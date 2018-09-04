Тренд-следящие торговые системы - страница 2
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Всем такой нужен, но ни у кого нет. По крайней мере, те, у кого есть, не признаются в этом. А те, кто говорит, что есть - мошенники.
В первом приближении результат работы советника за день должен выглядеть примерно так:
В первом приближении результат работы советника за день должен выглядеть примерно так:
извиняюсь за ранее за свой вопрос...
а Вы совершеннолетний? если да, то с головой у Вас все в порядке или просто в сказки верите?
ЗЫ: по сути вопроса нейросеть обучите исторической выборке и будет Вам такой график, но... но только на истории
ЗЫЗЫ: про нейросети, не скажу что сильно интересуюсь сейчас НС, раньше был интерес, но почему то пришел к выводу, что если бы НС были бы эффективны в торговле, то Google был бы самым богатым, ибо они имеют реально работающие нейросетевые решения - но только в других сферах , а не в торговле
извиняюсь за ранее за свой вопрос...
а Вы совершеннолетний? если да, то с головой у Вас все в порядке или просто в сказки верите?
ЗЫ: по сути вопроса нейросеть обучите исторической выборке и будет Вам такой график, но... но только на истории
ЗЫЗЫ: про нейросети, не скажу что сильно интересуюсь сейчас НС, раньше был интерес, но почему то пришел к выводу, что если бы НС были бы эффективны в торговле, то Google был бы самым богатым, ибо они имеют реально работающие нейросетевые решения - но только в других сферах , а не в торговле
Ну да. Если бы таки приносило прибыль-таксисты были бы самыми богатыми.
Нейросеть нельзя обучить выигрывать в лотерею.
извиняюсь за ранее за свой вопрос...
а Вы совершеннолетний? если да, то с головой у Вас все в порядке или просто в сказки верите?
ЗЫ: по сути вопроса нейросеть обучите исторической выборке и будет Вам такой график, но... но только на истории
ЗЫЗЫ: про нейросети, не скажу что сильно интересуюсь сейчас НС, раньше был интерес, но почему то пришел к выводу, что если бы НС были бы эффективны в торговле, то Google был бы самым богатым, ибо они имеют реально работающие нейросетевые решения - но только в других сферах , а не в торговле
Оставим в покое наш возраст и наше тёмное прошлое, решаемая задачка явно интереснее!
Нейросети для валютного Форекса - безусловный перебор, всё намного проще.
С чем мы имеем дело? Ограниченное число элементов анализируемой системы,
движений, событий, состояний, условий, обычные обработки. Некоторые моменты
не очевидны, как бы "скрыты" и пока четко не определены, но их вполне можно
решить, было бы желание и "масло в голове"!
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тренд-следящие торговые системы
Sergey Lazarenko, 2018.05.17 19:00
Советника Трендового(приносящего прибыль) не знаю, знаю Торговые Стратегии(ручные) которые приносят прибыль... Чтобы сделать хорошего робота, на это потребуется очень много времени и денег... Потому как очень много нюансов, Примитив типа если цена выше средней и Стохастик развернулся просто не работает...
как описать, уточни...
У тебя же еще сомнения есть, что такие существуют... Какие тебя доказательства нужны?
Если мониторинг, то только мой... но ему нет и двух месяцев, описание ТС вот здесь, создатель ТС Марат Газизов, торгует вручную, счет не мониторит(потому как любит помартингейничать), в июле 2017 начал торговать с 6 000 долларов, год завершил 35 000, начал в январе 2018 с 1 000 сейчас в мае на счете 7 000 долларов, все сделки описывает каждый раз в ежедневном обзоре....
как описать, уточни...
У тебя же еще сомнения есть, что такие существуют... Какие тебя доказательства нужны?
Если мониторинг, то только мой... но ему нет и двух месяцев, описание ТС вот здесь, создатель ТС Марат Газизов, торгует вручную, счет не мониторит(потому как любит помартингейничать), в июле 2017 начал торговать с 6 000 долларов, год завершил 35 000, начал в январе 2018 с 1 000 сейчас в мае на счете 7 000 долларов, все сделки описывает каждый раз в ежедневном обзоре....
1. Если мониторинг, то только мой, но ему нет и двух месяцев
3. создатель счет не мониторит
спасибо посмеялся! в принципе ничего нового, в этой сфере (в торговле) одни жулики, ищут других добродушных простаков, чтобы их или научить торговле за их деньги или привлечь их в качестве инвестора, был тут хренфикс, и даже публично показал как миллион на МТ4 зарабатывается и торгуется ;) - Ваш пример не пример
С чем мы имеем дело? Ограниченное число элементов анализируемой системы,
движений, событий, состояний, условий, обычные обработки.
