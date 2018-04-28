Максимальное значение для установки стоплосса и тейкпрофита - страница 5

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Vladislav Andruschenko:




Я Вас понял. Спасибо за помощь. 

+/- 99% текущей цены - за глаза
 
«Над волком читают проповедь, а он говорит: побыстрее давайте, овцы поднялись в гору»  :)
 
Renat Akhtyamov:
+/- 99% текущей цены - за глаза

в корне неверное и ошибочное утверждение.

но я понял. 

у Вас нет стремления решить задачку. А жаль. 

 
Vladislav Andruschenko:

в корне неверное и ошибочное утверждение.

но я понял. 

у Вас нет стремления решить задачку. А жаль. 

тогда пункт 1. Renat Akhtyamov 2018.04.04 22:49
 

тему можно удалять, а то слюной подавитесь. 

 
Petros Shatakhtsyan:
«Над волком читают проповедь, а он говорит: побыстрее давайте, овцы поднялись в гору»  :)


как же ВЫ надоели с своей завистью .... я бы Вам помог, но не знаю чем. Чем Вам помочь? 

только будьте корректны! что не так? чем я Вас обидел, задел? чего вы ко мне прилипли и постоянно на меня "стучите?"
 
Vladislav Andruschenko:


как же ВЫ надоели с своей завистью .... я бы Вам помог, но не знаю чем. Чем Вам помочь? 

А вы так и не поняли бессмысленность вашего вопроса ?    Как раз это я вам помогаю.

 
Petros Shatakhtsyan:

А вы так и не поняли бессмысленность вашего вопроса ?    Как раз это я вам помогаю.


Хорошо. давайте разберем в чем бессмысленность? 

терминал позволяет устанавливать "при ручном открытии" стоплосс на уровне 9 999 999 999 пунктов. Ошибки нет. 

Как выяснить максимальное значение , чтобы установить ордер экспертом? 

 
Petros Shatakhtsyan:

А вы так и не поняли бессмысленность вашего вопроса ?    Как раз это я вам помогаю.


если я создам тему -

зачем терминал дает установить стоплосс на уровне 9 999 999 999 пунктов от цены?

Вы ответите в ней корректно ? без наездов и приколов? без обиды.? 

Если обидел чем - прошу прощения. 

 
Ihor Herasko:

Тут уже просто - ограничение. Так что на подобные капризы имеется вполне адекватный ответ.


при работе экспертом, терминал позволил установить значение в INT 


копаем дальше

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