Тренд-следящие торговые системы - страница 9

Новый комментарий
[Удален]  
Sergey Lazarenko:

Ты вот имеешь взгляд на "шум, канал", а где он описан? Где базовый Определения? Ведь чтобы с тобой согласиться, либо тебя опровергнуть надо знать Аксиомы, на которые ты опираешься...

А иначе все превращается в Шоу под названием: "сам дурак"

описывал уже, и не раз... 

А вот шоу -- это твоё.

 
Олег avtomat:

описывал уже, и не раз... 

А вот шоу -- это твоё.

так ты дай ссылку

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

так ты дай ссылку

в недрах моей ветки: https://www.mql5.com/ru/forum/133625 

Кстати, сегодня ветке исполнилось ровно семь лет.

Рынок -- управляемая динамическая система.
Рынок -- управляемая динамическая система.
  • 2011.05.19
  • www.mql5.com
Прежде всего необходимо дать определение, что из себя представляет управляемая динамическая система, и как это соотнести с рынком, явлением, в пред...
 
Олег avtomat:

в недрах моей ветки: https://www.mql5.com/ru/forum/133625 

Кстати, сегодня ветке исполнилось ровно семь лет.

Все мне ясно теперь

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

Все мне ясно теперь

Ну, если уж всё тебе ясно теперь, то вот тебе моя картина движения EURUSD Daily   (сравни со своими линиями)

 

.

Видишь, где начало тренда?  Видишь, где торможение?

А твои правила дали линию тренда только тогда, когда тренд уже выдохся...

Так тебе стало яснее теперь?

==================


зы

Привожу для сравнения твою картинку

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Тренд-следящие торговые системы

Sergey Lazarenko, 2018.05.17 17:21

Тренд определяют по расположению Вершин и Впадин... без Индикаторов...


"без Индикаторов..."  ??? ;))))   Это потому, что ты не умеешь их создавать и ими пользоваться.

видимо, ты даже не понимаешь того факта, что твои линии также являются индикаторами.


 
Sergey Lazarenko:

мда... еще один, а что тогда есть?

А постулат, что история повторяется тоже не работает?

мда... еще один, ну если б это работало - то все гребли бабло лопатами - История не повторяется- на одни и те же новости цена ведёт себя всегда по разному - это потом "аналитики" придумывают, что цена уже учла эту новость и тд и тп, а уж о тех индикаторах и говорить не приходится :) нет ни одного дающего больше 50

 а что тогда есть? - игра есть :) - игра с отрицательным мат.ожиданием...хуже чем рулетка, там хоть в казино идёт 3% а в форе и до 40%  :)

- в долгой игре всегда проиграешь - можно лишь УРВАТЬ с рынка 10.000% с помощью системы ставок...

 
Олег avtomat:

Ну, если уж всё тебе ясно теперь

мне ясно, что ты свою технологию не желаешь никому показывать, или объяснять... ты мне сунул 300 страниц писанины, которую развел на 7 лет... И предположил что я буду что-то там выискивать? Тебе что трудно в блоге основную мысль написать? Или ты тут трейдеров, торгующих без робота лохами считаешь?

Торможение влегкую можно увидеть нарисовав канал, как и ускорение... да только когда цена тормозит, то после этого 1)может дать новый Импульс, а может и дать разворот... Так что оно практически ничего не значит, кроме того, что надо приготовиться!

Но суть не в этом, с тобой о чем разговаривать? О твоих загадках? 

Да, кстати, можно было бы поискать ответы на этих 300-ах страницах? Но ради чего? Где плод твоих разработок? У тебя ссылка на Муфхбоок есть, да только ты ее затер... То есть результат Нуль? Или сколько?

А раз Нуль то о чем говорить? Обсуждать красивые слова?

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

мне ясно, что ты свою технологию не желаешь никому показывать, или объяснять... ты мне сунул 300 страниц писанины, которую развел на 7 лет... И предположил что я буду что-то там выискивать? Тебе что трудно в блоге основную мысль написать? Или ты тут большинство лохами считаешь?

Торможение влегкую можно увидеть нарисовав канал, как и ускорение... да только когда цена тормозит, то после этого 1)может дать новый Импульс, а может и дать разворот... Так что оно практически ничего не значит, кроме того, что надо приготовиться!

Но суть не в этом, с тобой о чем разговаривать? О твоих загадках? 

Да, кстати, можно было бы поискать ответы на этих 300-ах страницах? Но ради чего? Где плод твоих разработок? У тебя ссылка на Муфхбоок есть, да только ты ее затер... То есть результат Нуль? Или сколько?

А раз Нуль то о чем говорить? Обсуждать красивые слова?

Действительно, говорить мне с тобой не о чем.

 
Олег avtomat:

Действительно, говорить мне с тобой не о чем.

И действительно, 7 лет одну тему "жуешь" а где результат? С тобой свяжешься, и еще лет на 7 зависнешь...

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

И действительно, 7 лет одну тему "жуешь" а где результат? С тобой свяжешься, и еще лет на 7 зависнешь...

да уж...  100-летнюю жвачку тебе жевать приятней да и комфортно мозги не напрягать.

Будь здоров.

12345678910111213141516...19
Новый комментарий