увы, из Вашей фразы могу только подтвердить только одно - состояние рыночного ордера оно или прибыльное или убыточное, и даже зная это состояние ордера - не ясно закрывать его или нет....
ЗЫ: чем ограничено число элементов системы? - в часовом баре будет 60 минутных? - ну почти так, если серьезно решили заниматься, то статистические данные временных рядов, да - относительно рабочая модель, но придете лишь к выводу, что полученные статистические данные имеют вероятностные характеристики. Попробуйте сформулировать некое утверждение, которое требует статистической проверки, там видно будет.... к примеру бычих баров и медвежих баров одинаковое количество в году.... - сомневаюсь, что так, .... число вершин зиг зага, будет одинаковым в году? .... даже если предположить, что сколько продаж - столько и покупок, то сумма длин колен вверх и вниз зигзага должна быть одинаковой? )))))
ЗЫ: чем ограничено число элементов системы? .... )))))
Как правило - текущим, предыдущим и следующим (вначале частично скрытым) трендом , при наличии "продолжения" - "составным" трендом. В целом же контролируемыми элементами и параметрами являются: предыдущие, текущие и следующие цены, моменты начала, окончания и длительность операций, характер происходящих изменений - рост и реверс котировок, откаты, подкаты, развороты и продолжения, ложные развороты и т.п., внешний и внутренний баланс (и дисбаланс) текущих операций.
как описать, уточни...
У тебя же еще сомнения есть, что такие существуют... Какие тебя доказательства нужны?
Если мониторинг, то только мой... но ему нет и двух месяцев, описание ТС вот здесь, создатель ТС Марат Газизов, торгует вручную, счет не мониторит(потому как любит помартингейничать), в июле 2017 начал торговать с 6 000 долларов, год завершил 35 000, начал в январе 2018 с 1 000 сейчас в мае на счете 7 000 долларов, все сделки описывает каждый раз в ежедневном обзоре....
У меня сомнений нет, что таких не существует. Но и правила стратегии теряются, когда рынок меняется! Появляются доработки, и это уже другая стратегия. И что бы не слиться, включаем мартингейл. А это опасно. Хотя можно и мартином депозит увеличить. То есть правила будут такие, при убытке по стратегии открываемся с мартином. И так до прибыли. То есть любая ручная система актуальна только для данного рынка. Рынок поменялся, и стратегия уже убыточна!
Как правило - текущим, предыдущим и следующим (вначале частично скрытым) трендом , при наличии "продолжения" - "составным" трендом. В целом же контролируемыми элементами и параметрами являются: предыдущие, текущие и следующие цены, моменты начала, окончания и длительность операций, характер происходящих изменений - рост и реверс котировок, откаты, подкаты, развороты и продолжения, ложные развороты и т.п., внешний и внутренний баланс (и дисбаланс) текущих операций.
ну вот наконец то и пришли к тому, что Ваша задача не формализована, вот Вы уже приводили рисунок с зигзагом, этот рисунок можно еще как то "натянуть" на понятие тренда:
"при восходящем тренде последующий пик на графике должен быть выше предыдущих, при нисходящем тренде последующие спады на графике должны быть ниже предыдущих (см. Теория Доу). "
т.е. чтобы найти тренд, нужно проанализировать зигзаг - пока вершины зигзага обновляют максимумы (минимумы) это тренд
опустим пока настройку зигзага, пусть будет некий идеальный самонастраивающийся ЗЗ
так вот, есть у нас трендследящая система на основании ЗЗ, и что? обнаружили тренд - пусть это восходящий (бычий) тренд,
Сколько нужно вершин ЗЗ считать началом тренда? - может быть тренд уже закончился? ....
ну и закончу свою видение данной темы, ибо уже искал все это - тренды существуют только на истории, как впрочем и паттерны, нельзя сказать что нет трендов, нет паттернов - да они есть, но время кода они появятся на графике до сих пор никто не смог предугадать (обманываю - инсайдерская информация может помочь)
тренды и паттерны существуют только на истории!
ЗЫ: посмотрите на графики - кроме трендов там еще и боковые движения цены присутсвуют, их то же нужно предугадать
ЗЫЗЫ: уровневые системы еще как то работают, тренды работают так же как и астрология, Ганн, кофейная гуща.... - не спорю, у кого то и это работает, у меня это не работает