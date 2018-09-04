Тренд-следящие торговые системы - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На самом деле всё гораздо проще...И на мой взгляд графопостроения на M15 да ещё в приделах дня - лихой самообман..
что проще-то? Я на твоем рисунке ничего понять не могу... Где у тебя Тренд? Как ты его определил? Твоя точка входа на рисунке, при открытии Биржи, это точка входа определенная "задним числом"
где у вас точки входа? Как стопы ставите? ну и как профит берете?
#3308
#3308
тебя никто не понимает
что проще-то? Я на твоем рисунке ничего понять не могу... Где у тебя Тренд? Как ты его определил? Твоя точка входа на рисунке, при открытии Биржи, это точка входа определенная "задним числом"
а тренд вы придумали. Точнее в шуме и естественных циклах младшего ТФ вы видите то что хотите увидеть, а не то что есть.
Мой рисунок - это контр-тезис к вашей граф.разметке, он просто иллюстрирует происходившее на без "Впадин","Восходящих Коррекционных откатов" и прочей ерунды c БольшихБукв(!!).
а тренд вы придумали. Точнее в шуме и естественных циклах младшего ТФ вы видите то что хотите увидеть, а не то что есть.
Мой рисунок - это контр-тезис к вашей граф.разметке, он просто иллюстрирует происходившее на без "Впадин","Восходящих Коррекционных откатов" и прочей ерунды c БольшихБукв(!!).
Тренд придумал не я, первое определение Тренда дал Чарльз Доу, более 100 лет назад, и им успешно пользовались после него, успешно пользуются сейчас... У меня в профиле мониторинг счетов, в нем идет торговля по Тренду, который определяется по Вершинам и Впадинам...
То что я рисую, это объективная реальность, на которую можно опереться.
Так что я ничего не придумывал
тебя никто не понимает
ну нет, так нет...
ну, а тебя-то все понимают?
Точнее в шуме и естественных циклах младшего ТФ вы видите то что хотите увидеть, а не то что есть.
Мой рисунок - это контр-тезис к вашей граф.разметке, он просто иллюстрирует происходившее на без "Впадин","Восходящих Коррекционных откатов" и прочей ерунды c БольшихБукв(!!).
нет на рынке шума... Шум придумали те, кто не понимает происходящее, раз не понимаешь, то что делать? Все правильно, отодвинуть в сторону, сделать вид, что ничего не происходит... На Внутри-часовом Интервале ничего не происходит, там колебания, которые ничего не значат. Так если вас это устраивает, то и живите сами с этим, а других то зачем поучаете глупости?
ну, а тебя-то все понимают?
не все, но разобраться(ИМХО) можно, берешь график и чертишь Тренд, Нисходящий Тренд: каждая последующая Впадина и Вершина ниже предыдущей
Вот на рисунке Тренд соотвествует определению, данному Чарльзом Доу 100 лет назад? Если нет, то почему?
если соотвествует, тогда подтвердите...
не все, но разобраться(ИМХО) можно, берешь график и чертишь Тренд, Нисходящий Тренд: каждая последующая Впадина и Вершина ниже предыдущей
к сожалению рынку глубоко пофиг, что и где Вы рисуете, на истории можно еще и не такое нарисовать , пройдено все это уже давно
ЗЫ: если тренды перестанут работать по Вашим рисункам - переходите на систему "трех экранов Элдера", там проще - если прогноз не удачный, ну значит не тот ТФ смотрели ))))
ЗЫЗЫ: следующий шаг обычно звучит как: это не работает на валютах, т.к. теханализ создавался для торговли акциями .....
сделать вид, что ничего не происходит... На Внутри-часовом Интервале ничего не происходит, там колебания, которые ничего не значат. Так если вас это устраивает, то и живите сами с этим, а других то зачем поучаете глупости?
ну Вы же примерно этим тоже и занимаетесь, включите тестер стратегий в режиме визуализации, нажмите паузу, нарисуйте разметку и посмотрите в тестере Ваш прогноз.... - хотя мало кто так себя проверяет, обычно рисуют, торгуют, опять рисуют....
к сожалению рынку глубоко пофиг, что и где Вы рисуете, на истории можно еще и не такое нарисовать , пройдено все это уже давно
ЗЫ: если тренды перестанут работать по Вашим рисункам - переходите на систему "трех экранов Элдера", там проще - если прогноз не удачный, ну значит не тот ТФ смотрели ))))
ЗЫЗЫ: следующий шаг обычно звучит как: это не работает на валютах, т.к. теханализ создавался для торговли акциями .....
ну Вы же примерно этим тоже и занимаетесь, включите тестер стратегий в режиме визуализации, нажмите паузу, нарисуйте разметку и посмотрите в тестере Ваш прогноз.... - хотя мало кто так себя проверяет, обычно рисуют, торгуют, опять рисуют....
С чего вы взяли, что рынку пофиг на мои рисунки? В книжках прочитали? И что вы там прошли давно? Сомневаюсь... а вот то, что повторяете за глупцами, это хорошо видно.
Три Экрана Элдера неточно определяют Тренд...
Мне не надо гонять что-то в Тестере, я уже по этой ТС более 1 000 сделок совершил, и все работает, цена идет по Глобальному тренду...
Мое подтверждение, это статистика счета... Вы то ее как оспорите?
------------
Как раз на акциях хреновасто работает, а вот на валютном рынке - Идеально