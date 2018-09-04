Тренд-следящие торговые системы - страница 6
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Мое подтверждение, это статистика счета... Вы то ее как оспорите?
Как раз на акциях хреновасто работает, а вот на валютном рынке - Идеально
пойду порадуюсь за Вас, хоть у кого то все работает, ждем фото с яхтой!
не все, но разобраться(ИМХО) можно, берешь график и чертишь Тренд, Нисходящий Тренд: каждая последующая Впадина и Вершина ниже предыдущей
Вот на рисунке Тренд соотвествует определению, данному Чарльзом Доу 100 лет назад? Если нет, то почему?
Начертить-то можно что угодно и как угодно.
Но, если следовать этим правилам, последнее трендовое движение будет идентифицировано слишком поздно, когда основная часть движения была уже пройдена. Будет ли продолжение движения, или это уже остановка -- об этом "определение, данное Чарльзом Доу 100 лет назад" ничего сказать не может.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тренд-следящие торговые системы
Sergey Lazarenko, 2018.05.19 09:15
не все, но разобраться(ИМХО) можно, берешь график и чертишь Тренд, Нисходящий Тренд: каждая последующая Впадина и Вершина ниже предыдущей
Вот на рисунке Тренд соотвествует определению, данному Чарльзом Доу 100 лет назад? Если нет, то почему?
если соотвествует, тогда подтвердите...
Начертить-то можно что угодно и как угодно.
Но, если следовать этим правилам, последнее трендовое движение будет идентифицировано слишком поздно, когда основная часть движения была уже пройдена. Будет ли продолжение движения, или это уже остановка -- об этом "определение, данное Чарльзом Доу 100 лет назад" ничего сказать не может.
вы от ответа уходите...
несерьезно как-то...
А Тренд, хороший тренд длиться очень долго, и вот это" тренд найден поздно..."...не соответствует дейстивтельности... Вы взгляните на график цены, а не в Метаэдитор... Там Тренды длятся годами, месяцами...
вы от ответа уходите...
несерьезно как-то...
А Тренд, хороший тренд длиться очень долго, и вот это" тренд найден поздно..."...не соответствует дейстивтельности... Вы взгляните на график цены, а не в Метаэдитор... Там Тренды длятся годами, месяцами...
Я говорю о вашем графике:
вы 20 дней ждёте точку, по которой сможете провести трендовую линию -- вы же должны неуклонно следовать правилам. Ведь так? следуете правилам?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тренд-следящие торговые системы
Sergey Lazarenko, 2018.05.19 09:15
не все, но разобраться(ИМХО) можно, берешь график и чертишь Тренд, Нисходящий Тренд: каждая последующая Впадина и Вершина ниже предыдущей
Вот на рисунке Тренд соотвествует определению, данному Чарльзом Доу 100 лет назад? Если нет, то почему?
если соотвествует, тогда подтвердите...
А про тренды, длящиеся годами, месяцами -- это к вашему графику отношения не имеет. График Daily по определению не в состоянии говорить о месячных и годичных трендах -- масштаб не тот.
Начертить-то можно что угодно и как угодно.
Но, если следовать этим правилам, последнее трендовое движение будет идентифицировано слишком поздно, когда основная часть движения была уже пройдена. Будет ли продолжение движения, или это уже остановка -- об этом "определение, данное Чарльзом Доу 100 лет назад" ничего сказать не может.
почему поздно то? Никто не знает, продлиться этот Тренд дальше, либо развернется.
Но у нас теперь есть направление: Нисходящее... В нем надо искать точки входа... также известно, что в тренде всегда есть Коррекционные откаты, так вот, надо 1)дождаться Коррекционного отката, 2)слома этого Коррекционного отката и встать по Тренду, вот рисунок, что вас не устраивает?
----
в нем нарисован Восходящий, Коррекционный канал, или Корекционный откат, когда цена его "сломает", делаем Sell, стоп за последней Вершиной отката...
почему поздно то? Никто не знает, продлиться этот Тренд дальше, либо развернется.
Но у нас теперь есть направление: Нисходящее... В нем надо искать точки входа... также известно, что в тренде всегда есть Коррекционные откаты, так вот, надо 1)дождаться Коррекционного отката, 2)слома этого Коррекционного отката и встать по Тренду, вот рисунок, что вас не устраивает?
----
в нем нарисован Восходящий, Коррекционный канал, или Корекционный откат, когда цена его "сломает", делаем Sell, стоп за последней Вершиной отката...
Почему вы считаете, что меня должно что-то устраивать в ваших начертаниях, либо, напротив, что меня что-то не устраивает в этих ваших линиях?
Это ваше творчество. Вас устраивает? И ладно...
А у меня другой подход, но меня ж "никто не понимает", как вы выразились. И меня мой подход вполне устраивает ;)
ты что тут рисуешь? Ты ведь против Тренда встал!!! А здесь торговлю по тренду обсуждают
Сергей, тренда нет. Это иллюзия.
Тем более чо хочешь рисуй. Это твой анализ, не более. Рынок никому и ничему не обязан, и уж тем более веселым картинкам.
Короч.
Хоть рисуй, хоть не рисуй, всё равно получишь ...Поэтому я тоже иногда показываю свою пробу пера, не мешай мне.
Сергей, тренда нет. Это иллюзия.
Тем более чо хочешь рисуй. Это твой анализ, не более.
Короч.
Хоть рисуй, хоть не рисуй, всё равно получишь ...
а что есть? На что можно опереться? Где и как искать точки входа? Где стопы ставить?
а что есть? На что можно опереться? Где и как искать точки входа? Где стопы ставить?
На мой рисунок повнимательнее. Там торговля как раз по тренду.
Тренд понятие растяжимое.
Для кого то 20 пунктов движения уже тренд.У тебя же нет определения тренда. Если и есть, то оно свое. И пойми, у каждого своё понимание тренда.
На мой рисунок повнимательнее. Там торговля как раз по тренду.
Тренд понятие растяжимое.
Для кого то 20 пунктов движения уже тренд.У тебя же нет определения тренда. Если и есть, то оно свое. И пойми, у каждого своё понимание тренда.
Вижу тоже, что на форумах мало кто отличает волну от тренда. А спорить и доказывать уже нет смысла, все определились в своих понятиях и правы каждый по своему.