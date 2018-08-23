я разочарован в рынке ФОРЕКС :.( - страница 4
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Нашел, актерский состав уже вставляет, посмотрю однозначно, спс!
Да не за что, как по мне очень хороший фильм.
что мне делать :.(
Чтобы заниматься форексом, надо быть умным, иметь аналитическое мышление а также математический склад ума.
Но этого мало. А то можно подумать что все умные люди уже миллионеры, поскольку в этом мире много умных людей.
Надо еще и быть хладнокровным, спокойным, иметь огромное терпение и стремление к достижению цели.
Всё это правильно, но общие шаблонные слова.
Чтобы создавать для себя прибыльной торговой стратегии, надо и еще быть хорошим программистом, сделать для себя эксперта (и не один) и заниматься форексом в лучшем случае как минимум 5 лет.
Вот вы имеете все эти качества ?
У меня есть друг, зарабатывает на ставках. Живой, к счастью.
У меня тоже есть живой друг. Зарабатывает в онлайн-казино.))
У меня тоже есть живой друг. Зарабатывает в онлайн-казино.))
Он же его владелец )))
Неее... Он игроман) У него какие-то свои секреты какие ставки надо делать,
Чтобы заниматься форексом, надо быть умным, иметь аналитическое мышление а также математический склад ума.
Но этого мало. А то можно подумать что все умные люди уже миллионеры, поскольку в этом мире много умных людей.
Надо еще и быть хладнокровным, спокойным, иметь огромное терпение и стремление к достижению цели.
Всё это правильно, но общие шаблонные слова.
Чтобы создавать для себя прибыльной торговой стратегии, надо и еще быть хорошим программистом, сделать для себя эксперта (и не один) и заниматься форексом в лучшем случае как минимум 5 лет.
Вот вы имеете все эти качества ?
А даст ли форекс кухня зарабатывать трейдеру ? По моему опыту конторы(любые) не любят, когда прибыль клиента формируется за счет их убытка. Вопрос ко всем выводящем деньги с форекса.
Ок, гляну на выходных
У меня был друг Дима, талантливый программист. Увлекался футболом, написал программу для вычисления ставок по футболу для тотализатора, даже были первые успехи.
Но увы, в 35 ушел из жизни, инфаркт...
Мы еще тогда, когда появился спортлото, начали наш крестовый поход, потом спортпрогноз, а потом ставки в букмекерских конторах, когда еще не был интернет.
Но вот недавно, около 3 года назад, для ставок на спортивные игры воспользовался сайтом БК "Ma . . . .com". Точно не посчитал сколько выиграл в течение года. Mожет быть несколько тыс.$
И один "прекрасный день вижу что максимальная ставка на все игры ~1$. Обычно на одиночные игры были 100,200, 500 и даже 1000$.
Вот на мой вопрос что ответили из конторы :)
Мы еще тогда, когда появился спортлото, начали наш крестовый поход, потом спортпрогноз, а потом ставки в букмекерских конторах, когда еще не был интернет.
Но вот недавно, около 3 года назад, для ставок на спортивные игры воспользовался сайтом БК "Ma . . . .com". Точно не посчитал сколько выиграл в течение года. Mожет быть несколько тыс.$
И один "прекрасный день вижу что максимальная ставка на все игры ~1$. Обычно на одиночные игры были 100,200, 500 и даже 1000$.
Вот на мой вопрос что ответили из конторы :)
Они решили что Вам хватит ставки делать)
А даст ли форекс кухня зарабатывать трейдеру ? По моему опыту конторы(любые) не любят, когда прибыль клиента формируется за счет их убытка. Вопрос ко всем выводящем деньги с форекса.