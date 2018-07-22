Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста - страница 23

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Где считать последнюю ошибку при

2018.07.17 14:21:07.676 Tester  optimization by "Custom max" criterion not started, no OnTester function in "MQL5\Experts\KrL_4.95.ex5"

?

//+------------------------------------------------------------------+
double OnTester()
{
   double  param = 0.0;
   
//  Balance max + min Drawdown + Trades Number:
   double  balance   = TesterStatistics(STAT_PROFIT);
   double  min_dd    = TesterStatistics(STAT_BALANCE_DD);
   if(min_dd > 0.0)
   {
      min_dd = 1.0 / min_dd;
   }
   double  trades_number = TesterStatistics(STAT_TRADES);
   param = balance * min_dd * trades_number;
   
   return(param);
}
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Никто не знает что за фигня?
 
Сергей Таболин:
Никто не знает что за фигня?

Очевидно, что в данном советнике не найдена реализация стандартной функции OnTester

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Rashid Umarov:

Очевидно, что в данном советнике не найдена реализация стандартной функции OnTester

Как она не найдена? Что надо чтобы она нашлась? Прописана, скомпилировано. Что ещё?

[Удален]  

Я так понимаю, тестер сам не может увидеть, что программа обновилась. И время, и размер уже не тот....

Бог с ним, буду перегружать терминал, руки не отсохнут.

 
Сергей Таболин:

Я так понимаю, тестер сам не может увидеть, что программа обновилась. И время, и размер уже не тот....

Бог с ним, буду перегружать терминал, руки не отсохнут.

Но ведь возникает следующий вопрос:


А где колонка результатов из OnTester ?

А "результат" разве не то?

[Удален]  
Aleksey Vyazmikin:

А "результат" разве не то?

То. Уже понял.

 

Товарищи, подскажите:

MM 0 01:55:17.434 Tester optimization finished, total passes 0

PF 0 01:55:17.452 Statistics optimization done in 5 hours 10 minutes 06 seconds

LS 0 01:55:17.452 Core 1 connection closed

FN 0 01:55:17.453 Core 2 connection closed

DH 3 01:55:17.455 Tester stopped by user

FP 0 01:55:27.426 Tester register MQL5.community account and use MQL5 Cloud Network to speed up optimizations

NQ 0 01:55:27.780 Tester cache file 'tester\cache\TemplateZZ.EURCAD.M15.20150202.20180715.10.2A151ADFCC164E6CA1899942F6CB96BC.opt' deleted

NP 0 01:55:27.815 Tester Experts\TemplateZZ.ex5 on EURCAD,M15 from 2015.02.02 00:00 to 2018.07.15 00:00

RJ 0 01:55:27.815 Tester complete optimization started

IL 0 01:55:27.815 Tester size of initial task batch is 90

QG 0 01:55:27.907 Core 1 connecting to 127.0.0.1:3000

NP 0 01:55:27.908 Core 1 connected

LK 0 01:55:27.908 Core 2 connecting to 127.0.0.1:3001

IL 0 01:55:27.908 Core 2 connected

DM 0 01:55:27.913 Core 1 authorized (agent build 1881)

LJ 0 01:55:27.918 Core 2 authorized (agent build 1881)

OP 0 01:55:28.121 Core 1 common synchronization completed

EH 0 01:55:28.252 Core 2 common synchronization completed

QL 0 09:15:49.774 Tester optimization finished, total passes 0

QG 0 09:15:49.774 Statistics optimization done in 7 hours 20 minutes 22 seconds

HR 0 09:15:49.774 Core 1 connection closed

JH 0 09:15:49.863 Core 2 connection closed

IK 3 09:15:49.866 Tester stopped by user

JQ 0 09:17:38.257 Tester register MQL5.community account and use MQL5 Cloud Network to speed up optimizations

LS 0 09:17:38.644 Tester Experts\TemplateZZ.ex5 on EURCAD,M15 from 2015.02.02 00:00 to 2018.07.15 00:00

PJ 0 09:17:38.644 Tester complete optimization started

GL 0 09:17:38.644 Tester size of initial task batch is 90

NG 0 09:17:38.740 Core 1 connecting to 127.0.0.1:3000

DP 0 09:17:38.740 Core 1 connected

FJ 0 09:17:38.740 Core 2 connecting to 127.0.0.1:3001

PK 0 09:17:38.741 Core 2 connected

IM 0 09:17:38.747 Core 1 authorized (agent build 1881)

DJ 0 09:17:38.752 Core 2 authorized (agent build 1881)

EP 0 09:17:38.957 Core 1 common synchronization completed

CK 0 09:17:38.990 Core 2 common synchronization completed

GQ 0 21:30:00.617 Core 2 connection closed

MR 0 23:05:02.689 Core 2 agent process started

LF 0 23:05:04.689 Core 2 connecting to 127.0.0.1:3001

EO 0 23:05:04.689 Core 2 connected

QN 0 23:05:04.702 Core 2 authorized (agent build 1881)

LD 0 23:05:04.823 Core 2 common synchronization completed


В 01:55 поставил на оптимизацию "Генетический", в 09:15 понял, что оптимизации не будет в таком режиме.

