я разочарован в рынке ФОРЕКС :.( - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А есть ли оно? Вот в чем вопрос.
Есть. Более того, в нас еще живут инстинкты от далеких предков, когда еще не было человекообразных. Они живут в глубинах мозга, глубоко под подкоркой, которой мы думаем.
Есть. Более того, в нас еще живут инстинкты от далеких предков, когда еще не было человекообразных. Они живут в глубинах мозга, глубоко под подкоркой, которой мы думаем.
Подсознание, надсознание, осознание...
То-то я в очень-очень далеком детстве иногда темноты боялся - это всё далекие-далекие предки виноваты...
Подсознание, надсознание, осознание...
То-то я в очень-очень далеком детстве иногда темноты боялся - это всё далекие-далекие предки виноваты...
Правильно, и женщин мы пропускаем вперед, только по причине памяти предков. Пусть зайдет в пещеру первая, а вдруг там тигр
Правильно, и женщин мы пропускаем вперед, только по причине памяти предков. Пусть зайдет в пещеру первая, а вдруг там тигр
Ахахахах...А я думал пропускаем потому что дверь им открываем- придерживаем, а оказывается вон оно что))
Ахахахах...А я думал пропускаем потому что дверь им открываем- придерживаем, а оказывается вон оно что))
Ну и в догонку...
-Эээ... Когда Коран писали, мины не ставили...
Есть мнение, что наше поведение на 90% определяется подсознанием.
Есть мнение, что мы вообще ничего не решаем, а только наблюдаем за происходящим
Да, но не все такие, а только те, которые тупо смотрят как цена на графике идет туди-сюди и ничего не соображают :)
Есть мнение, что мы вообще ничего не решаем, а только наблюдаем за происходящим
Спекулянт в переводе с латинского - наблюдатель.
Да, но не все такие, а только те, которые тупо смотрят как цена на графике идет туди-сюди и ничего не соображают :)
я обычно наблюдаю, зачем не что-то делать, там же робот все делает)
что мне делать :.(