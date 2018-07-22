Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста - страница 23
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Где считать последнюю ошибку при
?
Никто не знает что за фигня?
Очевидно, что в данном советнике не найдена реализация стандартной функции OnTester
Очевидно, что в данном советнике не найдена реализация стандартной функции OnTester
Как она не найдена? Что надо чтобы она нашлась? Прописана, скомпилировано. Что ещё?
Я так понимаю, тестер сам не может увидеть, что программа обновилась. И время, и размер уже не тот....
Бог с ним, буду перегружать терминал, руки не отсохнут.
Я так понимаю, тестер сам не может увидеть, что программа обновилась. И время, и размер уже не тот....
Бог с ним, буду перегружать терминал, руки не отсохнут.
Но ведь возникает следующий вопрос:
А где колонка результатов из OnTester ?
А "результат" разве не то?
А "результат" разве не то?
То. Уже понял.
Товарищи, подскажите:
MM 0 01:55:17.434 Tester optimization finished, total passes 0
PF 0 01:55:17.452 Statistics optimization done in 5 hours 10 minutes 06 seconds
LS 0 01:55:17.452 Core 1 connection closed
FN 0 01:55:17.453 Core 2 connection closed
DH 3 01:55:17.455 Tester stopped by user
FP 0 01:55:27.426 Tester register MQL5.community account and use MQL5 Cloud Network to speed up optimizations
NQ 0 01:55:27.780 Tester cache file 'tester\cache\TemplateZZ.EURCAD.M15.20150202.20180715.10.2A151ADFCC164E6CA1899942F6CB96BC.opt' deleted
NP 0 01:55:27.815 Tester Experts\TemplateZZ.ex5 on EURCAD,M15 from 2015.02.02 00:00 to 2018.07.15 00:00
RJ 0 01:55:27.815 Tester complete optimization started
IL 0 01:55:27.815 Tester size of initial task batch is 90
QG 0 01:55:27.907 Core 1 connecting to 127.0.0.1:3000
NP 0 01:55:27.908 Core 1 connected
LK 0 01:55:27.908 Core 2 connecting to 127.0.0.1:3001
IL 0 01:55:27.908 Core 2 connected
DM 0 01:55:27.913 Core 1 authorized (agent build 1881)
LJ 0 01:55:27.918 Core 2 authorized (agent build 1881)
OP 0 01:55:28.121 Core 1 common synchronization completed
EH 0 01:55:28.252 Core 2 common synchronization completed
QL 0 09:15:49.774 Tester optimization finished, total passes 0
QG 0 09:15:49.774 Statistics optimization done in 7 hours 20 minutes 22 seconds
HR 0 09:15:49.774 Core 1 connection closed
JH 0 09:15:49.863 Core 2 connection closed
IK 3 09:15:49.866 Tester stopped by user
JQ 0 09:17:38.257 Tester register MQL5.community account and use MQL5 Cloud Network to speed up optimizations
LS 0 09:17:38.644 Tester Experts\TemplateZZ.ex5 on EURCAD,M15 from 2015.02.02 00:00 to 2018.07.15 00:00
PJ 0 09:17:38.644 Tester complete optimization started
GL 0 09:17:38.644 Tester size of initial task batch is 90
NG 0 09:17:38.740 Core 1 connecting to 127.0.0.1:3000
DP 0 09:17:38.740 Core 1 connected
FJ 0 09:17:38.740 Core 2 connecting to 127.0.0.1:3001
PK 0 09:17:38.741 Core 2 connected
IM 0 09:17:38.747 Core 1 authorized (agent build 1881)
DJ 0 09:17:38.752 Core 2 authorized (agent build 1881)
EP 0 09:17:38.957 Core 1 common synchronization completed
CK 0 09:17:38.990 Core 2 common synchronization completed
GQ 0 21:30:00.617 Core 2 connection closed
MR 0 23:05:02.689 Core 2 agent process started
LF 0 23:05:04.689 Core 2 connecting to 127.0.0.1:3001
EO 0 23:05:04.689 Core 2 connected
QN 0 23:05:04.702 Core 2 authorized (agent build 1881)
LD 0 23:05:04.823 Core 2 common synchronization completed
В 01:55 поставил на оптимизацию "Генетический", в 09:15 понял, что оптимизации не будет в таком режиме.
