Тренд-следящие торговые системы
Кто-нибудь может сообщить что-то полезное о "тренд-следящих торговых системах для валютного рынка"?
а что тебя интересует?
Полезное для тебя что?
а что тебя интересует?
Полезное для тебя что?
В первую очередь - как они работают, или как должны работать, чисто теоретически и практически. Ну и конечный результат - максимально достижимая доходность на единичных лотах, к примеру.
В первую очередь - как они работают, или как должны работать, чисто теоретически и практически. Ну и конечный результат - максимально достижимая доходность на единичных лотах, к примеру.
Принцип их работы следует из названия: определить тренд и держать сделку в его направлении. Как только тренд угасает или обнаружен противоположный - сделка закрывается. Проблема, как всегда, в определении факта наличия тренда.
Принцип их работы следует из названия: определить тренд и держать сделку в его направлении. Как только тренд угасает или обнаружен противоположный - сделка закрывается. Проблема, как всегда, в определении факта наличия тренда.
Фокус в том, что тренд трудно определяем, и особенно - при его окончании. Впрочем, и при определении Начала Тренда возможны ошибки, но они менее болезненны.
Поэтому хотелось бы иметь какие-то более надежные признаки, чем, к примеру, машки или ЗигЗаг.
В первую очередь - как они работают, или как должны работать, чисто теоретически и практически. Ну и конечный результат - максимально достижимая доходность на единичных лотах, к примеру.
Существуют два вида точек входа при торговле по Тренду.
1)Имеем Восходящий Тренд(каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей), после того, как цена ушла в Коррекцию, выставляем ордер на пробой образованной Вершины, стоп-лосс за текущую Впадину.
Этот способ неэкономичный, цена редко делает длинный ход после обновления предыдущей Вершины, стоп-лосс получается большой.
2)После того, как цена обновила предыдущую Вершину, ждем Коррекции, потом завершения Коррекции(ее слома) и только после этого открываемся по направлению Тренда, стоп-лосс за текущей Впадиной. В этом случае размер предполагаемого хода повыше, и стоп-лосс поменьше.
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Что еще за единичные лоты? И что значит конечный результат?
Фокус в том, что тренд трудно определяем, и особенно - при его окончании. Впрочем, и при определении Начала Тренда возможны ошибки, но они менее болезненны.
Поэтому хотелось бы иметь какие-то более надежные признаки, чем, к примеру, машки или ЗигЗаг.
Тренд определяют по расположению Вершин и Впадин... без Индикаторов...
Тренд определяют по расположению Вершин и Впадин... без Индикаторов...
Нужен быстро и правильно работающий советник, т.е. советник, приносящий Прибыль, а не Убытки.
Размер прибыли, помимо прочих моментов, напрямую зависит от размера (лотности) открываемой сделки.
Сделки размером в один лот (100000 ед котируемой валюты) кто-то когда-то обозвал "единичными",
это значение показалось мне удобным для учета и сравнения во многих случаях, поэтому я его и использую.
При этом желательно стремиться к получению наибольшей ВЫГОДЫ, как лучшему соотношению текущих затрат
и получаемой прибыли.
Графика - очень полезная вещь для анализа, и это не оспаривается. Но для внутри-дневной текучки требуется
более плотное приближение к СУТИ выполняемой работы!
Нужен быстро и правильно работающий советник, т.е. советник, приносящий Прибыль, а не Убытки.
Размер прибыли, помимо прочих моментов, напрямую зависит от размера (лотности) открываемой сделки.
Сделки размером в один лот (100000 ед котируемой валюты) кто-то когда-то обозвал "единичными",
это значение показалось мне удобным для учета и сравнения во многих случаях, поэтому я его и использую.
При этом желательно стремиться к получению наибольшей ВЫГОДЫ, как лучшему соотношению текущих затрат
и получаемой прибыли.
Графика - очень полезная вещь для анализа, и это не оспаривается. Но для внутри-дневной текучки требуется
более плотное приближение к СУТИ выполняемой работы!
Советника Трендового(приносящего прибыль) не знаю, знаю Торговые Стратегии(ручные) которые приносят прибыль... Чтобы сделать хорошего робота, на это потребуется очень много времени и денег... Потому как очень много нюансов, Примитив типа если цена выше средней и Стохастик развернулся просто не работает...
Нужен быстро и правильно работающий советник, т.е. советник, приносящий Прибыль, а не Убытки.
...
Они все быстро работают. А вот насчет прибыли - это фантастика.
Нужен быстро и правильно работающий советник, т.е. советник, приносящий Прибыль, а не Убытки.
Всем такой нужен, но ни у кого нет. По крайней мере, те, у кого есть, не признаются в этом. А те, кто говорит, что есть - мошенники.
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