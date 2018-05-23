Подскажите MT4 или MT5? - страница 3
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А ссылочку можно?
можно картиночку :-) F1 можете наверное и сами нажать
И вообще в теме развели какой-то срач 4 vs 5 на ровном месте. Хотя она не об этом
можно картиночку :-) F1 можете наверное и сами нажать
И вообще в теме развели какой-то срач 4 vs 5 на ровном месте. Хотя она не об этом
Мне для Форекса. Поэтому разницы нет, и 4 и 5 все подходит.
Просто хотелось понять что удобнее в работе и тестировании, да и вообще перспективы платформ.
Обращаю Ваше внимание на слова "что удобнее". Они - ключевые. Средства должны соответствовать целям. Если цель попробовать, то да, торговую систему лучше реализовывать целиком в языках MQL. Без них нет доступа к обмену информацией с торговым сервером. Судя по тому, что Вы пишете ТЗ на советника, самостоятельно создавать программный комплекс для торговли Вы не намерены, хотите нанять программиста. Тогда действительно, есть смысл выбирать, MT4 или MT5, с учетом уже много лет проводимой Metaquotes политики на устранение с рынка самого популярного своего продукта. С риском утраты почти монопольного положения на рынке торговых платформ. К сожалению, в условиях, когда часть продукции MQ конкурирует с другой ее частью, оценивать перспективы этих частей невозможно. Девятилетняя история безуспешных попыток замены MT4 на MT5 свидетельствует о том, что соревнование идет далеко не так просто.
Заметной разницы между MT4 и MT5 для простых торговых действий на Форекс не вижу. А для выбора между MQL4 и MQL5 при заказе советника вполне нормальным считаю такое обоснование выбора "мне в MQL таком-то удобнее". Или проще, или быстрее. Что для Вас лучше. Ведь Вам придется иметь дело с советником, а сразу как надо не бывает, он потребует доработок. Что касается ДЦ, то их на обеих платформах сейчас уже достаточно.P.S. Программистов на MQL4 гораздо больше, выбор шире
Обращаю Ваше внимание на слова "что удобнее". Они - ключевые. Средства должны соответствовать целям. Если цель попробовать, то да, торговую систему лучше реализовывать целиком в языках MQL. Без них нет доступа к обмену информацией с торговым сервером. Судя по тому, что Вы пишете ТЗ на советника, самостоятельно создавать программный комплекс для торговли Вы не намерены, хотите нанять программиста. Тогда действительно, есть смысл выбирать, MT4 или MT5, с учетом уже много лет проводимой Metaquotes политики на устранение с рынка самого популярного своего продукта. С риском утраты почти монопольного положения на рынке торговых платформ. К сожалению, в условиях, когда часть продукции MQ конкурирует с другой ее частью, оценивать перспективы этих частей невозможно. Девятилетняя история безуспешных попыток замены MT4 на MT5 свидетельствует о том, что соревнование идет далеко не так просто.
Заметной разницы между MT4 и MT5 для простых торговых действий на Форекс не вижу. А для выбора между MQL4 и MQL5 при заказе советника вполне нормальным считаю такое обоснование выбора "мне в MQL таком-то удобнее". Или проще, или быстрее. Что для Вас лучше. Ведь Вам придется иметь дело с советником, а сразу как надо не бывает, он потребует доработок. Что касается ДЦ, то их на обеих платформах сейчас уже достаточно.P.S. Программистов на MQL4 гораздо больше, выбор шире
Я начинал на МТ5, потом перешел на 4, разницы в самом процессе торговли я не вижу, так как пользую терминал поверхностно не углубляясь в программные дебри. Все необходимые настройки, инструменты и функции для моих задач есть и на 4 и на 5.
Сейчас, когда встал вопрос о создании собственного советника, хотелось бы понимать что именно лучше в плане реализации программирования, доработок, тестов, оптимизации и т.д., и совсем не хотелось бы после всего этого пути когда, по идее, уже все готово и можно цеплять советник на реальный счет, начать искать программиста который все это перепишет под новую платформу и по сути вернуться на точку старта. Конечно, я думаю, что МТ4 проживет еще не один год, но есть ли смысл вкладывать силы в то, что пусть и надежное, но уже совсем не новое.
Я рассуждаю как пользователь. В торговле, разницы нет. Есть простая делема: МТ4 или МТ5. Классика жанра или перспективы.А за подробный ответ, спасибо.
Galaxxxy:
Конечно, я думаю, что МТ4 проживет еще не один год, но есть ли смысл вкладывать силы в то, что пусть и надежное, но уже совсем не новое.
Я рассуждаю как пользователь. В торговле, разницы нет. Есть простая делема: МТ4 или МТ5. Классика жанра или перспективы.А за подробный ответ, спасибо.
Если есть подходящий ДЦ, то МТ5, однозначно. И незачем заморачиваться с кроссплатформенностью. На века и на все случаи жизни все равно ничего не бывает.
Я думаю, что стоит ещё отметить факт того, что брокеры, которым не страшно отнести деньги, поддерживают, в основном, четвёрку. Обсуждение брокеров запрещено, так что примеров не будет, это просто личные наблюдения и сугубое имхо.
Сказки какие-то. Легенды нашего городка.)
На самом деле, ДЦ, которым "не страшно отнести деньги", в природе не существует. Разница лишь в том, что одним более страшно, другим менее. От терминала никак не зависит.)
МТ5 быстрее оптимзируется за счет использования многоядерности и облака.
Так же есть возможность прогнать н ареальных тиках.
МТ4 поддерживают почти все брокеры. МТ5 далеко не все, ососбенно, из тех кто дает минимальный спред с минимальной комиссией.
МТ5 дает возможность ототслать пачку ордеров намного быстрее чем МТ4.
Может что-то еще.
В остальном терминалы идентичные.
Я думаю, что стоит ещё отметить факт того, что брокеры, которым не страшно отнести деньги, поддерживают, в основном, четвёрку. Обсуждение брокеров запрещено, так что примеров не будет, это просто личные наблюдения и сугубое имхо.
А я, наоборот, не понесу деньги брокеру у которого только одна 4-ка. Значит что-то мутят с четверкой по старой отработанной схеме или просто нищие, что 5-ку не могут себе позволить.