fast451:
Так это ружье надо. А у меня есть только мышка компьютерная и клавиатура.
 
Aleksandr Petrunin:
что мне делать :.(
идти дальше.
 

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я разочарован в рынке ФОРЕКС :.(

Yuriy Asaulenko, 2018.05.29 12:39

Кто-то разочаровался в форекс, а я очаровался спортивным тотализатором. Правда играть на нем я не планирую, но впечатляет.

Вчера знакомый долго мне про это рассказывал. 2 недели назад он бросил туда 800 р, на сегодняшний день у него 70 т. р., часть вывел.

Я не все понял, но он мне долго рассказывал-показывал про свои ставки и балансы на мобильнике, и, в общем, результат соответствует сказанному.

Как-то ставки через инет делаются. Регистрация примерно аналогична как в ДЦ или у брокера. Кстати, маклеру по фиг - выигрываете вы или проигрываете, он с комиссии живет, че-то там  20% или около того - не запомнил. Да, если выигрыш больше 10000р (условно), то сдирают еще налог 13%.

Для меня все это абсолютно новая инфа, никогда не интересовался.

Интересно чем все закончилось.

Сегодня в магазине опять его встретил. Рассказал, что он опять нехило выиграл и маклер ему прислал сообщение, что его следующие ставки ограничиваются 100 р. Уже неинтересно - много геморроя за 200-300 р выигрыша.

 
Yuriy Asaulenko:

Интересно чем все закончилось.

Сегодня в магазине опять его встретил. Рассказал, что он опять нехило выиграл и маклер ему прислал сообщение, что его следующие ставки ограничиваются 100 р. Уже неинтересно - много геморроя за 200-300 р выигрыша.

значит пора менять маклера.

 
 Любой профессии надо учиться. Не может человек через неделю обучения начать лечить людей, например. Не может стать инженером, лётчиком, да и сварщиком не может. А Форекс - это место, где зарабатывают головой, где надо прежде всего думать. Поэтому надо читать книги на эту тему, смотреть обучающие трансляции, они есть на Ю-Тьюбе, на сайтах брокеров. Сначала многие терпят неудачи. Это нормально. Нигде, ни в одной профессии ни у кого не получается всё сразу хорошо. Успех приходит не сразу, постепенно. А разочаровываться это самое простое занятие. Особенно, если не прилагать никаких усилий.
 
Aleksandr Petrunin

я разочарован в рынке ФОРЕКС :.(

что мне делать :.(

Это не страшно, главное в жизни не разочароваться. Есть много других способов добывания денег и времяпровождения.)

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