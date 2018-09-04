Тренд-следящие торговые системы - страница 9
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Ты вот имеешь взгляд на "шум, канал", а где он описан? Где базовый Определения? Ведь чтобы с тобой согласиться, либо тебя опровергнуть надо знать Аксиомы, на которые ты опираешься...
А иначе все превращается в Шоу под названием: "сам дурак"
описывал уже, и не раз...
А вот шоу -- это твоё.
описывал уже, и не раз...
А вот шоу -- это твоё.
так ты дай ссылку
так ты дай ссылку
в недрах моей ветки: https://www.mql5.com/ru/forum/133625
Кстати, сегодня ветке исполнилось ровно семь лет.
в недрах моей ветки: https://www.mql5.com/ru/forum/133625
Кстати, сегодня ветке исполнилось ровно семь лет.
Все мне ясно теперь
Все мне ясно теперь
Ну, если уж всё тебе ясно теперь, то вот тебе моя картина движения EURUSD Daily (сравни со своими линиями)
.
Видишь, где начало тренда? Видишь, где торможение?
А твои правила дали линию тренда только тогда, когда тренд уже выдохся...
Так тебе стало яснее теперь?
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зы
Привожу для сравнения твою картинку
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тренд-следящие торговые системы
Sergey Lazarenko, 2018.05.17 17:21
Тренд определяют по расположению Вершин и Впадин... без Индикаторов...
"без Индикаторов..." ??? ;)))) Это потому, что ты не умеешь их создавать и ими пользоваться.
видимо, ты даже не понимаешь того факта, что твои линии также являются индикаторами.
мда... еще один, а что тогда есть?
А постулат, что история повторяется тоже не работает?
мда... еще один, ну если б это работало - то все гребли бабло лопатами - История не повторяется- на одни и те же новости цена ведёт себя всегда по разному - это потом "аналитики" придумывают, что цена уже учла эту новость и тд и тп, а уж о тех индикаторах и говорить не приходится :) нет ни одного дающего больше 50
а что тогда есть? - игра есть :) - игра с отрицательным мат.ожиданием...хуже чем рулетка, там хоть в казино идёт 3% а в форе и до 40% :)
- в долгой игре всегда проиграешь - можно лишь УРВАТЬ с рынка 10.000% с помощью системы ставок...
Ну, если уж всё тебе ясно теперь
мне ясно, что ты свою технологию не желаешь никому показывать, или объяснять... ты мне сунул 300 страниц писанины, которую развел на 7 лет... И предположил что я буду что-то там выискивать? Тебе что трудно в блоге основную мысль написать? Или ты тут трейдеров, торгующих без робота лохами считаешь?
Торможение влегкую можно увидеть нарисовав канал, как и ускорение... да только когда цена тормозит, то после этого 1)может дать новый Импульс, а может и дать разворот... Так что оно практически ничего не значит, кроме того, что надо приготовиться!
Но суть не в этом, с тобой о чем разговаривать? О твоих загадках?
Да, кстати, можно было бы поискать ответы на этих 300-ах страницах? Но ради чего? Где плод твоих разработок? У тебя ссылка на Муфхбоок есть, да только ты ее затер... То есть результат Нуль? Или сколько?
А раз Нуль то о чем говорить? Обсуждать красивые слова?
мне ясно, что ты свою технологию не желаешь никому показывать, или объяснять... ты мне сунул 300 страниц писанины, которую развел на 7 лет... И предположил что я буду что-то там выискивать? Тебе что трудно в блоге основную мысль написать? Или ты тут большинство лохами считаешь?
Торможение влегкую можно увидеть нарисовав канал, как и ускорение... да только когда цена тормозит, то после этого 1)может дать новый Импульс, а может и дать разворот... Так что оно практически ничего не значит, кроме того, что надо приготовиться!
Но суть не в этом, с тобой о чем разговаривать? О твоих загадках?
Да, кстати, можно было бы поискать ответы на этих 300-ах страницах? Но ради чего? Где плод твоих разработок? У тебя ссылка на Муфхбоок есть, да только ты ее затер... То есть результат Нуль? Или сколько?
А раз Нуль то о чем говорить? Обсуждать красивые слова?
Действительно, говорить мне с тобой не о чем.
Действительно, говорить мне с тобой не о чем.
И действительно, 7 лет одну тему "жуешь" а где результат? С тобой свяжешься, и еще лет на 7 зависнешь...
И действительно, 7 лет одну тему "жуешь" а где результат? С тобой свяжешься, и еще лет на 7 зависнешь...
да уж... 100-летнюю жвачку тебе жевать приятней да и комфортно мозги не напрягать.
Будь здоров.