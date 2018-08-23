я разочарован в рынке ФОРЕКС :.( - страница 10

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Alexandr Saprykin:

А есть ли оно? Вот в чем вопрос.

Есть. Более того, в нас еще живут инстинкты от далеких предков, когда еще не было человекообразных. Они живут в глубинах мозга, глубоко под подкоркой, которой мы думаем.

 
Alexey Volchanskiy:

Есть. Более того, в нас еще живут инстинкты от далеких предков, когда еще не было человекообразных. Они живут в глубинах мозга, глубоко под подкоркой, которой мы думаем.

Подсознание, надсознание, осознание...

То-то я в очень-очень далеком детстве иногда темноты боялся - это всё далекие-далекие предки виноваты... 

 
Alexandr Saprykin:

Подсознание, надсознание, осознание...

То-то я в очень-очень далеком детстве иногда темноты боялся - это всё далекие-далекие предки виноваты... 

Правильно, и женщин мы пропускаем вперед, только по причине памяти предков. Пусть зайдет в пещеру первая, а вдруг там тигр

 
Konstantin Nikitin:

Правильно, и женщин мы пропускаем вперед, только по причине памяти предков. Пусть зайдет в пещеру первая, а вдруг там тигр

Ахахахах...А я думал пропускаем потому что дверь им открываем- придерживаем, а оказывается вон оно что))

 
Alexandr Saprykin:

Ахахахах...А я думал пропускаем потому что дверь им открываем- придерживаем, а оказывается вон оно что))

Ну и в догонку...

-Афонди. Ты почему жену впереди себя гонишь? Ведь в Коране написано, что женщина должна сзади идти.

-Эээ... Когда Коран писали, мины не ставили...

 
Alexey Volchanskiy:

Есть мнение, что наше поведение на 90% определяется подсознанием. 

Есть мнение, что мы вообще ничего не решаем, а только наблюдаем за происходящим
 
Maxim Romanov:
Есть мнение, что мы вообще ничего не решаем, а только наблюдаем за происходящим

Да, но не все такие, а только те, которые тупо смотрят как цена на графике идет туди-сюди и ничего не соображают  :)

 
Maxim Romanov:
Есть мнение, что мы вообще ничего не решаем, а только наблюдаем за происходящим

Спекулянт в переводе с латинского - наблюдатель.

 
Petros Shatakhtsyan:

Да, но не все такие, а только те, которые тупо смотрят как цена на графике идет туди-сюди и ничего не соображают  :)

я обычно наблюдаю, зачем не что-то делать, там же робот все делает)

[Удален]  
Aleksandr Petrunin:
что мне делать :.(
Используй сетки без увеличения лота, с минимальным лотом на дневном и часовом флетах и будет Тебе счастье) никаких индикаторов, тупо наблюдай цену чтобы просто колебалась на месте.
Помни все должны проиграть - от этого и отталкивайся.
И ещё смотри недельную свечку если вниз - торгуйте только Селл сетки. И наоборот.
Кроме этого сообщения никого больше не слушай и никому не верь .
Всегда выводи Профит пока он не будет +200% от депа на банковском счету.
Остальное - 99% - бред сивой кобылы , 0.5% - бред сивово коня) 
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