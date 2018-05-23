Подскажите MT4 или MT5?

Новый комментарий
 
Заканчиваю писать ТЗ для советника. Посоветуйте пожалуйста на какую платформу его ориентировать  MT4 или MT5? У какой платформы какие плюсы и минусы при написании и при тестировании советника? И какие перспективы этих платфрм?

За последние годы я вижу медленный, но все же уход от 4 платформы, как долго она еще будет актуальна? Не напрашивается ли в ближайшем будущем МТ6?

Если кто то что то знает подскажите пожалуйста
 

MT4 имеет смысл только если есть любимый ДЦ, который не поддерживает MT5.

Большинство уже давно поддерживает и MT4 и MT5.

Поэтому MT5 как более продвинутая платформа.

MT5 может тестировать по реальным тикам, с реальным историческим спредом, что на порядок точнее, чем MT4/

 

Спасибо за ответ.

 
Нормальный программист спокойно сделает кросс-платформенный. И тогда проблем не будет с использованием в обоих версиях.
 
Это я уже понял что, если ошибусь с выбором проблем не будет. Вопрос в нормальном программисте. 
 
Galaxxxy:
Это я уже понял что, если ошибусь с выбором проблем не будет. Вопрос в нормальном программисте. 

Да желательно начать работать с тем кто напишет сразу код под MQL4/5.

 
А в чем смысл этой идеи?
 
Galaxxxy:
Заканчиваю писать ТЗ для советника. Посоветуйте пожалуйста на какую платформу его ориентировать  MT4 или MT5? У какой платформы какие плюсы и минусы при написании и при тестировании советника? И какие перспективы этих платфрм?

За последние годы я вижу медленный, но все же уход от 4 платформы, как долго она еще будет актуальна? Не напрашивается ли в ближайшем будущем МТ6?

Если кто то что то знает подскажите пожалуйста

Глупость какая..при чём тут 4/5, да хоть 6/7

* какой терминал лично используете в торговле

 * и на котором лежат денюшки и слаженные отношения с DC

 * на котором "выстрадана" стратегия

 * на котором будете проверять результат

 * на котором будете использовать робота

вот под тот и заказывайте советник.
 
Maxim Kuznetsov:


 * на котором будете проверять результат

 * на котором будете использовать робота

вот под тот и заказывайте советник.
Спасибо. Вот это очень ценный совет.
 
Maxim Kuznetsov:

Глупость какая..при чём тут 4/5, да хоть 6/7

* какой терминал лично используете в торговле

 * и на котором лежат денюшки и слаженные отношения с DC

 * на котором "выстрадана" стратегия

 * на котором будете проверять результат

 * на котором будете использовать робота

вот под тот и заказывайте советник.

Не вижу глупости обращаясь за советом.

Сейчас МТ4, но безболезненно могу перейти и на МТ5

С ДЦ проблем тоже нет, есть возможность и 4 и 5

А вот на какой платформе использовать и тестировать лучше, если нет разницы, это я и хотел услышать.

 
Galaxxxy:

Не вижу глупости обращаясь за советом.

Сейчас МТ4, но безболезненно могу перейти и на МТ5

С ДЦ проблем тоже нет, есть возможность и 4 и 5

А вот на какой платформе использовать и тестировать лучше, если нет разницы, это я и хотел услышать.

MT4 очень хорошая платформа, но MT5 гораздо лучше.

Например:

- МТ5 динамичная развивающаяся платформа в отличии от статичной МТ4 (больше не развивается) 

- программы написанные на MQL5 работают намного быстрее ввиду использования многоядерности  64 битных процессоров, более разумного использования памяти и продвинутого компилятора 

- наличие ордеров Buy Stop Limit и Sell Stop Limit

- возможность использовать неттинговую систему учета ордеров, что для реальной торговли гораздо эффективней, т.к. необходимо меньшее количество команд брокеру.

- возможность рисовать разноцветные индикаторные линии

- возможность прикреплять пользовательские индикаторы не только к данным графика цены, но и к другим индикаторам

Например:


и многое другое ...

12345
Новый комментарий