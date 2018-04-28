Максимальное значение для установки стоплосса и тейкпрофита - страница 5
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Я Вас понял. Спасибо за помощь.
+/- 99% текущей цены - за глаза
в корне неверное и ошибочное утверждение.
но я понял.
у Вас нет стремления решить задачку. А жаль.
в корне неверное и ошибочное утверждение.
но я понял.
у Вас нет стремления решить задачку. А жаль.
тему можно удалять, а то слюной подавитесь.
«Над волком читают проповедь, а он говорит: побыстрее давайте, овцы поднялись в гору» :)
как же ВЫ надоели с своей завистью .... я бы Вам помог, но не знаю чем. Чем Вам помочь?только будьте корректны! что не так? чем я Вас обидел, задел? чего вы ко мне прилипли и постоянно на меня "стучите?"
как же ВЫ надоели с своей завистью .... я бы Вам помог, но не знаю чем. Чем Вам помочь?
А вы так и не поняли бессмысленность вашего вопроса ? Как раз это я вам помогаю.
А вы так и не поняли бессмысленность вашего вопроса ? Как раз это я вам помогаю.
Хорошо. давайте разберем в чем бессмысленность?
терминал позволяет устанавливать "при ручном открытии" стоплосс на уровне 9 999 999 999 пунктов. Ошибки нет.
Как выяснить максимальное значение , чтобы установить ордер экспертом?
А вы так и не поняли бессмысленность вашего вопроса ? Как раз это я вам помогаю.
если я создам тему -
зачем терминал дает установить стоплосс на уровне 9 999 999 999 пунктов от цены?
Вы ответите в ней корректно ? без наездов и приколов? без обиды.?
Если обидел чем - прошу прощения.
Тут уже просто - ограничение. Так что на подобные капризы имеется вполне адекватный ответ.
при работе экспертом, терминал позволил установить значение в INT
копаем дальше