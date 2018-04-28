Максимальное значение для установки стоплосса и тейкпрофита
Всем привет, кого не видел сегодня.
Вопрос в следующем:
как ограничить выставление стоплосса на максимальное значение?
Т.е. какая функция отвечает за то, чтобы установить максимально возможный стоплосс или тейкпрофит?
вот пример:
цена открытия 14,690 стоплосс на 3900000000014,ххх - не проходит. Пишет , что стоплосс неправильный.
как узнать максимальный стоплосс?
Вы скажите:
Не проверял, но скорее всего, максимально возможное значение "double"
- www.mql5.com
Не проверял, но скорее всего, максимально возможное значение "double"
нет не работает.
указываю максимальный double - позиция не открывается. Invalid Stops
Когда-то пытался найти ответ на этот вопрос. По-моему, там просто ограничение на количество пунктов от цены открытия. Оно не должно быть больше, чем UINT_MAX
помещается только
999999999
по евробаксу открывается
Экзотическая у вас задача. Попробуйте получить таким образом:
double point = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT); MqlTick lastTick; SymbolInfoTick(Symbol(),lastTick); int maxDistance = lastTick.ask/point;
Wat?
помещается только
999999999
по евробаксу открывается
Максимальное - это отсутсвие, т.е. 0 (куда больше?),
, т.к. эксперименты с поиском конкретного максимального значения не имеют смысла для применения на практике.
А разве модераторы не видят, что этот пользователь всё время ищет всякий повод, чтобы показать себя и сейчас открывает тему с таким вопросом.
Никогда не подумал что кто то задаст такой вопрос, тем более что некоторые даже пытаются ответить на этот вопрос.
А разве модераторы не видят, что этот пользователь всё время ищет всякий повод, чтобы показать себя и сейчас открывает тему с таким вопросом.
Никогда не подумал что кто то задаст такой вопрос, тем более что некоторые даже пытаются ответить на этот вопрос.
Petros, тут полно таких постов и тем.
Люди начинают забуриваться в такие дебри, ах-нуть можно.
Однако не задаются при этом вопросом - "Зачем мне это нужно?".
А разве модераторы не видят, что этот пользователь всё время ищет всякий повод, чтобы показать себя и сейчас открывает тему с таким вопросом.
Никогда не подумал что кто то задаст такой вопрос, тем более что некоторые даже пытаются ответить на этот вопрос.
Мне кажется у Вас мания.
Сколько хочу тем, столько и открываю.
а повод этому послужило то, что в маркете каким то образом устанавливается стоплосс, превышающий значение 999999999 и выводит ошибку Invalid Stoploss
Завидуйте молча, пожалуйста. Не трогайте меня.
Если у Вас ничего не получается с Вашими продуктами - не надо свои истерики перекидывать на меня. Достал уже.
Максимальное - это отсутсвие, т.е. 0 (куда больше?),
, т.к. эксперименты с поиском конкретного максимального значения не имеют смысла для применения на практике.
в этом то и дело.
на практике не имеет смысла, а вот в маркете имеет. Поэтому и спросил, как можно узнать максимальное значение. к чему оно привязывается.
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Всем привет, кого не видел сегодня.
Вопрос в следующем:
как ограничить выставление стоплосса на максимальное значение?
Т.е. какая функция отвечает за то, чтобы установить максимально возможный стоплосс или тейкпрофит?
вот пример:
цена открытия 14,690 стоплосс на 3900000000014,ххх - не проходит. Пишет , что стоплосс неправильный.
как узнать максимальный стоплосс?
Вы скажите:
-Да ты поехал, зачем такой стоп ставить?
-согласен, но это не я такой стоплосс ставлю.