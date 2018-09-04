Тренд-следящие торговые системы - страница 11
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Тут есть два мощных направления: Индикаторное и безИндикаторное, Олег-автомат представитлеь Индикаторной ветки..., безИндикаторное определяет Тренд графическим способом(как я), еще могут быть гибриды, Тренд определяют графически, завершение Коррекции - с помощью Индикаторов.
Графический способ выглядит так:
Восходящий Тренд(Тенденция): каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей;
Нисходящая Тенденция(Тренд): каждая последующая Впадина и Вершина ниже предыдущей.
1.Определяем Тенденцию графическим способом(по Вершинам и Впадинам), назовем эту Тенденцию Глобальной;
2.Ждем Коррекционного отката, который имеет также форму Тенденции(только в другую сторону);
3.Ждем, когда этот Коррекционный откат будет "сломан", что является точкой входа в направлении Глобальной Тенденции.
Пока цена не пробьет Впадину(предыдущую)/Опорную точку на рынке Восходящая Тенденция;
Пока цена не пробьет Вершину(текущую) Опорную точку Коррекционного откат, Нисходящий тренд в силе.
*Опорная точка Восходящей Тенденции: Впадина после которой цена обновила предыдущую Вершину;
*Опорная точка Нисходящей Тенденции: Вершина после которой цена обновила предыдущую Впадину.
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Все просто, если вас тянет на Индикаторы, то Олег занимается уже 7 лет, так что ответит на вопросы, если графика, то ко мне...
Есть такая противная фигура - " расходящийся треугольник", которая может испортить всю малину.)
Есть такая противная фигура - " расходящийся треугольник", которая может испортить всю малину.)
на то есть стоп-лоссы, чтоб ни чего не испортила
на то есть стоп-лоссы, чтоб ни чего не испортила
Хотите сказать, что стоплоссы вам настроение не портят? А между прочим цена перед тем как ринуться вниз довольно часто пробивает последний максимум.
Бухгалтерия проста, закон спроса и предложения, в которой Баффет и Сорос мелкие сошки... Весь мир либо хочет доллары, либо не хочет... А Сорос такой же как и мы... только у нас 500 Евро, а у него 5 миллиардов...
Все сказки про кукловодов пришли из фондового рынка, оборот которого мелочь по сравнению с Форексом.
Так или не так?
И так и не так. В принципе, данных, предоставляемых нам Метатрейдером, и уже имеющихся программ
более чем достаточно для получения очень и очень неплохой ежедневной, еженедельной и ежемесячной
прибыли. Какой и как именно - чуть позже посчитаем и научимся делать это "автоматом".
Хотите сказать, что стоплоссы вам настроение не портят? А между прочим цена перед тем как ринуться вниз довольно часто пробивает последний максимум.
да портят конечно, но позволяют удержать убытки в "узде", если есть сигнал, открываешься по нему, его "расширяющейся" формацией выбивает... и вновь сигнал в ту же сторону, то я просто увеличиваю объем"немного", и в следующей попытке 1)отбивая убыток, 2)делаю немного Прироста
да портят конечно, но позволяют удержать убытки в "узде", если есть сигнал, открываешься по нему, его "расширяющейся" формацией выбивает... и вновь сигнал в ту же сторону, то я просто увеличиваю объем"немного", и в следующей попытке 1)отбивая убыток, 2)делаю немного Прироста
И всё таки у меня почему-то вызывает сомнение рекомендация Марата Газизова входить в направлении тенденции при пробое первой вершины коррекции. На мой взгляд более надёжно входить после коррекции при пробое вершины последнего импульса.
И всё таки у меня почему-то вызывает сомнение рекомендация Марата Газизова входить в направлении тенденции при пробое первой вершины коррекции. На мой взгляд более надёжно входить после коррекции при пробое вершины последнего импульса.
ты вроде бы подзапутался, картинку нарисуй и обозначь где да что... А то я тебя не понимаю
И всё таки у меня почему-то вызывает сомнение рекомендация Марата Газизова входить в направлении тенденции при пробое первой вершины коррекции. На мой взгляд более надёжно входить после коррекции при пробое вершины последнего импульса.
Может быть вы нераспознаете простую форму Коррекции и Усложненную? В простой Коррекции есть всего 3 волны, поэтому с точкой входа не ошибешься, в усложненной более 3 волн, там точка входа в другом месте, короче рисунок давайте с примером
Может быть вы нераспознаете простую форму Коррекции и Усложненную? В простой Коррекции есть всего 3 волны, поэтому с точкой входа не ошибешься, в усложненной более 3 волн, там точка входа в другом месте, короче рисунок давайте с примером
Считаю, что входить надо при пробое экстремумов 1 и 2, но не 3. Цена при коррекции может долго болтаться и пробивать локальные экстремумы образованные ломанной кривой коррекции. Но куда пойдёт цена можно судить лишь после пробоя экстремумов 1 и 2.
Считаю, что входить надо при пробое экстремумов 1 и 2, но не 3.
а где Глобальный Тренд? Где Коррекционный откат? Как вообще ваш рисунок понять?