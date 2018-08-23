я разочарован в рынке ФОРЕКС :.( - страница 25
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Я участвовал во втором сезоне, занял 127 место.
Сейчас к сожалению не могу, совсем нет времени.
Продолжительность конкурса -- три месяца.
Да и не каждый день надо молотить.
"2.6. В течение Срока проведения Конкурса количество торговых сделок, осуществленных Участником, должно быть не менее 10."
"3.3. Участник, у которого на Конкурсном счету возникла просадка по эквити – 20% и более от самой высокой точки доходности, зафиксированной в один из часовых ролловеров, автоматически прекращает дальнейшее участие в Конкурсе в качестве Участника."
форекс простой ищи крупняка и как охотится
форекс простой ищи крупняка и как охотится
Ну так расскажите пожалуйста нам всю эту простоту и способы охоты на этого крупняка.
Ну так расскажите пожалуйста нам всю эту простоту и способы охоты на этого крупняка.
что мне делать :.(
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я разочарован в рынке ФОРЕКС :.(
Yuriy Asaulenko, 2018.05.29 12:39
Кто-то разочаровался в форекс, а я очаровался спортивным тотализатором. Правда играть на нем я не планирую, но впечатляет.
Вчера знакомый долго мне про это рассказывал. 2 недели назад он бросил туда 800 р, на сегодняшний день у него 70 т. р., часть вывел.
Я не все понял, но он мне долго рассказывал-показывал про свои ставки и балансы на мобильнике, и, в общем, результат соответствует сказанному.
Как-то ставки через инет делаются. Регистрация примерно аналогична как в ДЦ или у брокера. Кстати, маклеру по фиг - выигрываете вы или проигрываете, он с комиссии живет, че-то там 20% или около того - не запомнил. Да, если выигрыш больше 10000р (условно), то сдирают еще налог 13%.
Для меня все это абсолютно новая инфа, никогда не интересовался.
Интересно чем все закончилось.
Сегодня в магазине опять его встретил. Рассказал, что он опять нехило выиграл и маклер ему прислал сообщение, что его следующие ставки ограничиваются 100 р. Уже неинтересно - много геморроя за 200-300 р выигрыша.
Интересно чем все закончилось.
Сегодня в магазине опять его встретил. Рассказал, что он опять нехило выиграл и маклер ему прислал сообщение, что его следующие ставки ограничиваются 100 р. Уже неинтересно - много геморроя за 200-300 р выигрыша.
значит пора менять маклера.
я разочарован в рынке ФОРЕКС :.(что мне делать :.(
Это не страшно, главное в жизни не разочароваться. Есть много других способов добывания денег и времяпровождения.)