В 09:17 запустил оптимизацию "Полный перебор параметров", в 21:30 оптимизация так и не началась, и Я отключил одно ядро(второе), ничего так и не заработало. В 23:05 снова подключил второе ядро, но результат тот-же - ничего.
Я этот советник оптимизировал в прошлых билдах, и всё работало. Параметров для оптимизации всего 2, мультивалютник, символов 25
Билд 1881
Оптимизация: полная
Не работает возобновление оптимизации. Сначала прогнал 20 вариантов, а после увеличения значения Стоп у одного параметра вся оптимизация началась с самого начала.
В прошлых билдах было всё ОК.
Товарищи, подскажите:
MM 0 01:55:17.434 Tester optimization finished, total passes 0
PF 0 01:55:17.452 Statistics optimization done in 5 hours 10 minutes 06 seconds
LS 0 01:55:17.452 Core 1 connection closed
FN 0 01:55:17.453 Core 2 connection closed
DH 3 01:55:17.455 Tester stopped by user
FP 0 01:55:27.426 Tester register MQL5.community account and use MQL5 Cloud Network to speed up optimizations
NQ 0 01:55:27.780 Tester cache file 'tester\cache\TemplateZZ.EURCAD.M15.20150202.20180715.10.2A151ADFCC164E6CA1899942F6CB96BC.opt' deleted
NP 0 01:55:27.815 Tester Experts\TemplateZZ.ex5 on EURCAD,M15 from 2015.02.02 00:00 to 2018.07.15 00:00
RJ 0 01:55:27.815 Tester complete optimization started
IL 0 01:55:27.815 Tester size of initial task batch is 90
QG 0 01:55:27.907 Core 1 connecting to 127.0.0.1:3000
NP 0 01:55:27.908 Core 1 connected
LK 0 01:55:27.908 Core 2 connecting to 127.0.0.1:3001
IL 0 01:55:27.908 Core 2 connected
DM 0 01:55:27.913 Core 1 authorized (agent build 1881)
LJ 0 01:55:27.918 Core 2 authorized (agent build 1881)
OP 0 01:55:28.121 Core 1 common synchronization completed
EH 0 01:55:28.252 Core 2 common synchronization completed
QL 0 09:15:49.774 Tester optimization finished, total passes 0
QG 0 09:15:49.774 Statistics optimization done in 7 hours 20 minutes 22 seconds
HR 0 09:15:49.774 Core 1 connection closed
JH 0 09:15:49.863 Core 2 connection closed
IK 3 09:15:49.866 Tester stopped by user
JQ 0 09:17:38.257 Tester register MQL5.community account and use MQL5 Cloud Network to speed up optimizations
LS 0 09:17:38.644 Tester Experts\TemplateZZ.ex5 on EURCAD,M15 from 2015.02.02 00:00 to 2018.07.15 00:00
PJ 0 09:17:38.644 Tester complete optimization started
GL 0 09:17:38.644 Tester size of initial task batch is 90
NG 0 09:17:38.740 Core 1 connecting to 127.0.0.1:3000
DP 0 09:17:38.740 Core 1 connected
FJ 0 09:17:38.740 Core 2 connecting to 127.0.0.1:3001
PK 0 09:17:38.741 Core 2 connected
IM 0 09:17:38.747 Core 1 authorized (agent build 1881)
DJ 0 09:17:38.752 Core 2 authorized (agent build 1881)
EP 0 09:17:38.957 Core 1 common synchronization completed
CK 0 09:17:38.990 Core 2 common synchronization completed
GQ 0 21:30:00.617 Core 2 connection closed
MR 0 23:05:02.689 Core 2 agent process started
LF 0 23:05:04.689 Core 2 connecting to 127.0.0.1:3001
EO 0 23:05:04.689 Core 2 connected
QN 0 23:05:04.702 Core 2 authorized (agent build 1881)
LD 0 23:05:04.823 Core 2 common synchronization completed
В 01:55 поставил на оптимизацию "Генетический", в 09:15 понял, что оптимизации не будет в таком режиме.
В 09:17 запустил оптимизацию "Полный перебор параметров", в 21:30 оптимизация так и не началась, и Я отключил одно ядро(второе), ничего так и не заработало. В 23:05 снова подключил второе ядро, но результат тот-же - ничего.
Я этот советник оптимизировал в прошлых билдах, и всё работало. Параметров для оптимизации всего 2, мультивалютник, символов 25
а если запустить оптимизатор не за несколько лет, а за неделю?