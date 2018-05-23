Подскажите MT4 или MT5? - страница 5

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По теме - сделайте кроссплатформенный советник, если тебе вот так остро стоит выбор торгового терминала.
Хотя результат торговли от названия терминала не зависит.

 
Galaxxxy:

Я даже немного удивлен что эта тема дошла до 5-ой страницы, Обычно такие вопросы долго не обсуждаются. 

Почитав ответы я понял что, пусть не совсем однозначно, но большинство за пятерку. Наверное где-то внутри я именно это и хотел услышать. 

Спасибо всем кто ответил.

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Подскажите MT4 или MT5?

Vitaly Muzichenko, 2018.05.21 21:27

Если торговля только ручная, то достаточно веб-терминала, если готовым роботом - то разницы нет, хоть четвёрка, хоть пятёрка, ну а если сам пишешь и тестируешь советники, то только мт5, и никакого мт4

Тестер в мт4 - пародия на тестер, и в нём очень просто "запилить" грааль-миллионник. В мт5 тесты более приближены к реальности, ну и конечно-же мультивалютный режим, которого в мт4 нет, и не будет. Вот и довод в пользу мт5

 
SeriousRacoon:

Да будет вам, кидать индюк на индюк можно и в четвёрке. Вот новые типы ордеров - да, приятная вещь. А в остальном для ручной торговли 4 и 5 совершенно идентичны. Торговля совами - совершенно другой вопрос, конечно.

Maxim Kuznetsov:

именно путаешь. пример - в документации.

единственное визард MetaEditor не подставляет эту форму при "авто-создании" индикатора.

Увы, я всё же оказался прав частично.  

Штатные индикаторы, действительно, можно бросать на другие индикаторы, но собственный пользовательский индикатор в 4-ке не получится в отличии от 5-ки. А это весьма полезное свойство.


Возвращаю свое утверждение, но с оговоркой "пользовательские индикаторы".
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