В 09:17 запустил оптимизацию "Полный перебор параметров", в 21:30 оптимизация так и не началась, и Я отключил одно ядро(второе), ничего так и не заработало. В 23:05 снова подключил второе ядро, но результат тот-же - ничего.

Я этот советник оптимизировал в прошлых билдах, и всё работало. Параметров для оптимизации всего 2, мультивалютник, символов 25


 

Билд 1881

Оптимизация: полная

Не работает возобновление оптимизации. Сначала прогнал 20 вариантов, а после увеличения значения Стоп у одного параметра вся оптимизация началась с самого начала.

В прошлых билдах было всё ОК.

 
Vitaly Muzichenko:

Товарищи, подскажите:

MM 0 01:55:17.434 Tester optimization finished, total passes 0

PF 0 01:55:17.452 Statistics optimization done in 5 hours 10 minutes 06 seconds

LS 0 01:55:17.452 Core 1 connection closed

FN 0 01:55:17.453 Core 2 connection closed

DH 3 01:55:17.455 Tester stopped by user

FP 0 01:55:27.426 Tester register MQL5.community account and use MQL5 Cloud Network to speed up optimizations

NQ 0 01:55:27.780 Tester cache file 'tester\cache\TemplateZZ.EURCAD.M15.20150202.20180715.10.2A151ADFCC164E6CA1899942F6CB96BC.opt' deleted

NP 0 01:55:27.815 Tester Experts\TemplateZZ.ex5 on EURCAD,M15 from 2015.02.02 00:00 to 2018.07.15 00:00

RJ 0 01:55:27.815 Tester complete optimization started

IL 0 01:55:27.815 Tester size of initial task batch is 90

QG 0 01:55:27.907 Core 1 connecting to 127.0.0.1:3000

NP 0 01:55:27.908 Core 1 connected

LK 0 01:55:27.908 Core 2 connecting to 127.0.0.1:3001

IL 0 01:55:27.908 Core 2 connected

DM 0 01:55:27.913 Core 1 authorized (agent build 1881)

LJ 0 01:55:27.918 Core 2 authorized (agent build 1881)

OP 0 01:55:28.121 Core 1 common synchronization completed

EH 0 01:55:28.252 Core 2 common synchronization completed

QL 0 09:15:49.774 Tester optimization finished, total passes 0

QG 0 09:15:49.774 Statistics optimization done in 7 hours 20 minutes 22 seconds

HR 0 09:15:49.774 Core 1 connection closed

JH 0 09:15:49.863 Core 2 connection closed

IK 3 09:15:49.866 Tester stopped by user

JQ 0 09:17:38.257 Tester register MQL5.community account and use MQL5 Cloud Network to speed up optimizations

LS 0 09:17:38.644 Tester Experts\TemplateZZ.ex5 on EURCAD,M15 from 2015.02.02 00:00 to 2018.07.15 00:00

PJ 0 09:17:38.644 Tester complete optimization started

GL 0 09:17:38.644 Tester size of initial task batch is 90

NG 0 09:17:38.740 Core 1 connecting to 127.0.0.1:3000

DP 0 09:17:38.740 Core 1 connected

FJ 0 09:17:38.740 Core 2 connecting to 127.0.0.1:3001

PK 0 09:17:38.741 Core 2 connected

IM 0 09:17:38.747 Core 1 authorized (agent build 1881)

DJ 0 09:17:38.752 Core 2 authorized (agent build 1881)

EP 0 09:17:38.957 Core 1 common synchronization completed

CK 0 09:17:38.990 Core 2 common synchronization completed

GQ 0 21:30:00.617 Core 2 connection closed

MR 0 23:05:02.689 Core 2 agent process started

LF 0 23:05:04.689 Core 2 connecting to 127.0.0.1:3001

EO 0 23:05:04.689 Core 2 connected

QN 0 23:05:04.702 Core 2 authorized (agent build 1881)

LD 0 23:05:04.823 Core 2 common synchronization completed


В 01:55 поставил на оптимизацию "Генетический", в 09:15 понял, что оптимизации не будет в таком режиме.

В 09:17 запустил оптимизацию "Полный перебор параметров", в 21:30 оптимизация так и не началась, и Я отключил одно ядро(второе), ничего так и не заработало. В 23:05 снова подключил второе ядро, но результат тот-же - ничего.

Я этот советник оптимизировал в прошлых билдах, и всё работало. Параметров для оптимизации всего 2, мультивалютник, символов 25


а если запустить оптимизатор не за несколько лет, а за неделю?

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