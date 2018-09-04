Тренд-следящие торговые системы - страница 12
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а где Глобальный Тренд? Где Коррекционный откат? Как вообще ваш рисунок понять?
Тенденция определяется направлением импульса. Разве не ясно куда направлен импульс? Все движения против импульса коррекция.
Тенденция определяется направлением импульса. Разве не ясно куда направлен импульс? Все движения против импульса коррекция.
Ну если так, то тут точка входа при пробой Впадина 1, и при этом уже будет Нисходящий канал(на самом Верху).
а где Глобальный Тренд? Где Коррекционный откат? Как вообще ваш рисунок понять?
Ну если так, то тут точка входа при пробой Впадина 1, и при этом уже будет Нисходящий канал(на самом Верху).
Оптимальный вход мог бы быть при отскоке от уровня(чуть ниже стоплосса). Причём можно было заходить дважды.
Оптимальный вход мог бы быть при отскоке от уровня(чуть ниже стоплосса). Причём можно было заходить дважды.
вы рисуйте картинку, я вас не понимаю... От какого уровня Отбой?
вы рисуйте картинку, я вас не понимаю... От какого уровня Отбой?
Читайте внимательней. Я указал, уровень чуть ниже чем ваш стоплосс.
вы рисуйте картинку, я вас не понимаю... От какого уровня Отбой?
теперь понятно... Я с уровнями на отбой вообще не работаю, так что не отслеживаю... поэтому и не мог понять, от чего отбой.
Считаю, что входить надо при пробое экстремумов 1 и 2, но не 3. Цена при коррекции может долго болтаться и пробивать локальные экстремумы образованные ломанной кривой коррекции. Но куда пойдёт цена можно судить лишь после пробоя экстремумов 1 и 2.
Я бы напротив не рекомендовал "ничего пробивать". Стоп сильно большой получается. крайняя точка отката-коррекции без особых проблем рассчитывается практически на любой размерности от тиков до "неделек". Там где у "пробойщиков" обычно стопы стоят, нужно как раз входить. После пробоя 1 или 2 уже пора на выход готовиться, сидя с приличным профитом, но уж никак не входить. Точка три - трошке лучше, но тоже не фонтан, по моим нынешним меркам. Предпочитаю для входа с неприлично маленьким стопом, нулевую точку, она же "точка монтирования" тренда.
Я бы напротив не рекомендовал бы "ничего пробивать". ...
Цене не прикажешь и не порекомендуешь, она никого не слушается.) А если серьёзно, то я не рекламирую эту систему, а лишь пытаюсь показать, что вход при пробое т. 3 более рискован, чем при пробое т. 2.