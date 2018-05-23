Подскажите MT4 или MT5?
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MT4 имеет смысл только если есть любимый ДЦ, который не поддерживает MT5.
Большинство уже давно поддерживает и MT4 и MT5.
Поэтому MT5 как более продвинутая платформа.
MT5 может тестировать по реальным тикам, с реальным историческим спредом, что на порядок точнее, чем MT4/
Спасибо за ответ.
Это я уже понял что, если ошибусь с выбором проблем не будет. Вопрос в нормальном программисте.
Да желательно начать работать с тем кто напишет сразу код под MQL4/5.
Глупость какая..при чём тут 4/5, да хоть 6/7
* какой терминал лично используете в торговле
* и на котором лежат денюшки и слаженные отношения с DC
* на котором "выстрадана" стратегия
* на котором будете проверять результат
* на котором будете использовать робота
* на котором будете проверять результат
* на котором будете использовать робота
Глупость какая..при чём тут 4/5, да хоть 6/7
* какой терминал лично используете в торговле
* и на котором лежат денюшки и слаженные отношения с DC
* на котором "выстрадана" стратегия
* на котором будете проверять результат
* на котором будете использовать робота
Не вижу глупости обращаясь за советом.
Сейчас МТ4, но безболезненно могу перейти и на МТ5
С ДЦ проблем тоже нет, есть возможность и 4 и 5
А вот на какой платформе использовать и тестировать лучше, если нет разницы, это я и хотел услышать.
Не вижу глупости обращаясь за советом.
Сейчас МТ4, но безболезненно могу перейти и на МТ5
С ДЦ проблем тоже нет, есть возможность и 4 и 5
А вот на какой платформе использовать и тестировать лучше, если нет разницы, это я и хотел услышать.
MT4 очень хорошая платформа, но MT5 гораздо лучше.
Например:
- МТ5 динамичная развивающаяся платформа в отличии от статичной МТ4 (больше не развивается)
- программы написанные на MQL5 работают намного быстрее ввиду использования многоядерности 64 битных процессоров, более разумного использования памяти и продвинутого компилятора
- наличие ордеров Buy Stop Limit и Sell Stop Limit
- возможность использовать неттинговую систему учета ордеров, что для реальной торговли гораздо эффективней, т.к. необходимо меньшее количество команд брокеру.
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