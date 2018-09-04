Тренд-следящие торговые системы - страница 6

Новый комментарий
 
Sergey Lazarenko:

Мое подтверждение, это статистика счета... Вы то ее как оспорите?

Как раз на акциях хреновасто работает, а вот на валютном рынке - Идеально

пойду порадуюсь за Вас, хоть у кого то все работает, ждем фото с яхтой!

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

не все, но разобраться(ИМХО) можно, берешь график и чертишь Тренд, Нисходящий Тренд: каждая последующая Впадина и Вершина ниже предыдущей


Вот на рисунке Тренд соотвествует определению, данному Чарльзом Доу 100 лет назад? Если нет, то почему?

Начертить-то можно что угодно и как угодно.

Но, если следовать этим правилам, последнее трендовое движение будет идентифицировано слишком поздно, когда основная часть движения была уже пройдена. Будет ли продолжение движения, или это уже остановка -- об этом "определение, данное Чарльзом Доу 100 лет назад" ничего сказать не может.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Тренд-следящие торговые системы

Sergey Lazarenko, 2018.05.19 09:15

не все, но разобраться(ИМХО) можно, берешь график и чертишь Тренд, Нисходящий Тренд: каждая последующая Впадина и Вершина ниже предыдущей


Вот на рисунке Тренд соотвествует определению, данному Чарльзом Доу 100 лет назад? Если нет, то почему?

если соотвествует, тогда подтвердите...


 
Олег avtomat:

Начертить-то можно что угодно и как угодно.

Но, если следовать этим правилам, последнее трендовое движение будет идентифицировано слишком поздно, когда основная часть движения была уже пройдена. Будет ли продолжение движения, или это уже остановка -- об этом "определение, данное Чарльзом Доу 100 лет назад" ничего сказать не может.

вы от ответа уходите... 

несерьезно как-то...

А Тренд, хороший тренд длиться очень долго, и вот это" тренд найден поздно..."...не соответствует дейстивтельности... Вы взгляните на график цены, а не в Метаэдитор... Там Тренды длятся годами, месяцами...

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

вы от ответа уходите... 

несерьезно как-то...

А Тренд, хороший тренд длиться очень долго, и вот это" тренд найден поздно..."...не соответствует дейстивтельности... Вы взгляните на график цены, а не в Метаэдитор... Там Тренды длятся годами, месяцами...

Я говорю о вашем графике:

вы 20 дней ждёте точку, по которой сможете провести трендовую линию -- вы же должны неуклонно следовать правилам. Ведь так? следуете правилам? 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Тренд-следящие торговые системы

Sergey Lazarenko, 2018.05.19 09:15

не все, но разобраться(ИМХО) можно, берешь график и чертишь Тренд, Нисходящий Тренд: каждая последующая Впадина и Вершина ниже предыдущей


Вот на рисунке Тренд соотвествует определению, данному Чарльзом Доу 100 лет назад? Если нет, то почему?

если соотвествует, тогда подтвердите...


А про тренды, длящиеся годами, месяцами -- это к вашему графику отношения не имеет.  График Daily по определению не в состоянии говорить о месячных и годичных трендах -- масштаб не тот.

 
Олег avtomat:

Начертить-то можно что угодно и как угодно.

Но, если следовать этим правилам, последнее трендовое движение будет идентифицировано слишком поздно, когда основная часть движения была уже пройдена. Будет ли продолжение движения, или это уже остановка -- об этом "определение, данное Чарльзом Доу 100 лет назад" ничего сказать не может.


почему поздно то? Никто не знает, продлиться этот Тренд дальше, либо развернется.

Но у нас теперь есть направление: Нисходящее... В нем надо искать точки входа... также известно, что в тренде всегда есть Коррекционные откаты, так вот, надо 1)дождаться Коррекционного отката, 2)слома этого Коррекционного отката и встать по Тренду, вот рисунок, что вас не устраивает?

 

----

в нем нарисован Восходящий, Коррекционный канал, или Корекционный откат, когда цена его "сломает", делаем Sell, стоп за последней Вершиной отката...

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

почему поздно то? Никто не знает, продлиться этот Тренд дальше, либо развернется.

Но у нас теперь есть направление: Нисходящее... В нем надо искать точки входа... также известно, что в тренде всегда есть Коррекционные откаты, так вот, надо 1)дождаться Коррекционного отката, 2)слома этого Коррекционного отката и встать по Тренду, вот рисунок, что вас не устраивает?

 

----

в нем нарисован Восходящий, Коррекционный канал, или Корекционный откат, когда цена его "сломает", делаем Sell, стоп за последней Вершиной отката...

Почему вы считаете, что меня должно что-то устраивать в ваших начертаниях, либо, напротив, что меня что-то не устраивает в этих ваших линиях?

Это ваше творчество. Вас устраивает? И ладно...

А у меня другой подход, но меня ж "никто не понимает", как вы выразились.  И меня мой подход вполне устраивает ;)

 
Sergey Lazarenko:

ты что тут рисуешь? Ты ведь против Тренда встал!!! А здесь торговлю по тренду обсуждают

Сергей, тренда нет. Это иллюзия.

Тем более чо хочешь рисуй. Это твой анализ, не более. Рынок никому и ничему не обязан, и уж тем более веселым картинкам.

Короч.

Хоть рисуй, хоть не рисуй, всё равно получишь ...

Поэтому я тоже иногда показываю свою пробу пера, не мешай мне.
 
Renat Akhtyamov:

Сергей, тренда нет. Это иллюзия.

Тем более чо хочешь рисуй. Это твой анализ, не более.

Короч.

Хоть рисуй, хоть не рисуй, всё равно получишь ...

а что есть? На что можно опереться? Где и как искать точки входа? Где стопы ставить?

 
Sergey Lazarenko:

а что есть? На что можно опереться? Где и как искать точки входа? Где стопы ставить?

На мой рисунок повнимательнее. Там торговля как раз по тренду.

Тренд понятие растяжимое.

Для кого то 20 пунктов движения уже тренд.

У тебя же нет определения тренда. Если и есть, то оно свое. И пойми, у каждого своё понимание тренда.
 
Renat Akhtyamov:

На мой рисунок повнимательнее. Там торговля как раз по тренду.

Тренд понятие растяжимое.

Для кого то 20 пунктов движения уже тренд.

У тебя же нет определения тренда. Если и есть, то оно свое. И пойми, у каждого своё понимание тренда.

Вижу тоже, что на форумах мало кто отличает волну от тренда. А спорить и доказывать уже нет смысла, все определились в своих понятиях и правы каждый по своему.

12345678910111213...19
Новый комментарий