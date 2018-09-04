Тренд-следящие торговые системы - страница 4

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Евро, Нисходящий тренд, цена обновила предыдущую Впадину и ушла в Коррекционный откат, после того, как Восходящий Коррекционный откат будет "сломан" открываю Sell, стоп за последней Вершиной...


 
Igor Makanu:

да, именно, так - немного не так написал, а при использовании торговой стратегии - пусть вход по МА, при оптимизации лучше результаты с большим ТП=СЛ (до определенного предела)

тут то спор почему получился?

нужно было сказать Sergey Lazarenko ,что если у торговой стратегии большое мат.ожидание, то повторный вход с увеличенным лотом скорее всего будет более эффективным чем просто ждать покрытия убытка от СЛ при торговле основным лотом - как то так

но все это в теории :)

МА по сути своей показывает Тренд не точно, потому как усредняет, тренд уже завершился, а МА будет показывать состояние тренда.

Суть Трендовых ТС, это открытие по Тренду, а раз по Тренду, то можно поймать ход и в 1 000,0 пунктов... Поэтому расчет тейк-профита не точен, тут надо ориентироваться на состояние депозита, если имеешь просадки, то в первую очередь "закрывать" просадку, если счет в прибыли, то тогда можно попробовать поймать длинный ход по тренду.

 

Вот Тенденции(Тренды) на разных Интервалах, 

Месячный:

Недельный

Дневной:

Внутри-дневной:

и Внутри-часовой:

Тренд определяем по Определению, данному Джоном Мерфи: Восходящий: каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей, Нисходящий: каждая последующая Впадина и Вершина ниже предыдущей...

 
Sergey Lazarenko:

Евро, Нисходящий тренд, цена обновила предыдущую Впадину и ушла в Коррекционный откат, после того, как Восходящий Коррекционный откат будет "сломан" открываю Sell, стоп за последней Вершиной...


На самом деле всё гораздо проще...И на мой взгляд графопостроения на M15 да ещё в приделах дня - лихой самообман..


 

например вот:


 
Sergey Lazarenko:

МА по сути своей показывает Тренд не точно, потому как усредняет, тренд уже завершился, а МА будет показывать состояние тренда.

Суть Трендовых ТС, это открытие по Тренду, а раз по Тренду, то можно поймать ход и в 1 000,0 пунктов... Поэтому расчет тейк-профита не точен, тут надо ориентироваться на состояние депозита, если имеешь просадки, то в первую очередь "закрывать" просадку, если счет в прибыли, то тогда можно попробовать поймать длинный ход по тренду.

Извините, но суть трендовых тактик - не открытие по тренду(поздновато будет), а фильтрация контртрендовых сигналов. Иначе говоря - поймай разворот, отсеяв коррекции. 

[Удален]  

Trend UP

 

.

Цена буквально наматывается на линию тренда.

.

В зависимости от используемой ТС, на этом шикарном трендовом участке траектории возможны различные исходы:

1) можно много заработать;

2) можно мало заработать;

3) можно ничего не заработать;


4) можно ничего не потерять;

5) можно мало потерять;

6) можно много потерять;


А тренд хорош!

   ;)

  
 
Renat Akhtyamov:

например вот:


ты что тут рисуешь? Ты ведь против Тренда встал!!! А здесь торговлю по тренду обсуждают

 
Алексей Тарабанов:

Извините, но суть трендовых тактик - не открытие по тренду(поздновато будет), а фильтрация контртрендовых сигналов. Иначе говоря - поймай разворот, отсеяв коррекции. 

Поясните точнее, По Евро сейчас 5 Трендов, надо выбрать какой-нибудь из них, чтобы определить направление, в котором вероятность хода большая(по Тренду), потом дождаться Коррекционного отката, слома Коррекционного отката и открыться по Тренду...

----------------

Вы поясните, что за еще фильтрация? как это "отсеить" коррекцию?

Я вот вам нарисовал рисунок, в нем толстой линией Тренд, в направлении которого буду открываться, тонкой линией Коррекционный откат, при его сломе буду открываться по Тренду...

 
Олег avtomat:

Trend UP

 

.

Цена буквально наматывается на линию тренда.

.

В зависимости от используемой ТС, на этом шикарном трендовом участке траектории возможны различные исходы:

1) можно много заработать;

2) можно мало заработать;

3) можно ничего не заработать;


4) можно ничего не потерять;

5) можно мало потерять;

6) можно много потерять;


А тренд хорош!

   ;)

  

где у вас точки входа? Как стопы ставите? ну и как профит берете?

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