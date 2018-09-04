Тренд-следящие торговые системы - страница 4
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Евро, Нисходящий тренд, цена обновила предыдущую Впадину и ушла в Коррекционный откат, после того, как Восходящий Коррекционный откат будет "сломан" открываю Sell, стоп за последней Вершиной...
да, именно, так - немного не так написал, а при использовании торговой стратегии - пусть вход по МА, при оптимизации лучше результаты с большим ТП=СЛ (до определенного предела)
тут то спор почему получился?
нужно было сказать Sergey Lazarenko ,что если у торговой стратегии большое мат.ожидание, то повторный вход с увеличенным лотом скорее всего будет более эффективным чем просто ждать покрытия убытка от СЛ при торговле основным лотом - как то так
МА по сути своей показывает Тренд не точно, потому как усредняет, тренд уже завершился, а МА будет показывать состояние тренда.
Суть Трендовых ТС, это открытие по Тренду, а раз по Тренду, то можно поймать ход и в 1 000,0 пунктов... Поэтому расчет тейк-профита не точен, тут надо ориентироваться на состояние депозита, если имеешь просадки, то в первую очередь "закрывать" просадку, если счет в прибыли, то тогда можно попробовать поймать длинный ход по тренду.
Вот Тенденции(Тренды) на разных Интервалах,
Месячный:
Недельный
Дневной:
Внутри-дневной:
и Внутри-часовой:
Тренд определяем по Определению, данному Джоном Мерфи: Восходящий: каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей, Нисходящий: каждая последующая Впадина и Вершина ниже предыдущей...
Евро, Нисходящий тренд, цена обновила предыдущую Впадину и ушла в Коррекционный откат, после того, как Восходящий Коррекционный откат будет "сломан" открываю Sell, стоп за последней Вершиной...
На самом деле всё гораздо проще...И на мой взгляд графопостроения на M15 да ещё в приделах дня - лихой самообман..
например вот:
МА по сути своей показывает Тренд не точно, потому как усредняет, тренд уже завершился, а МА будет показывать состояние тренда.
Суть Трендовых ТС, это открытие по Тренду, а раз по Тренду, то можно поймать ход и в 1 000,0 пунктов... Поэтому расчет тейк-профита не точен, тут надо ориентироваться на состояние депозита, если имеешь просадки, то в первую очередь "закрывать" просадку, если счет в прибыли, то тогда можно попробовать поймать длинный ход по тренду.
Извините, но суть трендовых тактик - не открытие по тренду(поздновато будет), а фильтрация контртрендовых сигналов. Иначе говоря - поймай разворот, отсеяв коррекции.
Trend UP
.
Цена буквально наматывается на линию тренда.
.
В зависимости от используемой ТС, на этом шикарном трендовом участке траектории возможны различные исходы:
1) можно много заработать;
2) можно мало заработать;
3) можно ничего не заработать;
4) можно ничего не потерять;
5) можно мало потерять;
6) можно много потерять;
А тренд хорош!
;)#3308
например вот:
ты что тут рисуешь? Ты ведь против Тренда встал!!! А здесь торговлю по тренду обсуждают
Извините, но суть трендовых тактик - не открытие по тренду(поздновато будет), а фильтрация контртрендовых сигналов. Иначе говоря - поймай разворот, отсеяв коррекции.
Поясните точнее, По Евро сейчас 5 Трендов, надо выбрать какой-нибудь из них, чтобы определить направление, в котором вероятность хода большая(по Тренду), потом дождаться Коррекционного отката, слома Коррекционного отката и открыться по Тренду...
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Вы поясните, что за еще фильтрация? как это "отсеить" коррекцию?
Я вот вам нарисовал рисунок, в нем толстой линией Тренд, в направлении которого буду открываться, тонкой линией Коррекционный откат, при его сломе буду открываться по Тренду...
Trend UP
.
Цена буквально наматывается на линию тренда.
.
В зависимости от используемой ТС, на этом шикарном трендовом участке траектории возможны различные исходы:
1) можно много заработать;
2) можно мало заработать;
3) можно ничего не заработать;
4) можно ничего не потерять;
5) можно мало потерять;
6) можно много потерять;
А тренд хорош!
;)#3308
где у вас точки входа? Как стопы ставите? ну и как профит берете?