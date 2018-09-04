Тренд-следящие торговые системы - страница 12

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Sergey Lazarenko:

а где Глобальный Тренд? Где Коррекционный откат? Как вообще ваш рисунок понять? 

Тенденция определяется направлением импульса. Разве не ясно куда направлен импульс? Все движения против импульса коррекция.

 
khorosh:

Тенденция определяется направлением импульса. Разве не ясно куда направлен импульс? Все движения против импульса коррекция.

Ну если так, то тут точка входа при пробой Впадина 1, и при этом уже будет Нисходящий канал(на самом Верху). 


 
Sergey Lazarenko:

а где Глобальный Тренд? Где Коррекционный откат? Как вообще ваш рисунок понять? 

 Как любой прогноз. Цена пойдет, туда
 
 
Sergey Lazarenko:

Ну если так, то тут точка входа при пробой Впадина 1, и при этом уже будет Нисходящий канал(на самом Верху). 


Оптимальный вход мог бы быть при отскоке от уровня(чуть ниже стоплосса). Причём можно было заходить дважды.

 
khorosh:

Оптимальный вход мог бы быть при отскоке от уровня(чуть ниже стоплосса). Причём можно было заходить дважды.

вы рисуйте картинку, я вас не понимаю... От какого уровня Отбой?

 
Sergey Lazarenko:

вы рисуйте картинку, я вас не понимаю... От какого уровня Отбой?

Читайте внимательней. Я указал, уровень чуть ниже чем ваш стоплосс.

 
Sergey Lazarenko:

вы рисуйте картинку, я вас не понимаю... От какого уровня Отбой?

 
khorosh:

теперь понятно... Я с уровнями на отбой вообще не работаю, так что не отслеживаю... поэтому и не мог понять, от чего отбой.

 
khorosh:

Считаю, что входить надо при пробое экстремумов 1 и 2, но не 3. Цена при коррекции может долго болтаться и пробивать локальные экстремумы образованные ломанной кривой коррекции. Но куда пойдёт цена можно судить лишь после пробоя экстремумов 1 и 2.


Я бы напротив не рекомендовал  "ничего пробивать".     Стоп сильно большой получается.     крайняя точка отката-коррекции  без особых проблем рассчитывается практически на любой размерности от тиков до "неделек".     Там где у "пробойщиков"  обычно  стопы стоят, нужно как раз   входить.   После пробоя 1 или 2 уже пора на выход готовиться, сидя с приличным профитом,  но уж никак не входить.      Точка три - трошке лучше, но тоже  не фонтан, по моим нынешним меркам.   Предпочитаю  для входа  с неприлично маленьким стопом, нулевую точку, она же "точка монтирования"  тренда.

 
Wizard2018:

Я бы напротив не рекомендовал бы  "ничего пробивать". ...  

Цене не прикажешь и не порекомендуешь, она никого не слушается.) А если серьёзно, то я не рекламирую эту систему, а лишь пытаюсь показать, что вход при пробое т. 3 более рискован, чем при пробое т. 2.

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