Максимальное значение для установки стоплосса и тейкпрофита - страница 7
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Максимальные (экстремальные)
Максимальных значениях или максимальных уровнях?
Проверка на DBL_MAX и 0 не костыль, а нормальная "защита от дурака". На уровне терминала уверен, что никто не будет такую проверку делать.
Ага, не будить.
Проверка через DBL_MAX в никоем случаи не обеспечить вас от появления отрицательного Стоп-лоса
Максимальные (экстремальные)
И что Вы сказали если не секрет?