Подскажите MT4 или MT5? - страница 5
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Я даже немного удивлен что эта тема дошла до 5-ой страницы, Обычно такие вопросы долго не обсуждаются.
Почитав ответы я понял что, пусть не совсем однозначно, но большинство за пятерку. Наверное где-то внутри я именно это и хотел услышать.
Спасибо всем кто ответил.
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Подскажите MT4 или MT5?
Vitaly Muzichenko, 2018.05.21 21:27Если торговля только ручная, то достаточно веб-терминала, если готовым роботом - то разницы нет, хоть четвёрка, хоть пятёрка, ну а если сам пишешь и тестируешь советники, то только мт5, и никакого мт4
Тестер в мт4 - пародия на тестер, и в нём очень просто "запилить" грааль-миллионник. В мт5 тесты более приближены к реальности, ну и конечно-же мультивалютный режим, которого в мт4 нет, и не будет. Вот и довод в пользу мт5
Да будет вам, кидать индюк на индюк можно и в четвёрке. Вот новые типы ордеров - да, приятная вещь. А в остальном для ручной торговли 4 и 5 совершенно идентичны. Торговля совами - совершенно другой вопрос, конечно.
именно путаешь. пример - в документации.
единственное визард MetaEditor не подставляет эту форму при "авто-создании" индикатора.
Увы, я всё же оказался прав частично.
Штатные индикаторы, действительно, можно бросать на другие индикаторы, но собственный пользовательский индикатор в 4-ке не получится в отличии от 5-ки. А это весьма полезное свойство.
Возвращаю свое утверждение, но с оговоркой "пользовательские индикаторы".