Тренд-следящие торговые системы - страница 11

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Sergey Lazarenko:

Тут есть два мощных направления: Индикаторное и безИндикаторное, Олег-автомат представитлеь Индикаторной ветки..., безИндикаторное определяет Тренд графическим способом(как я), еще могут быть гибриды, Тренд определяют графически, завершение Коррекции - с помощью Индикаторов.

Графический способ выглядит так:

Восходящий Тренд(Тенденция): каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей;

Нисходящая Тенденция(Тренд): каждая последующая Впадина и Вершина ниже предыдущей.

1.Определяем Тенденцию графическим способом(по Вершинам и Впадинам), назовем эту Тенденцию Глобальной;

2.Ждем Коррекционного отката, который имеет также форму Тенденции(только в другую сторону);

3.Ждем, когда этот Коррекционный откат будет "сломан", что является точкой входа в направлении Глобальной Тенденции.

Пока цена не пробьет Впадину(предыдущую)/Опорную точку на рынке Восходящая Тенденция;

Пока цена не пробьет Вершину(текущую) Опорную точку Коррекционного откат, Нисходящий тренд в силе.

*Опорная точка Восходящей Тенденции: Впадина после которой цена обновила предыдущую Вершину;

*Опорная точка Нисходящей Тенденции: Вершина после которой цена обновила предыдущую Впадину.

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Все просто, если вас тянет на Индикаторы, то Олег занимается уже 7 лет, так что ответит на вопросы, если графика, то ко мне...

Есть такая противная фигура - " расходящийся треугольник", которая может испортить всю малину.)


 
khorosh:

Есть такая противная фигура - " расходящийся треугольник", которая может испортить всю малину.)


на то есть стоп-лоссы, чтоб ни чего не испортила

 
Sergey Lazarenko:

на то есть стоп-лоссы, чтоб ни чего не испортила

Хотите сказать, что стоплоссы вам настроение не портят? А между прочим цена перед тем как ринуться вниз довольно часто пробивает последний максимум.

 
Sergey Lazarenko:

Бухгалтерия проста, закон спроса и предложения, в которой Баффет и Сорос мелкие сошки... Весь мир либо хочет доллары, либо не хочет... А Сорос такой же как и мы... только у нас 500 Евро, а у него 5 миллиардов...

Все сказки про кукловодов пришли из фондового рынка, оборот которого мелочь по сравнению с Форексом.

Так или не так?

И так и не так. В принципе, данных, предоставляемых нам Метатрейдером, и уже имеющихся программ

более чем достаточно для получения очень и очень неплохой ежедневной, еженедельной и ежемесячной

прибыли. Какой и как именно - чуть позже посчитаем и научимся делать это "автоматом".

 
khorosh:

Хотите сказать, что стоплоссы вам настроение не портят? А между прочим цена перед тем как ринуться вниз довольно часто пробивает последний максимум.

да портят конечно, но позволяют удержать убытки в "узде", если есть сигнал, открываешься по нему, его "расширяющейся" формацией выбивает... и вновь сигнал в ту же сторону, то я просто увеличиваю объем"немного", и в следующей попытке 1)отбивая убыток, 2)делаю немного Прироста

 
Sergey Lazarenko:

да портят конечно, но позволяют удержать убытки в "узде", если есть сигнал, открываешься по нему, его "расширяющейся" формацией выбивает... и вновь сигнал в ту же сторону, то я просто увеличиваю объем"немного", и в следующей попытке 1)отбивая убыток, 2)делаю немного Прироста

И всё таки у меня почему-то вызывает сомнение рекомендация Марата Газизова входить в направлении тенденции при пробое первой вершины коррекции. На мой взгляд более надёжно входить после коррекции при пробое вершины последнего импульса. 

 
khorosh:

И всё таки у меня почему-то вызывает сомнение рекомендация Марата Газизова входить в направлении тенденции при пробое первой вершины коррекции. На мой взгляд более надёжно входить после коррекции при пробое вершины последнего импульса. 

ты вроде бы подзапутался, картинку нарисуй и обозначь где да что... А то я тебя не понимаю

 
khorosh:

И всё таки у меня почему-то вызывает сомнение рекомендация Марата Газизова входить в направлении тенденции при пробое первой вершины коррекции. На мой взгляд более надёжно входить после коррекции при пробое вершины последнего импульса. 

Может быть вы нераспознаете простую форму Коррекции и Усложненную? В простой Коррекции есть всего 3 волны, поэтому с точкой входа не ошибешься, в усложненной более 3 волн, там точка входа в другом месте, короче рисунок давайте с примером

 
Sergey Lazarenko:

Может быть вы нераспознаете простую форму Коррекции и Усложненную? В простой Коррекции есть всего 3 волны, поэтому с точкой входа не ошибешься, в усложненной более 3 волн, там точка входа в другом месте, короче рисунок давайте с примером

Считаю, что входить надо при пробое экстремумов 1 и 2, но не 3. Цена при коррекции может долго болтаться и пробивать локальные экстремумы образованные ломанной кривой коррекции. Но куда пойдёт цена можно судить лишь после пробоя экстремумов 1 и 2.


 
khorosh:

Считаю, что входить надо при пробое экстремумов 1 и 2, но не 3.


а где Глобальный Тренд? Где Коррекционный откат? Как вообще ваш рисунок понять? 

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