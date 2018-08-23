я разочарован в рынке ФОРЕКС :.( - страница 4

Новый комментарий
[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

Нашел, актерский состав уже вставляет, посмотрю однозначно, спс!

Да не за что, как по мне очень хороший фильм.

 
Aleksandr Petrunin:
что мне делать :.(

Чтобы заниматься форексом, надо быть умным, иметь аналитическое мышление а также математический склад ума.

Но этого мало. А то можно подумать что все умные люди уже миллионеры, поскольку в этом мире много умных людей.

Надо еще и быть хладнокровным, спокойным, иметь огромное терпение и стремление к достижению цели. 

Всё это правильно, но общие шаблонные слова.

Чтобы создавать для себя прибыльной торговой стратегии, надо и еще быть хорошим программистом, сделать для себя эксперта (и не один) и заниматься форексом в лучшем случае как минимум 5 лет.

Вот вы имеете все эти качества ?

 
Alexey Kozitsyn:

У меня есть друг, зарабатывает на ставках. Живой, к счастью.

У меня тоже есть живой друг. Зарабатывает в онлайн-казино.))

 
Alexandr Saprykin:

У меня тоже есть живой друг. Зарабатывает в онлайн-казино.))

Он же его владелец )))
 
Evgeniy Chumakov:
Он же его владелец )))

Неее... Он игроман) У него какие-то свои секреты какие ставки надо делать,

 
Petros Shatakhtsyan:

Чтобы заниматься форексом, надо быть умным, иметь аналитическое мышление а также математический склад ума.

Но этого мало. А то можно подумать что все умные люди уже миллионеры, поскольку в этом мире много умных людей.

Надо еще и быть хладнокровным, спокойным, иметь огромное терпение и стремление к достижению цели. 

Всё это правильно, но общие шаблонные слова.

Чтобы создавать для себя прибыльной торговой стратегии, надо и еще быть хорошим программистом, сделать для себя эксперта (и не один) и заниматься форексом в лучшем случае как минимум 5 лет.

Вот вы имеете все эти качества ?

А даст ли форекс кухня зарабатывать трейдеру ? По моему опыту  конторы(любые) не любят, когда прибыль клиента формируется за счет их убытка. Вопрос ко всем выводящем деньги с форекса. 

 
Alexey Volchanskiy:

Ок, гляну на выходных

У меня был друг Дима, талантливый программист. Увлекался футболом, написал программу для вычисления ставок по футболу для тотализатора, даже были первые успехи. 

Но увы, в 35 ушел из жизни, инфаркт...

Мы еще тогда, когда появился спортлото, начали наш крестовый поход, потом спортпрогноз, а потом ставки в букмекерских конторах, когда еще не был интернет.

Но вот недавно, около 3 года назад, для ставок на спортивные игры воспользовался сайтом БК "Ma . . . .com".  Точно не посчитал сколько выиграл в течение года. Mожет быть несколько тыс.$

И один "прекрасный день вижу что максимальная ставка на все игры  ~1$. Обычно на одиночные игры были 100,200, 500 и даже 1000$. 

Вот на мой вопрос что ответили из конторы  :)



 
Petros Shatakhtsyan:

Мы еще тогда, когда появился спортлото, начали наш крестовый поход, потом спортпрогноз, а потом ставки в букмекерских конторах, когда еще не был интернет.

Но вот недавно, около 3 года назад, для ставок на спортивные игры воспользовался сайтом БК "Ma . . . .com".  Точно не посчитал сколько выиграл в течение года. Mожет быть несколько тыс.$

И один "прекрасный день вижу что максимальная ставка на все игры  ~1$. Обычно на одиночные игры были 100,200, 500 и даже 1000$. 

Вот на мой вопрос что ответили из конторы  :)



Они решили что Вам хватит ставки делать)

 
Переходите на покер
 
pivomoe:

А даст ли форекс кухня зарабатывать трейдеру ? По моему опыту  конторы(любые) не любят, когда прибыль клиента формируется за счет их убытка. Вопрос ко всем выводящем деньги с форекса. 

Идите на биржу. В отличие от ДЦ там всем по фиг, зарабатываете вы или проигрываете.
1234567891011...26
Новый комментарий