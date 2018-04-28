Максимальное значение для установки стоплосса и тейкпрофита - страница 6

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Ihor Herasko:
Когда-то пытался найти ответ на этот вопрос. По-моему, там просто ограничение на количество пунктов от цены открытия. Оно не должно быть больше, чем UINT_MAX

Подробнее, пожалуйста. Существует ограничение на значение параметра Take Proffit? А на прибыльность позиции вообще? 

 
Petros Shatakhtsyan:

А вы так и не поняли бессмысленность вашего вопроса ?    Как раз это я вам помогаю.


хорошо, а если так : (подсказали в предыдущем посте) 

Какое максимальное значение Тейкпрофита может установить пользователь в позиции? есть ли ограничение? 

и если есть, то почему? зачем пользователя ограничивают в получении тейкпрофита?

 
Vladislav Andruschenko:


хорошо, а если так : (подсказали в предыдущем посте) 

Какое максимальное значение Тейкпрофита может установить пользователь в позиции? есть ли ограничение? 

А эксперта проверить не пробовали. Может у самих где-то ошибка.
Ну или как вариант. В маркете была проблема с MqlTick, получал ошибку SL минус 4-х значное значение, если не ошибаюсь. Сам на этом недавно напоролся. Хотел одним запросом решить вопросы, а пришлось перейти на SymbolInfoDouble. Правда пока догадался потратил немного времени. Когда запросил нужные данные по отдельности. Проверку пролетел на ура.
О своей догадке, сообщил в маркете. Обещали посмотреть.

 
Konstantin Nikitin:

А эксперта проверить не пробовали. Может у самих где-то ошибка.
Ну или как вариант. В маркете была проблема с MqlTick, получал ошибку SL минус 4-х значное значение, если не ошибаюсь. Сам на этом недавно напоролся. Хотел одним запросом решить вопросы, а пришлось перейти на SymbolInfoDouble. Правда пока догадался потратил немного времени. Когда запросил нужные данные по отдельности. Проверку пролетел на ура.
О своей догадке, сообщил в маркете. Обещали посмотреть.


проблем с минусовым значением нет, - это уже давно учтено.

эксперта проверил, не могу добиться момента, в каких случаях они могут поставить стоплосс в 17 цифр. и почему именно 17 цифр они как-то ставят. 

 
Позавчера послёдное замечание модератора ко мне было ,что моя программа глючит и выдает ошибка

4107 - Неправильный параметр цены для торговой функции

Я три дня дивился как это возможно пока не догадался, что модератор протестировал мой советник со слишком большом стоп-лосом.

Модератор предложил мне прочитать : Как протестировать торгового робота перед покупкой 

,но там я не нашёл сколько должно быт максимальное значение стоп-лоса

И что мне делать сейчас?
Из практике  Форекса,обычного стоп-лоса достаточно быт не больше 10 фигуры
Это равно на 10000 Points

 В общем то я думаю что неправильно прировнять все на 10000 пойнта и поэтому вычислил 10% от стоимости торгуемого инструмента и это стало моя верхняя граница параметров

Все таки мне интересно: Как вы думаете; 10% это достаточно больше или стоит подниматься на 50% и выше?

С Уважением Стефан Стоянов

 

Хочу отметить, что проблем минусовое значения есть, поскольку тестер глючит и выдает ошибка

4107 - Неправильный параметр цены для торговой функции

И тогда модератор будет прав ,чтобы не пропускать продукт.

Конечно минусовое значение стоп.лоса получится если его абсолютна стоимость была бы больше 50% из стоимости инструмент на которы торгуете

и для каждый инструмент это будет по разному.

По моему ограничения должно быт не больше 50% из абсолютной стоимости инструмента, поскольку если нет, можно получится отрицательной стоп-лос

С Уважением Стефан Стоянов
 

Такая же ошибка при проверке маркетом

 

 

Я думаю, не туда копаете. Нужно проверить стоп-уровни на отрицательное значение.

Я так понимаю, то экстремальные сл не работают для бай, а тп для селл?

 
Valeriy Korobeynik:

Я думаю, не туда копаете. Нужно проверить стоп-уровни на отрицательное значение.

Я так понимаю, то экстремальные сл не работают для бай, а тп для селл?


отрицательные. Это понятное дело, что нужно отсечь.

но проблема в максимальных СЛ и ТП, которые позволяет выставить терминал. 

Понятно, что можно поставить через костыль ограничение. Но это не выход.

 
Vladislav Andruschenko:


отрицательные. Это понятное дело, что нужно отсечь.

но проблема в максимальных СЛ и ТП, которые позволяет выставить терминал. 

Понятно, что можно поставить через костыль ограничение. Но это не выход.

Максимальных значениях или максимальных уровнях?

Проверка на DBL_MAX и 0 не костыль, а нормальная "защита от дурака". На уровне терминала уверен, что никто не будет такую проверку делать.

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