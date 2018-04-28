Максимальное значение для установки стоплосса и тейкпрофита

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Всем привет, кого не видел сегодня. 

Вопрос в следующем:

как ограничить выставление стоплосса на максимальное значение?

Т.е. какая функция отвечает за то, чтобы установить максимально возможный стоплосс или тейкпрофит? 


вот пример:



цена открытия 14,690 стоплосс на 3900000000014,ххх - не проходит. Пишет , что стоплосс неправильный.

как узнать максимальный стоплосс?


Вы скажите:

-Да ты поехал, зачем такой стоп ставить?

-согласен, но это не я такой стоплосс ставлю. 

 
Vladislav Andruschenko:

Всем привет, кого не видел сегодня. 

Вопрос в следующем:

как ограничить выставление стоплосса на максимальное значение?

Т.е. какая функция отвечает за то, чтобы установить максимально возможный стоплосс или тейкпрофит? 

вот пример:


цена открытия 14,690 стоплосс на 3900000000014,ххх - не проходит. Пишет , что стоплосс неправильный.

как узнать максимальный стоплосс?


Вы скажите:

Не проверял, но скорее всего, максимально возможное значение "double"

Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float)
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float)
  • www.mql5.com
Вещественные типы (или типы с плавающей точкой) представляют значения, имеющие дробную часть. В языке MQL5 есть два типа для чисел с плавающей точкой. Способ представления вещественных чисел в машинной памяти определен стандартом IEEE 754 и не зависит от платформ, операционных систем и языков программирования. Константы с плавающей точкой...
 
Когда-то пытался найти ответ на этот вопрос. По-моему, там просто ограничение на количество пунктов от цены открытия. Оно не должно быть больше, чем UINT_MAX
 
Vitaly Muzichenko:

Не проверял, но скорее всего, максимально возможное значение "double"


нет не работает.

указываю максимальный double - позиция не открывается. Invalid Stops

 
Ihor Herasko:
Когда-то пытался найти ответ на этот вопрос. По-моему, там просто ограничение на количество пунктов от цены открытия. Оно не должно быть больше, чем UINT_MAX


помещается только 

999999999

по евробаксу открывается


 

Экзотическая у вас задача. Попробуйте получить таким образом:


double point = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);

MqlTick lastTick;
SymbolInfoTick(Symbol(),lastTick);

int maxDistance = lastTick.ask/point;

Wat?

Vladislav Andruschenko:


помещается только 

999999999

по евробаксу открывается


 

Максимальное - это отсутсвие, т.е. 0 (куда больше?),

, т.к. эксперименты с поиском конкретного максимального значения не имеют смысла для применения на практике.

 

А разве модераторы не видят, что этот пользователь всё время ищет всякий повод, чтобы показать себя и сейчас открывает тему с таким вопросом.

Никогда не подумал что кто то задаст такой вопрос, тем более что некоторые даже пытаются ответить на этот вопрос.

 
Petros Shatakhtsyan:

А разве модераторы не видят, что этот пользователь всё время ищет всякий повод, чтобы показать себя и сейчас открывает тему с таким вопросом.

Никогда не подумал что кто то задаст такой вопрос, тем более что некоторые даже пытаются ответить на этот вопрос.

Petros, тут полно таких постов и тем.

Люди начинают забуриваться в такие дебри, ах-нуть можно.

Однако не задаются при этом вопросом - "Зачем мне это нужно?".

 
Petros Shatakhtsyan:

А разве модераторы не видят, что этот пользователь всё время ищет всякий повод, чтобы показать себя и сейчас открывает тему с таким вопросом.

Никогда не подумал что кто то задаст такой вопрос, тем более что некоторые даже пытаются ответить на этот вопрос.


Мне кажется у Вас мания. 

Сколько хочу тем, столько и открываю.

а повод этому послужило то, что в маркете каким то образом устанавливается стоплосс, превышающий значение 999999999 и выводит ошибку Invalid Stoploss


Завидуйте молча, пожалуйста. Не трогайте меня. 

Если у Вас ничего не получается с Вашими продуктами - не надо свои истерики перекидывать на меня. Достал уже. 

 
Renat Akhtyamov:

Максимальное - это отсутсвие, т.е. 0 (куда больше?),

, т.к. эксперименты с поиском конкретного максимального значения не имеют смысла для применения на практике.


в этом то и дело. 

на практике не имеет смысла, а вот в маркете имеет. Поэтому и спросил, как можно узнать максимальное значение. к чему оно привязывается. 

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