Максимальное значение для установки стоплосса и тейкпрофита - страница 4
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:-)
это не универсальное решение. Никаких ограничений не должно быть
придет к Вам клиент и скажет : хочу стоплосс 100 000 001
Вы что ему скажете?
Советник не спрашивает трейдера, он ставит стопы сам.
С этой точки зрения обсуждение теряет смысл
Все в Ваших руках.А при ручной торговле пусть сам и разбирается в вопросе кто тупит: трейдер или рынок.
придет к Вам клиент и скажет : хочу стоплосс 100 000 001
Вы что ему скажете?
Тут уже просто - ограничение. Так что на подобные капризы имеется вполне адекватный ответ.
Советник не спрашивает трейдера, он ставит стопы сам.
С этой точки зрения обсуждение теряет смысл
Все в Ваших руках.
:-)
я уверен, что эта тема будет просматриваться много тысяч раз после того, как в проверку в маркете включат пункт: максимально возможный стоплосс :-
Советник не спрашивает трейдера, он ставит стопы сам.
С этой точки зрения обсуждение теряет смысл
Все в Ваших руках.А при ручной торговле пусть сам и разбирается в вопросе кто тупит: трейдер или рынок.
:-)
Пользователь хочет установить стоплосс на 1 миллиард.
сможет? сможет! терминал не запрещает!
Тут уже просто - ограничение. Так что на подобные капризы имеется вполне адекватный ответ.
мт5 разрешил поставить 9 999 999 999
Всем привет, кого не видел сегодня.
Вопрос в следующем:
как ограничить выставление стоплосса на максимальное значение?
Т.е. какая функция отвечает за то, чтобы установить максимально возможный стоплосс или тейкпрофит?
вот пример:
цена открытия 14,690 стоплосс на 3900000000014,ххх - не проходит. Пишет , что стоплосс неправильный.
как узнать максимальный стоплосс?
Вы скажите:
Проверьте шаг цены. Стопы должны быть кратны шагу цены.
мт5 разрешил поставить 9 999 999 999
Хаччу больше, Ваши действия?
)
PS
я не остановлюсь...Мне нужно 10000000000000000000000000000000
Проверьте шаг цены. Стопы должны быть кратны шагу цены.
спасибо. этот момент уже учтен.
Хаччу больше, Ваши действия?
)
PS
я не остановлюсь...Мне нужно 10000000000000000000000000000000
ИМХО если трейдер ставит стоплосс, значит он не уверен в своей ТС, боится и, по-простому, не шарит.
Я Вас понял. Спасибо за помощь.