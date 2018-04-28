Максимальное значение для установки стоплосса и тейкпрофита - страница 7

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Максимальные (экстремальные) 


 
Valeriy Korobeynik:

Максимальных значениях или максимальных уровнях?

Проверка на DBL_MAX и 0 не костыль, а нормальная "защита от дурака". На уровне терминала уверен, что никто не будет такую проверку делать.

Ага, не будить.

Проверка через DBL_MAX в никоем случаи не обеспечить вас от появления отрицательного Стоп-лоса

 
Aleksei Moshkin:

Максимальные (экстремальные) 


В статье из вашей картинки ничего не сказано сколько должен быт максимальны (экстремальны) стоп-лос
И что Вы сказали если не секрет?
 
По новым постам понял, что был не понят. Главная проверка в том, чтобы стоп уровень был больше 0.0. ДБЛ_МАКС для симметрии, практически не случалось, но если нужно проверить уровень...
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