Максимальное значение для установки стоплосса и тейкпрофита - страница 4

Новый комментарий
 
Vladislav Andruschenko:


:-) 

это не универсальное решение. Никаких ограничений не должно быть

придет к Вам клиент и скажет : хочу стоплосс 100 000 00

Вы что ему скажете? 

Советник не спрашивает трейдера, он ставит стопы сам.

С этой точки зрения обсуждение теряет смысл

Все в Ваших руках.

А при ручной торговле пусть сам и разбирается в вопросе кто тупит: трейдер или рынок.
 
Vladislav Andruschenko:


придет к Вам клиент и скажет : хочу стоплосс 100 000 00

Вы что ему скажете? 

Тут уже просто - ограничение. Так что на подобные капризы имеется вполне адекватный ответ.

 
Renat Akhtyamov:

Советник не спрашивает трейдера, он ставит стопы сам.

С этой точки зрения обсуждение теряет смысл

Все в Ваших руках.


:-) 

я уверен, что эта тема будет просматриваться много тысяч раз после того, как в проверку в маркете включат пункт: максимально возможный стоплосс :- 

 
Renat Akhtyamov:

Советник не спрашивает трейдера, он ставит стопы сам.

С этой точки зрения обсуждение теряет смысл

Все в Ваших руках.

А при ручной торговле пусть сам и разбирается в вопросе кто тупит: трейдер или рынок.


:-)

Пользователь хочет установить стоплосс на 1 миллиард. 

сможет? сможет! терминал не запрещает! 

 
Ihor Herasko:

Тут уже просто - ограничение. Так что на подобные капризы имеется вполне адекватный ответ.


мт5 разрешил поставить 9 999 999 999


 
Vladislav Andruschenko:

Всем привет, кого не видел сегодня. 

Вопрос в следующем:

как ограничить выставление стоплосса на максимальное значение?

Т.е. какая функция отвечает за то, чтобы установить максимально возможный стоплосс или тейкпрофит? 


вот пример:



цена открытия 14,690 стоплосс на 3900000000014,ххх - не проходит. Пишет , что стоплосс неправильный.

как узнать максимальный стоплосс?


Вы скажите:

Проверьте шаг цены. Стопы должны быть кратны шагу цены.

 
Vladislav Andruschenko:


мт5 разрешил поставить 9 999 999 999


Хаччу больше, Ваши действия?

)

PS

я не остановлюсь...

Мне нужно 10000000000000000000000000000000
 
ИМХО если трейдер ставит стоплосс, значит он не уверен в своей ТС, боится и, по-простому, не шарит.
 
prostotrader:

Проверьте шаг цены. Стопы должны быть кратны шагу цены.


спасибо. этот момент уже учтен. 

 
Renat Akhtyamov:

Хаччу больше, Ваши действия?

)

PS

я не остановлюсь...

Мне нужно 10000000000000000000000000000000


Alexander_K2:
ИМХО если трейдер ставит стоплосс, значит он не уверен в своей ТС, боится и, по-простому, не шарит.



Я Вас понял. Спасибо за помощь. 

1234567
Новый комментарий