Тренд-следящие торговые системы - страница 5

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Maxim Kuznetsov:

На самом деле всё гораздо проще...И на мой взгляд графопостроения на M15 да ещё в приделах дня - лихой самообман..


что проще-то? Я на твоем рисунке ничего понять не могу... Где у тебя Тренд? Как ты его определил? Твоя точка входа на рисунке, при открытии Биржи, это точка входа определенная "задним числом"

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

где у вас точки входа? Как стопы ставите? ну и как профит берете?

  

 
Олег avtomat:

  

тебя никто не понимает

 
Sergey Lazarenko:

что проще-то? Я на твоем рисунке ничего понять не могу... Где у тебя Тренд? Как ты его определил? Твоя точка входа на рисунке, при открытии Биржи, это точка входа определенная "задним числом"

а тренд вы придумали. Точнее в шуме и естественных циклах младшего ТФ вы видите то что хотите увидеть, а не то что есть.

Мой рисунок - это контр-тезис к вашей граф.разметке, он просто иллюстрирует происходившее на без "Впадин","Восходящих Коррекционных откатов" и прочей ерунды c БольшихБукв(!!).

 
Maxim Kuznetsov:

а тренд вы придумали. Точнее в шуме и естественных циклах младшего ТФ вы видите то что хотите увидеть, а не то что есть.

Мой рисунок - это контр-тезис к вашей граф.разметке, он просто иллюстрирует происходившее на без "Впадин","Восходящих Коррекционных откатов" и прочей ерунды c БольшихБукв(!!).

Тренд придумал не я, первое определение Тренда дал Чарльз Доу, более 100 лет назад, и им успешно пользовались после него, успешно пользуются сейчас... У меня в профиле мониторинг счетов, в нем идет торговля по Тренду, который определяется по Вершинам и Впадинам...

То что я рисую, это объективная реальность, на которую можно опереться.

Так что я ничего не придумывал

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

тебя никто не понимает

ну нет, так нет...

ну, а тебя-то все понимают?

 
Maxim Kuznetsov:

Точнее в шуме и естественных циклах младшего ТФ вы видите то что хотите увидеть, а не то что есть.

Мой рисунок - это контр-тезис к вашей граф.разметке, он просто иллюстрирует происходившее на без "Впадин","Восходящих Коррекционных откатов" и прочей ерунды c БольшихБукв(!!).

нет на рынке шума... Шум придумали те, кто не понимает происходящее, раз не понимаешь, то что делать? Все правильно, отодвинуть в сторону, сделать вид, что ничего не происходит... На Внутри-часовом Интервале ничего не происходит, там колебания, которые ничего не значат. Так если вас это устраивает, то и живите сами с этим, а других то зачем поучаете глупости?

 
Олег avtomat:


ну, а тебя-то все понимают?

не все, но разобраться(ИМХО) можно, берешь график и чертишь Тренд, Нисходящий Тренд: каждая последующая Впадина и Вершина ниже предыдущей


Вот на рисунке Тренд соотвествует определению, данному Чарльзом Доу 100 лет назад? Если нет, то почему?

если соотвествует, тогда подтвердите...

 
Sergey Lazarenko:

не все, но разобраться(ИМХО) можно, берешь график и чертишь Тренд, Нисходящий Тренд: каждая последующая Впадина и Вершина ниже предыдущей

к сожалению рынку глубоко пофиг, что и где Вы рисуете, на истории можно еще и не такое нарисовать , пройдено все это уже давно

ЗЫ: если тренды перестанут работать по Вашим рисункам - переходите на систему "трех экранов Элдера", там проще - если прогноз не удачный, ну значит не тот ТФ смотрели ))))

ЗЫЗЫ: следующий шаг обычно звучит как: это не работает на валютах, т.к. теханализ создавался для торговли акциями .....

Sergey Lazarenko:

сделать вид, что ничего не происходит... На Внутри-часовом Интервале ничего не происходит, там колебания, которые ничего не значат. Так если вас это устраивает, то и живите сами с этим, а других то зачем поучаете глупости?

ну Вы же примерно этим тоже и занимаетесь, включите тестер стратегий в режиме визуализации, нажмите паузу, нарисуйте разметку и посмотрите в тестере Ваш прогноз.... - хотя мало кто так себя проверяет, обычно рисуют, торгуют, опять рисуют....

 
Igor Makanu:

к сожалению рынку глубоко пофиг, что и где Вы рисуете, на истории можно еще и не такое нарисовать , пройдено все это уже давно

ЗЫ: если тренды перестанут работать по Вашим рисункам - переходите на систему "трех экранов Элдера", там проще - если прогноз не удачный, ну значит не тот ТФ смотрели ))))

ЗЫЗЫ: следующий шаг обычно звучит как: это не работает на валютах, т.к. теханализ создавался для торговли акциями .....

ну Вы же примерно этим тоже и занимаетесь, включите тестер стратегий в режиме визуализации, нажмите паузу, нарисуйте разметку и посмотрите в тестере Ваш прогноз.... - хотя мало кто так себя проверяет, обычно рисуют, торгуют, опять рисуют....

С чего вы взяли, что рынку пофиг на мои рисунки? В книжках прочитали? И что вы там прошли давно? Сомневаюсь... а вот то, что повторяете за глупцами, это хорошо видно.

Три Экрана Элдера неточно определяют Тренд... 

Мне не надо гонять что-то в Тестере, я уже по этой ТС более 1 000 сделок совершил, и все работает, цена идет по Глобальному тренду...

Мое подтверждение, это статистика счета... Вы то ее как оспорите?

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Как раз на акциях хреновасто работает, а вот на валютном рынке - Идеально

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